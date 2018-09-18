Откровенно слабые продажи Toyota Tundra в США объясняются достаточно просто. Во-первых, аудитория пикапов — это вам не городские хипстеры, которые за лишнюю милю на галлон (американская мера расхода топлива — прим. ред.) готовы продать родину с потрохами и пересесть на японский гибрид. Консервативные американцы предпочитают местный продукт, благо на выбор тут аж три варианта, один другого лучше. Ford F-150, Chevrolet Silverado и RAM, каждый по-своему, очень хороши. Во-вторых, на фоне конкурентов текущее поколение Тундры откровенно устарело — вероятно, отношение к ней изменится с выходом нового поколения. В-третьих, японский пикап недостаточно масштабен – нельзя выбрать сверхтяжелую версию со спаркой сзади.

Однако и у Tundra есть чем ответить коллегам. По три варианта кабины, длины кузова и размера колесной базы, четыре бензиновых мотора от 4-литрового V6 до 5,7-литрового V8 и масса вариантов исполнения и отделки… Конечно, до рекордов далеко, но, к примеру, добрые 4,7 тонны на пикапе с 5,7-литровым мотором и опциональным пакетом дополнительного охлаждения двигателя и трансмиссии утащить на прицепе можно.

Важные 4 плюса Tundra звучат так: 1GR-FE, 2UZ-FE, 1UR-FE и 3UR-FE. И это не шутка: все моторы, предлагавшиеся для пикапа, принадлежат к числу удачных, надежных и, как любят говорить в Toyota, «неубиваемых». Конечно, на тяжелом пикапе многое зависит от стиля эксплуатации и качества обслуживания: ведь «младшенький» V6 с индексом 1GR-FE, к примеру, предлагался для куда более скромного Land Cruiser Prado 120. Тем не менее, его 236 лошадиных сил (которые за несколько лет до рестайлинга 2014 года подняли до 270) и 361 Нм крутящего момента вполне хватает для большинства задач, мощность укладывается в более-менее приемлемую налоговую нишу, а обслуживание сводится к элементарному: своевременной замене масла и антифриза, регулировке клапанов и контролю целостности прокладок. При этом ресурс в полмиллиона без капитального ремонта даже для этого мотора не кажется недостижимым результатом.

Про серию UZ сказано, пожалуй, уже слишком много: эти моторы стали легендарными не только для любителей «настоящего японского качества», но и доказали свой статус на деле. Слово «миллионник» здесь не звучит как художественное преувеличение: при условии все того же хорошего обслуживания, что было упомянуто выше, его ресурс по современным меркам может быть фантастическим. Главное – не думать, что навесное оборудование и ГРМ здесь тоже вечные: замену ремня и ревизию системы охлаждения стоит проводить не реже чем раз в сто тысяч.

Моторы серии UR, также предлагаемые для Tundra – это самые объемистые и мощные агрегаты: 1UR-FE имеет в арсенале 4,7 литра и 310 л.с., а 3UR-FE – максимальные 5,7 литра и 381 л.с. В отсутствие явных слабых мест это обещает стабильный ресурс благодаря работе в более щадящих режимах. Оба мотора, кстати, устанавливаются на флагманы «пассажирско-внедорожной» линейки: Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 570.

Но в отличие от вышеупомянутых внедорожников, Tundra обладает еще одним важным преимуществом: это пикап. Нет, мы имеем в виду не только функционал кузова – а то, что эти автомобили с учетом их полной массы растамаживаются не как легковушки, а как грузовики – а это значит, что транспортный налог на такую машину будет ощутимо ниже. К примеру, за Lexus с 5,7-литровым мотором в Москве придется уплатить 57 тысяч рублей транспортного налога, а за Tundra с тем же 3UR-FE – «всего» 26,5 тысяч.

Еще одним относительно приятным свойством японских пикапов можно считать их цену. Американские траки у нас остаются вещью не только и не столько функциональной, сколько имиджевой – а вот Tundra, хоть ей и не откажешь в «крутости», остается также выбором хозяйственных и прагматичных людей. Отсюда и ценники на модель: пикапы второго поколения стоят примерно от 1,2 миллиона рублей за «низ рынка», и уже примерно за 1,5 миллиона можно рассчитывать на покупку достойного автомобиля. К примеру, вот этот экземпляр с самой большой кабиной и в комплектации Platinum с учетом торга можно попробовать уложить именно в эту сумму.

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Ну а если в вашем wish-листе значится только желание купить машину с максимальной надежным японским мотором, а деньги не главное, — вы большой счастливчик. Тогда можно купить как эффектный шоу-кар вроде этого лифтованного экземпляра за 4 миллиона, так и совершенно новую Tundra за 6 миллионов. Ведь ограничения существуют для того, чтобы с ними бороться, и отсутствие официальных поставок – не повод отказываться от мечты, не так ли?