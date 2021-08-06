Lexus GX получил обновлённый салон и версию Black Line Special Edition

Рамный внедорожник Lexus GX второго поколения выпускается с 2009 года и пережил уже два крупных рестайлинга ( второй состоялся в 2019 году ), а теперь получил значительное обновление интерьера — пока только на ключевом, североамериканском рынке.

В сегменте среднеразмерных премиальных внедорожников рынка США Lexus GX сейчас лидирует: за первую половину 2021 года реализовано 15 406 экземпляров, на 36% больше, чем в январе-июне 2020-го. Range Rover Sport за то же время разошёлся тиражом 10 190 шт., Land Rover Defender — 8313 шт., Mercedes-Benz G-класса — 4571 шт. Любопытно, что непремиальный родственник «джи-икса» — горячо любимый в России Toyota Land Cruiser Prado — в США официально не представлен.

Смена поколений у GX/Prado, по слухам, ожидается только в 2024 году, то есть нынешнему «джи-иксу» до выхода на пенсию предстоит ещё хорошенько поработать и очередное обновление ему точно не помешает. Напомним, что в ходе рестайлинга 2019 года Lexus GX получил новое оформление передка, но салон остался почти нетронутым — новый руль да пара дополнительных USB-портов.



Теперь же внедорожник обзавёлся более современной мультимедийной системой с 10,3-дюймовым сенсорным экраном, который пришёл на смену прежнему 8-дюймовому. Инсталляция нового «телевизора» потребовала полной перекройки центральной консоли: дефлекторы вентиляции сместились вниз, музыкальный и климатический блоки получили более изящный, чем прежде дизайн. Разумеется, новая мультимедийная система поддерживает смартфонные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, в неё же вшит очень актуальный для Америки голосовой помощник Amazon Alexa.



Внешние обновки актуальны только для версии Black Line Special Edition, которая сделана на базе американской комплектации Premium: это затемнённые радиаторная решётка и колёса (18-дюймовые), чёрные рейлинги на крыше, чёрные декоративные вставки в районе противотуманок и более рельефные нижние накладки на переднем и заднем бамперах. Внутри версия Black Line Special Edition отличается от прочих чёрной обивкой потолка и декоративными вставками из чёрного ясеня.



Изменений по части техники нет, в США Lexus GX предлагается с безальтернативным 4,6-литровым бензиновым атмосферным V8 (305 л.с., 446 Нм) в паре с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Система постоянного полного привода с самоблокирующимся межосевым дифференциалом Torsen и понижающей передачей в раздаточной коробке может быть дополнена оффроудным пакетом с дополнительными ассистентами водителя для езды по различным грунтам и горкам, охладителем трансмиссионного масла и защитой топливного бака (Off-Road Package доступен только в сочетании с топовой комплектацией Luxury).



Доберутся ли до России обновки американского Lexus GX, пока неизвестно. В нашей стране внедорожник предлагается с дефорсированным до 296 л.с. двигателем. За первые шесть месяцев текущего года продано 501 шт., тогда как более доступный Toyota Land Cruiser Prado, у которого к тому же есть три двигателя на выбор, разошёлся тиражом 6344 шт.

