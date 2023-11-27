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  • Дешевле УАЗа: серийный грузовичок Toyota Hilux Champ дебютировал в Таиланде

Дешевле УАЗа: серийный грузовичок Toyota Hilux Champ дебютировал в Таиланде

27.11.2023 1558 0 0

Toyota Hilux Champ — это серийная версия концепта IMV 0 годовалой давности. В Таиланде Hilux Champ предлагается с бензиновыми и дизельными двигателями по очень привлекательным ценами, но привод пока только задний.

В статусе концепта грузовичок IMV 0 (название расшифровывается как Innovative International Multi-purpose Vehicle Zero) был впервые представлен в декабре прошлого года в рамках празднования 60-летия таиландского подразделения компании Toyota, в этом году он гастролировал на автосалоне в Индонезии и выставке Japan Mobility Show в Токио, и вот сегодня в Таиланде представлена серийная версия под именем Hilux Champ, здесь же будет налажено серийное производство новинки.

Проект IMV 0 создавался с прицелом на разивающиеся рынки как более доступная и в то же время более гибкая в плане конструкции альтернатива хорошо известному в РФ рамному пикапу Hilux. Грузовичок Hilux Champ тоже имеет рамную конструкцию, передняя подвеска — независимая пружинная на двойных поперечных рычагах, задняя — зависимая рессорная; рулевой механизм — реечного типа; передние колёса снабжены вентилируемыми дисковыми тормозами, задние — барабанными.

Силовые установки у IMV 0/Hilux Champ в теории могут быть дизельными, бензиновыми, газовыми, гибридными и полностью электрическими; кабина — однорядной, двухрядной и полуторной, привод — задний или полный, но таиландский вариант грузовичка пока доступен только с чисто «углеводородными» силовыми установками, однорядной кабиной и задним приводом, хотя на местном потребительском сайте в табличке с техническими данными уже есть строчки для мощности электромоторов.

Габаритная длина стандартного бортового грузовичка Toyota Hilux Champ — 4705 либо 5300 мм, колёсная база — 2750 либо 3085 мм, ширина — 1785 мм, высота — 1735 мм. Грузоподъёмность — 1 т. Штатные колёса — 14-дюймовые. Ёмкость топливного бака — 55 л.

Hilux Champ будет доступен не только как пикап с бортовой платформой, но и в виде шасси с кабиной: на это шасси можно установить любую надстройку, чтобы получился фуд-трак, передвижной ларёк, карета скорой помощи, кемпер, самосвал и т.д.

Бензиновых двигателей два на выбор — 2,0 л (139 л.с., 183 Нм) и 2,7 л (166 л.с., 245 Нм), дизельный только один — 2,4 л (150 л.с., 400 Нм), коробка передач — 5-ступенчатая «механика» либо 6-ступенчатый гидромеханический «автомат».

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Дизайн кабины Hilux Champ выполнен в стиле классических внедорожников Toyota — например, недавно обновлённого Land Cruiser 70. Интерьер тоже олдскульный и простой как барабан: на аналоговом щитке приборов даже нет тахометра, солнцезащитный козырёк положен только водителю. В стандартное оснащение тем не менее входят две фронтальные подушки безопасности, ABS, кондиционер и электрические стеклоподъёмники.

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Базовый короткобазный Toyota Hilux Champ с 2,0-литровым бензиновым двигателем и МКП стоит в Таиладне 459 000 бат (1,16 млн рублей в переводе по текущему курсу), самый дорогой дизельный с «автоматом» — 577 000 бат (1,46 млн рублей). Выходит, что жителям Таиланда новенький с иголочки Toyota Hilux Champ обойдётся дешевле, чем УАЗ Пикап россиянам, цены на который только начинаются с 1,46 млн рублей. Сугубо коммерческий УАЗ Профи, который корректнее сравнивать с Toyota Hilux Champ, ещё дороже — от 1,49 млн рублей.

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