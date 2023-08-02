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  • Новый Toyota Land Cruiser Prado: два варианта дизайна и широкая моторная гамма

Новый Toyota Land Cruiser Prado: два варианта дизайна и широкая моторная гамма

02.08.2023 1376 1 0

В новом поколении внедорожник разделил платформу со старшим «трехсотым», заметно подрос и обзавелся гибридными версиями. Впрочем, «традиционные» варианты тоже сохранили.

Предыдущий Toyota Land Cruiser Prado с заводским индексом J150 дебютировал аж в 2009 году, в последний раз порцию обновок внедорожник получил в 2020-м. И вот, наконец, представлена модель следующей генерации – серии J250. Причем Тойота решила расширить географию продаж SUV: новинка доберется до Северной Америки. Отметим, во многих странах у нынешнего вездехода нет «фамилии» Prado – там это просто Land Cruiser. То же касается и модели J250.

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То, как будет выглядеть новый внедорожник, обрисовал свежий родственный Lexus GX, раскрывшийся еще пару месяцев назад: у машин общий кузов. Но дизайн у Прадо, разумеется, свой, вдобавок у модели Тойоты теперь два варианта оформления передка – с прямоугольными или круглыми фарами («кругляши» отсылают к прежним Крузакам). Как и у Lexus GX, багажная дверь отныне подъемная, а не распашная, хотя оставили возможность отдельно открыть стекло. В целом же новый LC Prado выглядит одновременно и брутальнее, и солиднее предшественника.

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Внедорожник сохранил рамную конструкцию, при этом он переехал на платформу GA-F, на которой построены тот же Lexus GX, а также старшие модели Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX. Рама отныне на 50% жестче, общая жесткость всей конструкции увеличена на 30%. У Прадо независимая двухрычажная подвеска спереди и неразрезной мост сзади. Подвеска – пружинная, с пассивными амортизаторами, тогда как Lexus GX может иметь адаптивные. Система KDSS с активными стабилизаторами больше недоступна, зато LC Prado имеет размыкаемый передний стабилизатор поперечной устойчивости. Также модели достался электрический усилитель руля (у предыдущего SUV гидравлический усилитель).

Как и прежде, трансмиссия – с постоянным полным приводом, межосевым самоблокирующимся дифференциалом и понижающей передачей. Также внедорожник по умолчанию имеет две блокировки и внедорожный «круиз» Crawl Control. У системы Multi-Terrain Select теперь больше ездовых режимов (работают и с активированной понижающей передачей).

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В новом поколении Прадо заметно подрос: длина – 4925 мм (+100 мм по сравнению с предшественником), ширина – 1980 мм (+95 мм), высота – 1870 мм (+20 мм). Колесная база – те же 2850 мм, что и у Land Cruiser 300 (показатель прежнего Прадо – 2790 мм). Паспортный дорожный просвет новинки – 220 мм, угол въезда – 30 или 31 градус (зависит от исполнения), угол съезда – 22 градуса.

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Прадо предложат с пяти- или семиместным салоном. Внутри – виртуальная приборка с прилепленным к ней дисплеем мультимедийной системы (сам приборный экран утоплен), круглые боковые дефлекторы обдува и кнопочный пульт управления «климатом». Для модели также предусмотрены панорамная крыша, подогрев кресел, вентиляция передних сидений, проекционный дисплей, «цифровое» салонное зеркало (на него выводится изображение с камеры заднего вида). Ну и конечно, Prado получил комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0 (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе движения и т.д.).

Для нового Toyota Land Cruiser Prado заявлена широкая линейка силовых агрегатов, но техника будет отличаться в зависимости от региона. Из общего для всех стран – только четырехцилиндровые моторы (V6 стал прерогативой Lexus GX) и отсутствие механической коробки.

В Восточной Европе и Японии базовый Прадо будет доступен с бензиновым атмосферником 2TR-FE 2.7 (163 л.с., 246 Нм), который работает в паре с шестиступенчатым автоматом. В Европе в целом, а также в Японии и на Ближнем Востоке, внедорожник еще предложат со знакомым турбодизелем 1GD-FTV 2.8 (204 л.с., 500 Нм) в сочетании с шести- или восьмиступенчатым автоматом (зависит от рынка). А в Западной Европе и Австралии этот дизель вдобавок получит 48-вольтовый стартер-генератор, то есть Прадо превратится в «мягкий» гибрид.

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На Ближнем Востоке и в Восточной Европе также будет Прадо с бензиновым турбомотором T24A-FTS 2.4 (281 л.с., 430 Нм) и 8АКП. Наконец, в Северной Америке и Китае появится полноценный гибрид (но без возможности зарядки от электросети) с установкой i-Force Max: это та же турбочетверка, плюс встроенный в восьмиступенчатый автомат электромотор и скромная батарея емкостью 1,87 кВт*ч; совокупная отдача такого LC Prado – 330 л.с. и 630 Нм.

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Производство внедорожника нового поколения будет вестись на двух заводах в Японии. Кое-где заказы начнут принимать уже осенью, но до клиентов машины доберутся только в следующем году. Кстати, в Штатах уже известна предварительная стартовая цена – примерно 50 000 долларов.

Между тем вместе с новым Prado компания Тойота показала модернизированный внедорожник Land Cruiser 70, подробности – в нашей отдельной заметке.

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1 комментарий
02.08.2023 12:59
Валерий

С круглыми фарами похож на Дефендер.

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