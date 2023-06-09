Внедорожник Lexus GX наконец-то сменил поколение: без V8, но мощнее

Рамный Lexus GX теперь уже уходящего второго поколения в строю аж с 2009 года, его внешность в последний раз меняли в 2019-м, а два года спустя переделали салон. По итогам 2022-го продажи вездехода в Штатах (это главный рынок для SUV) просели, и все же модель чувствует себя вполне уверенно: реализовано 29 945 единиц (-8%). К слову, непремиального брата GX – Toyota Land Cruiser Prado – в США уже не продают, хотя сейчас и ходят слухи о возможном возвращении. Как бы то ни было, у дебютировавшего ныне вездехода Lexus третьей генерации есть все шансы улучшить позиции.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Разумеется, GX сохранил раму, но он переехал на платформу GA-F, которая также лежит в основе Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX. Спереди – независимая двухрычажная подвеска, сзади – неразрезной мост. За доплату предусмотрена адаптивная регулируемая подвеска AVS. В новой модели используется электроусилитель руля, который призван улучшить управляемость. Lexus GX все так же имеет постоянный полный привод и межосевой самоблокирующийся дифференциал Torsen. При этом за счет новых актуаторов понижающая раздача в раздатке включается быстрее.



«Атмосферник» V8 4.6 (305 л.с.) убрали, ему на смену пришел более мощный битурбированный двигатель V6 3.4, который выдает 354 л.с. и 650 Нм. Двигатель сочетается с десятиступенчатым «автоматом». Кроме того, анонсирована гибридная версия: в состав установки войдут бензиновая «турбочетверка» 2.4, электромотор и восьмиступенчатый «автомат».



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Внедорожник заметно подрос: длина составляет 4950 мм (+70 мм по сравнению с предшественником), ширина – 1980 мм (+95 мм), высота американской версии – минимум 1915 мм (зависит от модификации; у предыдущего внедорожника – 1885 мм). Колесная база – 2850 мм против 2790 мм у «второго» вездехода. Передний свес короче на 20 мм.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Новый Lexus GX выглядит одновременно и агрессивнее, и солиднее предыдущей модели. Особенности внешности – угловатый кузов, капот с «выемкой» и более узкие фары, небольшие задние фонари объединены между собой черной глянцевой и функциональной красной плашками. Также изменен угол наклона передней стойки, увеличено расстояние от передней оси до основания лобового стекла, вдобавок GX достались крупные наружные зеркала на отдельных ножках. Багажная дверь отныне подъемная, а не распашная, однако оставили возможность отдельно открыть стекло.



1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

А еще гамму пополнила «хардкорная» версия Overtrail (бежевая машина на фирменных фото), ее фишки – расширенная на 20 мм колея, алюминиевые защитные пластины, внедорожная «резина» внешним диаметром 33 дюйма, наличие активных стабилизаторов E-KDSS, электронной блокировки заднего дифференциала и системы выбора режимов движения Multi-Terrain Select, плюс особые кресла в салоне.



1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Внутри нового GX – прилепленный к виртуальной приборке 14-дюймовый экран мультимедиа-системы (сама приборная панель утоплена), при этом внедорожнику оставили физические клавиши и «крутилки» для часто используемых настроек (например, «климата» или громкости звука). Как и прежде, внедорожник может быть трехрядным. В списке оборудования также значатся проекционный дисплей и комплекс систем безопасности Lexus Safety System+ 3.0 (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и т.д.).



Производство Lexus GX третьего поколения наладят в Японии, заказы начнут принимать в конце текущего года. Помимо США внедорожник также появится в странах Ближнего Востока и Азии, а гибрид привезут в Восточную Европу.



Следом раскроется и родственный новый Toyota Land Cruiser Prado, у которого, скорее всего, будут аналогичные кузов и начинка.