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  • Бюджетный фургончик Helixx Cargo: пластиковый кузов на защёлках и водитель по центру

Бюджетный фургончик Helixx Cargo: пластиковый кузов на защёлках и водитель по центру

09.10.2023 96 0 0

Британский стартап Helixx Industries Ltd представил действующий прототип электрического фургона с очень низкой стоимостью производства и владения, он должен выйти на рынок в следующем году.

Компанию Helixx основал британский предприниматель Стив Пегг, он хочет стать глобальным игромком в очень перспективном сегменте лёгких городских коммерческих электромобилей и разработал целую экосистему для своей будущей продукции — семейства субкомактных электромобилей, состоящего из фургона Cargo, грузовичка Truck, таксомотора Ride и его открытой версии Tuk.

Сегодня представлен действующих прототип базового фургона Helixx Cargo, тогда как остальные версии пока существуют лишь в виде компьютерных рендеров. Габаритная длина фургона — 3,2 м, ширина — 1,5 м, вместимость грузового отсека — 2100 л, ширина проёма багажной двери — 110 см, полезная длина грузового отсека — 140 см, грузоподъёмность — 500 кг.

Кузов Helixx Cargo состоит всего из пяти структурных модулей, скреплённых между собой с помощью защёлок и клея, наружные панели изготовлены из переработанного пластика, шасси — алюминиевое. Для производства Helixx Cargo не требуется сварочных и покрасочных цехов, большинство деталей изготавливаются методом 3D-печати на модульных микрофабриках, именуемых Helixx Mobility Hubs. Компания утверждает, что может построить одну такую фабрику под ключ всего за 180 дней — от выбора площадки до выхода из ворот готовых фургонов.

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Сама концепция подобных микрофабрик не нова, одними из её адептов является, например, другой британский стартап — Arrival, но он забуксовал из-за недостатка финансирования, тогда как Helixx планирует начать производство своих фургонов уже в следующем году. Пилотная партия будет изготовлена в Великобритании, массовое производство будет развёрнуто в одной из стран Юго-Восточной Азии, далее в планах значатся Индия, Ближний Восток, Африка и Латинская Америка — открытая версия таксомотора Tuk ориентирована как раз на страны с тёплым климатом.

Helixx пока ничего не сообщает о силовой установке и батарее своего фургона, но обещает стоимость владения на уровне 0,25 долларов в час для тех, кто будет брать машину по подписке. Водитель в Helixx Cargo сидит по центру, что позволяет не адаптировать машину для стран с право- и левосторонним движением.

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Дизайн интерьера в Helixx Cargo отсутствует как таковой, даже непонятно, есть ли здесь печка или хотя бы вентилятор обдува. На пустой, как ящик, передней панели есть лишь единственный многофункциональный сенсорный экран. Таксомоторы Ride и Tuk имеют трёхместный плоский пассажирский диван, сдвинутый к задней стенке кузова, благодаря чему пространство для ног достигает 108 см — его можно частично использовать для багажа, пространство слева и справа от водителя также можно заполнить сумками.

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За электронную начинку Helixx Cargo отвечает компания Siemens — речь идёт в первую очередь о системе управления парком и логистикой, без которой выходить на рынок LCV сегодня не имеет смысла.

«Влетит» компания Helixx или нет, покажет время — отметим лишь, что находить финансирование стартапам на фоне роста геополитической напряжённости становится всё труднее, но на сайте Helixx пока нет даже раздела для инвесторов — стало быть, деньги пока есть.

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