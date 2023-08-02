Обновлённый Toyota Land Cruiser 70: новый дизель, АКП и возвращение в родную Японию

Компания Toyota пока не собирается расставаться с классическим рамным внедорожником Land Cruiser 70 и в очередной раз его модернизировала, при этом дизайн стал более старомодным.

Минувшей ночью Toyota представила долгожданный новый Land Cruiser Prado, а вместе с ним внезапно дебютировал обновлённый классический Land Cruiser 70. Слухи о готовящейся очередной модернизации «семидесятки» ходят с 2021 года, но никто не ждал две премьеры в один день.

Toyota Land Cruiser 70 выпускается с 1984 года и до сих пор продаётся Австралии, Южной Африке и на Ближнем Востоке. Первый рестайлинг Land Cruiser 70 пережил в 2007 году, дизайнеры тогда решили сделать его внешность более современной, в духе Land Cruiser поколения J100, а теперь случился откат к классическому декору, потому что «семидесятка» больше не стесняется своей старомодности, а гордится ей.



На Land Cruiser 70 вернулись круглые фары, но с современной светодиодной начинкой, а поворотники теперь представляют собой «лапухи» на зауженном передке, подчёркивающим рельеф передних колёсных арок. Передняя кромка капота стала выше, а сам капот — более угловатым. На новой более лаконичной радиаторной решётке без хрома теперь красуется крупная надпись Toyota вместо фирменной эмблемы. Передний бампер тоже стал более угловатым и как бы визуально отделённым от кузова. Наружные зеркала на 5-дверном универсале стали крупнее. Главные изменения на кроме — полностью переехавшие с крыльев на бампер фонари, при этом вырезы для них в крыльях остались, эти вырезы прикрыты заглушками в цвет кузова.

1 / 2 2 / 2

Предыдущее крупное техническое обновление у Land Cruiser 70 случилось в 2016 году: тогда он получил усиленную раму, дополнительные подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности, систему стабилизации, ассистент трогания в гору, круиз-контроль, модернизированный турбодизель V8 стандарта Euro 5 и ряд других мелких улучшений. Прошлой осенью Land Cruiser 70 для австралийского рынка обзавёлся системой автоматического аварийного торможения, а теперь список электронных ассистентов водителя пополнили система слежения за дорожной разметкой, система распознавания знаков ограничения скорости и система автоматического переключения света фар с дальнего на ближний.



Главное техническое новшество — 2,8-литровый 4-цилиндровый турбодизель (204 л.с., 500 Нм) в паре с 6-ступенчатой гидромеханической АКП. В строю остаётся и прежний силовой агрегат — 4,5-литровый турбодизель V8 (205 л.с., 430 Нм) в паре с 5-ступенчатой «механикой». Привод в обоих случаях только полный, типа парт-тайм, с жёстко подключаемым передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке. Для селектора АКП был изменён дизайн центрального тоннеля, но старомодный рычаг управления «раздаткой» остался на месте.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Другие новшества в салоне — это более удобный многофункциональный трёхспицевый руль вместо прежнего черырёхспицевого, новый подчёркнуто старомодный на вид щиток приборов с 4,2-дюймовым цветным экраном бортового компьютера в правой части и новая мультимедийная система с 6,7-дюймовым экраном вместо прежнего 6,1-дюймового (есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto). На центральной консоли, кроме того, появились новые сервисные клавиши и два USB-порта, но блок управления микроклиматом прежний — архаичного ползункового типа.

1 / 2 2 / 2

Toyota Land Cruiser 70 производится в Японии, но в продаже на родине его давно нет. В свете грядущего сорокалетнего юбилея «семидесятки» Toyota объявила, что вернёт на японский рынок Land Cruiser 70, но здесь он будет предложен только в 5-дверном кузове и только с новым дизелем и «автоматом».



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Главным же рынком сбыта для Land Cruiser 70 была и остаётся Австралия, здесь очередь за ним, как сообщает местный журнал WhichCar, растянулась более чем на два года и старт продаж ближайшей осенью обновлённой версии только подогреет ажиотаж. В Австралии «семидесятка» по-прежнему будет доступна в виде 5-дверного универсал, пикапа с однорядной либо двухрядной кабиной и оффроудного «каблучка» Troop Carrier с тремя дверями, высокой крышей и лавками вдоль бортов. Цены на обновлённый Toyota Land Cruiser 70 пока не объявлены.

