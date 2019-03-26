Вечная машина в 21 веке: стоит ли покупать Toyota Land Cruiser 70 за 4 миллиона рублей

Вечная машина в 21 веке: стоит ли покупать Toyota Land Cruiser 70 за 4 миллиона рублей

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Странный вопрос и странный ответ – уже в заголовке, не правда ли? Семидесятая серия Land Cruiser появилась в середине восьмидесятых – и за такого динозавра предлагается заплатить сумму, за которую можно взять «двухсотку»? Конечно, почти все знают, что Land Cruiser 70 выпускается по сей день, и потому легко догадаться, что мы будем вести речь о почти новых машинах. И все же, в чем смысл такой покупки, и почему за неприглядные квадратные внедорожники с механической коробкой передач просят 4 миллиона рублей, а то и более?
 

Оговоримся сразу: обозначенный нами бюджет в 4 миллиона предполагает покупку практически нового автомобиля с пробегом от нескольких сотен до нескольких тысяч километров. И конечно же, присматриваться к «семидесятке» можно и имея гораздо меньший запас денег – но мы поговорим не о «настоящих» экземплярах родом из восьмидесятых, а о «рестайлинговых» машинах, которые отсчитывают возраст с 2007 года. Впрочем, и их нельзя назвать «бюджетными» или «народными»: предложение здесь начинается с двух миллионов рублей, а за ухоженные варианты с небольшим пробегом и/или набором дополнительного оборудования все равно просят под три. Так что четыре миллиона за машину без пробега – это не то чтобы удивительно – это логично. Ну, по крайней мере, в отрыве от автомобильного прогресса и рыночной реальности. Ведь суть Land Cruiser 70 в 2019 году – как раз в максимальном отказе от прогресса и уходе от этой самой реальности. И сейчас мы вкратце разберемся, почему.

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Toyota Land Cruiser (J76) ‘2007–н.в.

Выбор машины мы традиционно начинаем с кузова, а в случае рамного внедорожника – еще и с рамы. Свежие «семидесятки» не очень типичны с точки зрения выбора подержанной машины: в подавляющем большинстве случаев их приобретают как рекреационные автомобили, а не машину на каждый день. Из этого следует то, что многие более-менее регулярно бывают на серьезном бездорожье или ездят в экспедиции туда, куда Макар телят не гонял, но при этом неплохо обслуживаются и качественно моются. О новых и двух-трехлетних машинах и говорить нечего, но даже образцы возрастом в семь-десять лет выглядят очень хорошо, во многом именно благодаря хорошему уходу.

Кузову он, кстати, весьма пригодится: ведь всем известно, что «раньше было лучше», и современное ЛКП мягче, а потому сдается под напором легче: достаточно вспомнить нынешние «крузаки», владельцы которых жалуются, что машину можно поцарапать ногтем. Тем не менее, масштабную коррозию найти вряд ли удастся, но вот точечные повреждения на машинах возрастом от трех лет будут почти наверняка. Важно своевременно обрабатывать и подкрашивать сколы, чтобы машина не выглядела слишком уж брутально, а заодно не теряла репутацию «вечной» в глазах окружающих. То же самое актуально и для рамы и днища: наверняка, потратив два-три миллиона на свежий внедорожник, владелец озаботится вопросом антикора и качественной мойки, но осмотреть низ машины, чтобы оценить, так ли это, стоит обязательно. Если же речь идет о «старой» машине года этак 2012, то осмотр должен быть более придирчивым: нарекания и на качество окраски, и на коррозионную стойкость рамы встречаются чаще, чем можно было бы ожидать.

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Toyota Land Cruiser (J76) '2007–н.в.
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Toyota Land Cruiser (J76) '2007–н.в.
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Toyota Land Cruiser (J76) '2007–н.в.

Сюда же стоит отнести и осмотр подвески, которая у «семидесятки» ожидаемо простейшая. Два неразрезных моста, передний подвешен на пружинах, а задний – на рессорах, так что в мелочах ломаться тут просто нечему. Встречаются отдельные недовольства тем, что рессоры имеют нижнее крепление, проходя под мостом, что несколько ухудшает проходимость, но с точки зрения ремонта и содержания здесь все просто и надежно. При покупке машины с пробегом убедиться стоит разве что в целостности креплений и в том, что коррозия исключительно поверхностная, а также проверить любовь к машине предыдущих владельцев, послушав мосты и проверив масло в них. Забитые сапуны и водомасляная эмульсия – явный признак того, что владелец считал машину действительно «необслуживаемой» и «неубиваемой», на самом деле планомерно ее убивая.

Было бы странно, если бы японцы ставили под капот такого утилитарного внедорожника проблемные или капризные моторы, так что здесь не только есть возможность выбора, но и практически нет шанса ошибиться. Бензиновый мотор в свежем Land Cruiser 70 – это безальтернативный V6 с индексом 1GR-FE: здесь 4 литра объема и около 230 л.с. мощности. Мотор этот родом из начала двухтысячных и знаком чуть ли не по всем внедорожникам и пикапам марки от популярных у нас Land Cruiser Prado 120 до FJ Cruiser и американских Tacoma и Tundra. Пробег в 300 тысяч для него практически гарантирован, а при условии хорошего обслуживания с должным вниманием к смазке и охлаждению можно без особых проблем намотать и полмиллиона.

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Toyota Land Cruiser (J76) ‘2007–н.в.

Если вы выбираете машину не из салона, а со вторичного рынка, под капотом можно встретить рядную «шестерку» 1FZ-FE. Она еще проще и еще надежнее: мотор появился еще в девяностые, и его запас прочности позволяет даже причислить его к «миллионникам». Разумеется, его тоже нужно обслуживать: как минимум цепной ГРМ и привод клапанов без гидрокомпенсаторов намекают на то, что не стоит переоценивать ресурс «железа». Однако если вам хочется получить именно простой и надежный бензиновый мотор, это лучший вариант – вот только беспробежных машин с ним не найти.

Схожая ситуация – и с «ископаемым» дизелем 1HZ: от него японцы не отказывались, но новая «семидесятка» с таким мотором на момент написания в продаже была всего одна. Тем не менее, если Land Cruiser 70 для вас – это способ по-настоящему смачно плюнуть в лицо техническому прогрессу, то вы просто обязаны купить внедорожник именно с рядным 4,2-литровым 6-цилиндровым дизелем 1HZ. Этот цельночугунный мотор появился с девяностые и с тех пор не изменил себе ни на йоту. Никакого наддува, никакого непосредственного впрыска и никакой электроники – только два клапана на цилиндр, один распредвал в ГБЦ, механический ТНВД с приводом шестерней от коленвала и вихрекамеры на впуске. Привод распредвала – ременной, и этот ремень лучше менять регулярно, хотя бы раз в сто тысяч, ну а в остальном конструкция столь же надежна, сколь и стара. Заправляться в крайнем случае можно тем, что удалось выменять на деньги в ближайшей деревне – правда, если делать так регулярно, ресурс ТНВД порадует чуть меньше. Помимо недешевого, но редкого ремонта ТНВД огорчить может только мощность: 130 сил – это запас «по нижнему пределу» для двухтонной машины, хотя почти 300 Нм момента вполне хватает, если не увлекаться большими колесами.

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Toyota Land Cruiser (J76) ‘2007–н.в.

Однако большая часть новых дизельных машин на рынке оснащается современным четырехлитровым дизелем 1VD-FTV – почти таким же, какой стоит в нынешних Land Cruiser 200. На «двухсотках» он имеет двойной наддув, а на «семидесятки» ставится версия с одной турбиной: здесь около 200 сил против 250-280, и момента ощутимо поменьше, около 430 Нм против 650. Впрыск, конечно, уже непосредственный, а турбина имеет изменяемую геометрию. Тем не менее, мотор вполне проверенный, а с учетом меньшей форсировки ресурс обещает быть очень приличным. Правда, грядущие вложения в топливную систему, а также в турбину никто не отменял – но до этого пройдет не один год.

Почти все машины, предлагаемые сейчас с минимальными пробегами, оснащены пятиступенчатой механической коробкой передач. Естественно, их ресурс не вызывает сомнений – но и имеющиеся в продаже «пробежные» варианты с четырехступенчатыми автоматами Aisin тоже не разочаруют: коробки простые и ресурсные, и при условии замены масла раз в 40-50 тысяч легко пройдут более 200.

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Toyota Land Cruiser (J76) ‘2007–н.в.

Подытоживая разницу между выбором новой машины за 4 миллиона и слегка подержанной за 2-3, стоит отметить необходимость проверки документов и прошлого. У нас, несмотря на все планы и раздумья японцев, «семидесятки» официально не продавались – то есть, они все приехали с зарубежных рынков в частном порядке. На практике это означает не только вариативность выбора кузова от пикапа с однорядной кабиной до 13-местных машин «автобусной» категории, а также разные особенности вроде дополнительного отопителя, штатных блокировок в мостах или ступичных хабов, но и возможность выяснить, в каком состоянии и когда автомобиль прибыл в страну, и сколько он по ней проехал. Для новых машин стоит проверить аукционный лист и прочие ввозные документы, а для тех, что имеют пробег по России, можно добавить к этому стандартные проверки по базам данных, таким как Автотека, чтобы выяснить историю ДТП и пробега. Вероятность того, что машину ввозили битой, невелика, а вот смотанный пробег у «экспедиционника» – вариант вполне возможный. И пусть ресурс у машины огромен, знать настоящий пробег стоит.

С учетом всего того, о чем мы говорили выше, логичным выбором при покупке Land Cruiser 70 можно считать вот такой: пятидверный дизельный внедорожник с механической коробкой передач и без пробега. Но помимо таких вариантов для обеспеченного энтузиаста на рынке есть и более дешевые предложения, да еще и с более простым дизелем вместо современного V8 или бензиновым V6 – в общем, те, кто располагает достаточной суммой и желанием, наверняка найдут вариант по душе. Пусть даже найти понимание у окружающих им вряд ли удастся.

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Авто Недели внедорожники японские внедорожники Toyota
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2 комментария

по рейтингу сначала новые по хронологии
cyrilverba

Я путаю, или вы писали, что хорошему человеку с хорошей предоплатой официалы готовы привезти нормальный европейский вариант? Без вот этих ОАЭ-шных заморочек с дохлой печкой и антикором.

Алексей Кокорин

"Нормальный европейский" - это какой? 🙂 Ведь в Европе семидесятка не продается, она осталась на узких рынках - арабском, австралийском, африканском. В объявлениях попадаются предложения ввоза машин из ОАЭ и Монголии, к примеру. Но все это - не официалы, разумеется.
Официально машину ввозить не предлагают, мы уточнили.

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