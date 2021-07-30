Рано на покой: Toyota Land Cruiser 70 готовится к крупному обновлению

Легендарный рамный внедорожник, который по-прежнему предлагается в Австралии и пользуется здесь стабильным спросом, в течение ближайшего года будет модернизирован, а это значит, что его производство завершится ещё нескоро.

Toyota — абсолютный лидер австралийского рынка: за первую половину 2021 года японская компания реализовала здесь 118 953 автомобилей, в то время как основные конкуренты — Mazda и Hyundai — продали 60 446 и 38 634 машин соответственно. Рейтинг самых востребованных моделей возглавляет пикап Toyota Hilux (продано 28 076 шт.), на втором месте Ford Ranger (25,336 шт.), на третьем Toyota RAV4 (20 359 шт.).

Toyota Land Cruiser 70 в силу возраста и связанных с ним технических особенностей в списке бестселлеров не значится, но, как сообщает австралийский журнал Motoring, стабильно находит в год более 10 тысяч покупателей. Внедорожник предлагается в виде пикапа с однорядной и двойной кабинами (J79), 5-дверного универсала (J76) и оффроудного «каблучка» с тремя дверями и высокой крышей (J78).

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В прошлом году Land Cruiser 70 получил от производителя новую мультимедийную систему с 6,1-дюймовым сенсорным экраном и два USB-порта, а последнее крупное техническое обновление случилось в 2016-м, когда внедорожник обзавёлся системой стабилизации, ассистентом трогания в гору, круиз-контролем, преднатяжителями ремней безопасности, модернизированным турбодизелем V8 стандарта Euro 5 и оптимизированной под лучшую экономичность трансмиссией.



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Отдельно для пикапа с однорядной кабиной в 2016 году для получения хорошего рейтинга ANCAP были внедрены боковые оконные подушки безопасности и коленная подушка для водителя, новые сиденья, модернизированный рулевой механизм и усиленная рама. Дизайн остаётся практически неизменным с 2007 года, а вообще «семидесятка» выпускается с 1984-го — 40-летний юбилей не за горами. С начала производства в Австралии реализовано более 300 тысяч внедорожников этой серии.



Австралийские коллеги выяснили, что сейчас Toyota работает над очередным комплексным апгрейдом Land Cruiser 70. Дело в том, что в следующем году в Австралии вступают в силу новые, более строгие требования к боковой защите легковых и лёгких коммерческих автомобилей, и Motoring спросил у местного представительства Toyota, распространится ли в связи с этим улучшенное оснащение пикапа с однорядной кабиной на другие версии. В ответ на это представитель компании и рассказал, что в течение года будет очередное крупное обновление, но отказался раскрыть детали.



Motoring предполагает, что Toyota может исполнить обходной манёвр: увеличить полную массу «семидесятки» до 3,5 т или выше, чтобы вывести её за рамки легковой категории, но тогда потребуется усиливать «железо» — возможно, именно в этом, а не в улучшении пассивной безопасности, будет состоять анонсированная модернизация, но время, как говорится, покажет.



А вот ожидать новшеств по части силового агрегата, по мнению коллег, не стоит: нынешний 4,5-литровый турбодизель V8 (205 л.с., 430 Нм) можно использовать аж до 2017 года, когда в Австралии, наконец, вступят в силу экологические нормы Euro 6. В пару этому мотору ставится исключительно 5-ступенчатая «механика». Полный привод у «семидесятки» типа парт-тайм, с понижающей передачей (2,488) в раздаточной коробке.



Помимо Австралии Toyota Land Cruiser 70 продолжает продаваться в Южной Африке и на Ближнем Востоке. Южноафриканский пикап с двойной кабиной в 2019 году обзавёлся спецверсией Namib с улучшенной проходимостью.

