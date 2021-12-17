Рассекречен дизайн Arrival Car: размером с VW Golf, а простор — как в Rolls-Royce!

Весной этого года британский электромобильный стартап Arrival, прежде занимавшийся только коммерческими автомобилями, анонсировал первую легковую модель — разработка ведётся совместно с компанией Uber, она же (точнее её таксисты) будет главным потребителем Arrival Car. Теперь на идеальную машину такси можно взглянуть — представлен альфа-прототип.

Стартап Arrival основал в 2015 году Денис Свердлов, в прошлом руководивший российской телекоммуникационной компанией Yota и работавший в Минкомсвязи РФ, а ныне инновационный предприниматель. Штаб-квартира Arrival находится в Лондоне, компания занимается разработкой модульных электрических фургонов и автобусов, производство которых может быть оперативно развёрнуто на так называемых микрофабриках в любой точке мира. На микрофабрике нет традиционного конвейера и многих сложных технологических операций (например, цеха окраски, так как наружные композитные панели кузовов окрашены в массе) — благодаря этому экономится площадь и затраты на производство.

Производство фургонов Arrival планирует начать уже в следующем году, в числе заказчиков значатся британская Королевская почта и американская курьерская служба UPS, а в числе инвесторов — южнокорейская компания Hyundai.

Легковой Arrival Car затеян с подачи компании Uber, которая хочет полностью электрифицировать свой парк в Лондоне к 2025 году, а в континентальной Европе и в Северной Америке — к 2030 году, то есть ей потребуется очень много электромобилей. Предложений на рынке сегодня хватает, но Uber решила разработать свой электрический таксомотор с нуля, с учётом пожеланий и потребностей обычных таксистов, проводящих за рулём до 10 часов в день (это в Европе, в России, конечно, многие «бомбят» и дольше).



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Напомним, что в 2015 году компания Uber сделала ставку на беспилотные автомобили и увлеклась их разработкой (прототипы создавались на базе кроссоверов Volvo XC90), но из этого ничего не вышло и ровно года назад Uber отказалась от беспилотного проекта. Теперь крупнейший в мире агрегатор такси хочет машину, разработанную под человека-водителя, а не искусственный интеллект. Эта машина сейчас и носит рабочее название Arrival Car.



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Техническое задание на Arrival Car подразумевало большие пробеги (около 50 тысяч км в год), высокую надёжность и максимальное удобство для водителя и пассажиров. Концепция традиционного лоднодского кэба с 5-местным пассажирским отсеком и багажником сбоку от водителя был отметена, вместо неё разработчики после консультаций с водителями Uber пришли к формату компактвэна с однообъёмной компоновкой, у которого передний ряд кресел смещён максимально вперёд, а второй — максимально назад, чтобы дать простор для ног пассажиров на уровне лакшери-седанов Rolls-Royce. Размеры Arrival Car и технические характеристики пока не обнародованы, но в промо-ролике на YouTube сказано, что по размерам Arrival Car сопоставим с Volkswagen Golf.



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Дизайн нового кэба Uber — лаконичнее некуда, так в теории мог бы выглядеть долгожданный электромобиль Apple. В салоне — качественные, но неброские материалы отделки и совершенно «пустая» приборка с многофункциональным дисплеем по центру и стойкой для смартфона. Руль с барабанчиками на спицах — в духе электромобилей Tesla. Разработчики хотели, чтобы водителя ничего не отвлекало и не раздражало и чтобы обзорность по всем направлениям была образцовой — отсюда высокое лобовое стекло и полностью прозрачная крыша (пассажирам через неё будет удобно любоваться достопримечательностями).



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Переднее пассажирское кресло можно сложить и сдвинуть вперёд, чтобы дать задним пассажирам ещё больше места для ног. В корме есть довольно вместительный багажник, но небольшие чемоданы самолётного типа пассажир может поставить в салон перед ногами и при этом сидеть, закинув ногу на ногу — настолько просторно во втором ряду.



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Производство Arrival Car начнётся ближе к концу 2023 года. Появится ли он в розничной продаже, пока неизвестно. Если кому нравятся машины такого типа, а Arrival Car купить будет нельзя, то рекомендуем присмотреться к германскому электрическому компактвэну Sono Sion — старт его производства тоже намечен на 2023 год и его точно сможет купить любой желающий.

