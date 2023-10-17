Toyota Kayoibako: маленький и стильный электрофургон с большим потенциалом

В рамках токийской выставки Japan Mobility Show 2023, которая откроется 25 октября, компания Toyota покажет небольшой фургон Kayoibako, способный решать большой спектр задач. Станет ли Kayoibako серийным, пока неизвестно, но основные тенденции развития сегмента LCV он отражает очень точно.

В этом веке компания Toyota представила уже примерно два десятка концептов на тему городской мобильности и городской логистики, но ни один из них пока так и не стал серийным. Kayoibako отличается от своих предшественников тем, что выглядит очень продуманным и готовым к производству. В сегменте LCV модели такого типа сейчас очень востребованы, похожие проекты разрабатывают десятки стартапов (например, британский Helixx) и крупные компании (например, новое СП Renault и Volvo) — в общем, тема перспективная и потенциально очень прибыльная.

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Слово Kayoibako отсылает к модульным контейнерам служб доставки и, видимо, подчёркивает вместительность фургончика Toyota: при довольно внушительной колёсной базе в 2800 мм его габаритная длина составляет всего 3990 мм, ширина — 1790 мм, высота — 1855 мм. В грузовом варианте в салоне Kayoibako установлено лишь водительское кресло, а место сбоку от него можно использовать для груза, рабочего стола или кресла-каталки. Полезная длина салона сбоку от водителя составляет 3127 мм (за креслом водителя — 2124 мм), ширина — 1485 мм, высота — 1437 мм.



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О силовой установке Kayoibako ничего не сказано, известно лишь, что она полностью электрическая. Батарея вмонтирована в пол, зарядный порт находится слева сбоку у заднего фонаря, а под лючком на передке есть розетка отбора мощности для внешних устройств. Лобовое стекло двухъярусное, как у американских фургонов Canoo. Центральной стойки по левому борту нет, поэтому при открывании боковых дверей получается огромный погрузочный проём — подобное решение мы уже видели на Renault Kangoo последнего поколения.



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Место водителя оформлено предельно лаконично, вся оперативная информация выводится на панорамный щиток приборов во всю ширину салона (его крайние секции транслируют картинку с наружных камер заднего обзора), сбоку от руля-штурвала имеется ещё один сенсорный экран для настроек микроклимата и маршрута поездки.



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Kayoibako можно использовать не только в роли фургона, но и как такси, карету скорой помощи, передвижную мастерскую, фуд-трак и даже как семейную машину для путешествий. Вариантов внешней кастомизации тоже задумано много — например, шаттл в классическом JDM-стиле в чёрном цвете на гигантских колёсах. Короче говоря, машина получилась интересной — будет очень странно, если Toyota после выставки Japan Mobility Show 2023 просто сдаст её в архив и не сделает по мотивам концепта серийный фургон.

