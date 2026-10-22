Honda в 2028 году выпустит пикап на базе Mitsubishi Triton для развивающихся рынков

Японские компании Honda Motor и Mitsubishi Motors договорились о совместном производстве среднеразмерных пикапов на заводе Mitsubishi в Таиланде. У пикапа Mitsubishi Triton появится клон под маркой Honda.

Honda производит в США среднеразмерный пикап Ridgeline с несущим кузовом. Недавно было анонсировано третье поколение Ridgeline, но к совместному проекту Honda и Mitsubishi этот пикап не имеет никакого отношения. С помощью Mitsubishi компания Honda хочет добавить в свой модельный ряд рамный пикап, который будет продаваться на развивающихся рынках, в первую очередь в странах ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

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Базисом для грядущего рамного пикапа Honda станет актуальный Mitsubishi Triton шестого поколения, он же Mitsubishi L200 на некоторых рынках. Производиться пикап Honda будет там же, где и Mitsubishi Triton/L200, — на заводе Mitsubishi в Таиланде, продажи должны начаться в 2028 году.

«Шестой» Mitsubishi Triton/L200 дебютировал в 2023 году и уже имеет клона в лице нового Nissan Navara. Через несколько месяцев будет представлен рестайлинговый Mitsubishi Triton. Пикап Honda, очевидно, будет сделан на базе уже обновлённого пикапа Mitsubishi.

География поставок пикапа Mitsubishi Triton/L200 обширна и включает более ста стран, в том числе в Африке и Латинской Америке, для которой в Таиланде специально делают леворульные версии.

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В самом Таиланде продажи Mitsubishi Triton сейчас снижаются: по данным ресурса BestSellingCarsBlog, за первые девять месяцев текущего года здесь реализовано 4562 экземпляра этого пикапа, что на 32,6% меньше, чем в январе-сентябре 2025-го. Для сравнения скажем, что пикап Toyota Hilux за тот же период разошёлся в Таиланде тиражом 57 761 шт. (+7,4%), но в это число входит и Hilux Champ, являющийся по сути отдельной моделью. Пикап Isuzu D-Max за тот же период продан в Таиланде в количестве 40 080 шт. (-3,1%), Ford Ranger — в количестве 7471 шт. (-26,2%).

Mitsubishi Triton для Таиланда

Сейчас Mitsubishi Triton/L200 производится с однорядной, полуторной и двухрядной кабинами. Есть два варианта колёсной базы (2870 мм и 3130 мм), а максимальная габаритная длина достигает 5360 мм. Двигатели — 2,4-литровый турбодизель и 2,4-литровый бензиновый «атмосферник», их отдача варьируется в зависимости от рынка сбыта. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 6-ступенчатый гидромеханический «автомат». Типов полного привода тоже два на выбор — простенький парт-тайм с жёстко подключаемой передней осью и постоянный с несимметричным межосевым самоблокирующимся дифференциалом. «Понижайка» есть в обоих случаях.

Будет ли Honda сильно перекраивать внешность и дизайн интерьера исходного Mitsubishi Triton или ограничится мелкими косметическими изменениями и переклейкой эмблем/шильдиков, пока неизвестно.

