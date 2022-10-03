Дёшево и просто: стартап Arrival Дениса Свердлова собрал первый фургон на микрофабрике

Более века назад компания Ford внедрила конвейер, чтобы удешевить производство автомобилей, а современные стартапы конвейер отменяют, чтобы достичь той же цели, но иными средствами. Одним из пионеров внедрения так называемых микрофабрик является британский стартап Arrival, основанный в 2015 году выходцем из России Денисом Свердловым.

В прошлом Денис Свердлов возглавлял российскую телекоммуникационную компанию Yota и работал в Минкомсвязи РФ, а теперь это весьма известный в Европе и Америке инновационный предприниматель. Его компания Arrival разработала модульные электрические фургоны и автобусы, производство которых можно оперативно наладить на так называемых микрофабриках в любой точке мира. Пилотная фабрика в британском Бистере (графство Оксфордшир) на днях выпустила первый фургон, о чём и отчиталась пресс-служба Arrival. Вторая фабрика должна запуститься в следующем году в США в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

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С дизайном фургонов Arrival определился ещё в 2020 году и тогда же заявил, что их выпуск начнётся в первом квартале 2022 года. Увы, из-за глобального дефицита комплектующих и разрыва цепочек поставок компании пришлось отложить старт производства, заморозить неприоритетные проекты (автобус и представленный в конце прошлого года легковой таксомотор) и сократить часть персонала. Фургон крайне важен для Arrival, потому что 10 000 таких машин заказала американская курьерская служба UPS, вдобавок есть более мелкие клиенты, которые должны обеспечить стартапу приток денег, необходимых для дальнейшего развития.



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На микрофабриках, которые так пестует Arrival, нет традиционного конвейера и многих сложных технологических операций (например, цеха окраски, так как наружные композитные панели кузовов окрашены в массе) — благодаря этому экономятся площадь и затраты на производство. Более того, необязательно строить завод с нуля, можно просто арендовать «угол» на действующем предприятии, где есть необходимые коммуникации. Машины перемещаются от поста к посту на автоматизированных тележках-поддонах, а роботы-сборщики крепятся к полу болтами. Стоимость одной микрофабрики составляет около 100 млн долларов, что примерно в десять раз меньше стоимости традиционного автозавода конвейерного типа.



Собранный первый экземпляр фургона не пойдёт к заказчику, а будет использоваться для финальных испытаний и контроля качества, такая же судьба ждёт все 20 машин, что будут выпущены в этом году, то есть полноценное серийное производство начнётся только в 2023-м. Более подробные планы компания обещает обнародовать в ноябре.



Arrival пока не раскрыл технические характеристики своего фургона, даже размеры и грузоподъёмность на фирменном сайте не указаны. Тем не менее ясно, что Arrival Van — это конкурент уже известных нашим читателям среднеразмерных (по американским меркам) электрических фургонов Proxima/REE, Amazon/Rivian и BrightDrop. В ту же нишу метит и ﻿немецкий стартап Reload Motors, за которым, кстати, тоже стоят выходцы из России.

