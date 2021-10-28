В разгар лета мы уже поездили на новом Toyota Land Cruiser 300 . Но тогда «трехсотка» была доступна только с бензиновым мотором. И вот теперь появилась возможность взять не только новую броскую версию GR Sport, но и дизель. Стоит ли?

Черным по белому

Исполнение GR Sport – это все самое лучшее, что есть в арсенале Toyota для Land Cruiser 300, собранное в одном автомобиле, да еще и обернутое в оригинальную упаковку. После премьерного тест-драйва бензиновой версии в Мурманске к комплектациям оставались вопросы. Почему самая дорогая версия 70th Anniversary лишена внедорожных примочек – трех блокировок и системы E-KDSS, которые имеются у более доступной модификации Комфорт+? «Юбилейная» версия может похвастаться лишь межосевой блокировкой и задним LSD-дифференциалом. В то же время Комфорт+ обделен оснащением в салоне: проще мультимедиа, проще дизайн передней панели, проще антураж.

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GR Sport расставил все по своим местам. В техническом плане он повторяет Комфорт+: три блокировки, понижайка, адаптивные амортизаторы, новая система E-KDSS с чуть откалиброванными настройками, обновленная система Crowl Control, укороченные бамперы для лучшей геометрической проходимости, 18-дюймовые диски, 65 профиль резины, 235 мм дорожного просвета и ходы подвески в 715 мм. При этом салон напичкан, как в «юбилейном» исполнении: много кожи, более дорогие материалы, 10-дюймовая проекция на лобовое стекло, тачскрин новой медиасистемы (диагональю 12,3 дюйма) с функциями кругового обзора и поддержкой сервисов Apple CarPlay/ Android Auto.



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О вкусах не спорят, но Land Cruiser 300 GR Sport хочется похвалить за внешность. По крайней мере он действительно стоит особняком на фоне других «трёхсоток». Хотя, казалось бы, что может быть еще ярче их огромных решеток радиаторов?! Но черный обвес из некрашеного пластика и вороненая решетка «гриля» с большими белыми буквами T O Y O T A «Джи Ар» делают свое дело – машинку хочется рассматривать. Особенно хорошо GR Sport смотрится в темно-сером цвете. Белый, пожалуй, слишком контрастен.



И все же мы с коллегами сошлись во мнении, что колесные диски для самой дорогой и брутальной версии могли бы подобрать получше. Во-первых, эти «восемнадцатые» диски идентичны тем, что ставятся на комплектацию Комфорт+. Во-вторых, они выглядят несколько плоско. Впрочем, это уж точно вкусовщина, к тому же исправимая.



А как вам надпись на морде вместо традиционного блюдца с логотипом? Это дань прошлому. Логотип был учрежден в 1991 году, а до этого момента «тойотовские» внедорожники гордо носили имя компании на решетке радиатора. Восприятие внешности – вещь субъективная, но в популярности топовой модификации GR Sport сомнений нет. Судя по статистике за 2020-й год, 49% от общего числа покупателей ушедшего Land Cruiser 200 выбирали флагманские модификации.

Тссссс, дизель!



Дизельный мотор F33A-FTV (новая «тойотовская» кодировка с указанием объема) оснащен двумя последовательными турбинами с изменяемой геометрией, которые выдувают из шестицилиндрового агрегата 299 сил и 700 Нм крутящего момента. Toyota называет технологию наддува twin-turbo, хотя с этим можно поспорить, аргументировав, что последовательный наддув присущ biturbo.

Дизель работает в тандеме с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. В сравнении с бензиновой версией у этой коробки чуть «поправлены» мозги, но передаточные числа те же. Заявленный разгон до 100 км/ч, что называется, «внушает». Почти три тонны металла, кожи, пластика на бумаге разменивают вторую сотку через 6,9 секунд после старта. Всего на долю секунды медленнее, чем бензиновый «Крузак».

Но по ощущениям за рулем дизельный Land Cruiser 300 воспринимается не таким резвым. Нет, в данных японцы не слукавили. С четырьмя пассажирами и их чемоданами на борту на горных дорогах Дагестана мы намерили порядка 8 секунд в прыжке 0-100 км/ч. Просто дизельные 299 «лошадок» и 700 ньютонов ускоряют «Крузак» без драматизма. Линейно, спокойно, без лишних рывков, заставляющих воспринимать разгон быстрее, чем есть на самом деле.

К 10-ступенчатому автомату почти никаких нареканий. Переключения практически бесшовные. Только пару раз при касании педали газа на скорости 10-15 км/ч чувствовался легкий, но ощутимый рывок. Переключения вниз не молниеносные, но вполне оперативные для гидромеханического автомата.

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Ощутимый подхват приходит после 2,7 тысяч оборотов. В спокойном режиме дозировать тягу правой педалью с длинным ходом удобно. Но если хочется мчаться с ветерком по серпантинам, к флегматическому характеру придется привыкнуть. Отправил правую педаль в стенку моторного отсека, подождал секунду и получил равномерное ускорение под приятный баритон V6. Совсем не похож на взрывной характер бензинового Land Cruiser 300! С другой стороны, с такими настройками передвигаться на дизельном «Крузаке» по бездорожью с крупными камнями, глиной и колеей значительно комфортнее. Даешь ровно столько тяги, сколько необходимо.

Да и расходом топлива дизель радует. На серпантинах в режиме «газ в палас» и с коробкой в ручном режиме мотор требует 18 литров на 100 км. В активном режиме движения на равнине с частыми обгонами – 10 литров. Ну а если вы все еще страдаете по дизельному V8, который отправили в отставку с прошлым поколением «Крузака», то вот еще пара аргументов в пользу V6. Он очень тихо работает и не утомляет тарахтением даже на холостом ходу.

Сомневаетесь в надежности? При соблюдении всех правил официального ТО (то есть с межсервисным пробегом 10 000 км), Toyota дает на Land Cruiser 300 гарантию на 7 лет или 160 000 км пробега, которая распространяется на рулевое управление, тормозную и топливную системы, двигатель, трансмиссию и электрику.



С 2016 по 2020 доля дизельных Land Cruiser 200 составляла 70%. После знакомства с новыми бензиновыми и дизельными V-образными «шестерками», которыми вооружают 300-е «Крузаки», осмелюсь предположить, что дизель сохранит преимущество, но не будет откровенно доминировать. Причина вовсе не в том, что с «шестеркой» на солярке что-то не так. Просто внедорожник с бензиновым twin-turbo V6 3,5 превзошел ожидания по части живости и динамики, да и расход топлива демонстрирует умеренный. Осталось дождаться, пока выпустят дефорсированную до 249 сил версию, а она появится непременно. Поедет такой Land Cruiser медленнее, но динамика – не главная добродетель TLC для российского потребителя.