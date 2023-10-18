Toyota IMV 0: недорогая «рабочая лошадка» примерила образ брутального внедорожника

Компания Toyota продолжает анонсировать новинки, которые покажет через неделю на выставке Japan Mobility Show 2023 в Токио. Одним из самых интересных экспонатов будет перспективный коммерческий грузовичок Toyota IMV 0.

Toyota IMV 0 был впервые показан в декабре прошлого года в рамках празднования 60-летия таиландского подразделения японской компании, затем в августе этого года грузовичок привезли на автосалон в Индонезии, а 25 октября состоится его премьера на исторической родине, в Японии.

Название модели расшифровывается как Innovative International Multi-purpose Vehicle 0 (Zero) — это недорогая коммерческая модель для развивающихся рынков. В основе Toyota IMV 0 лежит прочная и выносливая стальная рама, задняя подвеска — зависимая рессорная, дизайн кабины выполнен в стиле классических внедорожников Toyota — например, недавно обновлённого Land Cruiser 70.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Пока что Toyota IMV 0 ездит по выставкам в статусе концепткара, но уже в следующем году ожидается серийная версия, производство которой изначально наладят в Таиланда, а затем в других странах, где востребованы прочные и относительно недорогие «рабочие лошадки».



1 / 2 2 / 2

В зависимости от места производства и рынка сбыта Toyota IMV 0 будет оснащаться самыми разными силовыми установками — дизельными, бензиновыми, газовыми, гибридными и полностью электрическими. Габаритная длина базового пикапа с однорядной кабиной — 5300 мм, ширина — 1785 мм, высота — 1740 мм, колёсная база — 3085 мм. Дизайн интерьера на данный момент не рассекречен.



В рамках токийской выставки Toyota хочет продемонстрировать широчайший спектр возможного применения IMV 0 — это может быть фуд-трак, передвижной ларёк, карета скорой помощи, кемпер, самосвал и даже приключенческий пикап с удлинённой кабиной, расширенной колеёй, «зубастыми» шинами и экспедиционным багажником (показан на заглавной иллюстрации).



Также на выставке Japan Mobility Show 2023 компания Toyota покажет концепт небольшого, но вместительного многофункционального фургона Kayoibako — он, скорее всего, тоже скоро превратится в серийную модель.

