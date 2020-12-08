У них не получилось: Uber расстаётся с беспилотным подразделением

Компания Uber, некогда считавшаяся пионером в области систем автономного вождения, не смогла добиться желаемых результатов, то есть запустить коммерческое беспилотное такси, и теперь продаёт разрабатывавшее его подразделение ATG (Advanced Technologies Group). Покупателем стал американский стартап Aurora, также занимающийся разработкой беспилотников.

Uber создала собственное беспилотное подразделение в 2015 году, когда автомобильный мир находился в эйфории от скорого, как тогда казалось, наступления беспилотной эры. Компания Ford, например, на полном серьёзе рассчитывала к 2021 году запустить серийный автомобиль без руля и педалей, а сетевые агрегаторы такси, такие как Uber, спали и видели, как избавляются от водителей и умножают прибыли.

В 2016 году Uber заключила партнёрство с Volvo на использование кроссоверов XC90 в качестве носителей разработанной ATG системы автономного вождения. Их испытания с переменным успехом проходили на дорогах общего в пользования в США, но в марте 2018-го случился скандал: беспилотник Uber насмерть сбил человека. Машина не распознала пешехода, а водитель-испытатель, который находился за рулём для подстраховки, смотрел развлекательное шоу, а не следил за дорогой. Из-за этого инцидента испытания примерно на полгода пришлось прекратить, а когда они возобновились, оптимизм по поводу беспилотников в автомобильной отрасли уже стремительно угасал — автоконцерны (в том числе Ford) один за одним объявляли о пессимизации своих планов в этой области.

Серийный беспилотный кроссовер Volvo XC90 образца 2019 года

Тем не менее летом 2019 года Uber и Volvo представили серийную версию беспилотного кроссовера Volvo XC90, который планировалось выпустить в количестве «десятков тысяч» и использовать «для оказания услуг беспилотного райдшеринга». На этом, по сути, всё и закончилось. Ни десяткой тысяч беспилотных Volvo, ни услуг беспилотного райдшеринга с тех пор мы так и не увидели, а в сентябре этого года журнал The Information опубликовал разгромную инсайдерскую статью, которая сообщила о том, что в ATG творится административный бардак, разработки пущены на самотёк, беспилотники Uber не могут проехать без ошибок и километра…



В ноябре поползли слухи о том, что Uber готовит ATG к продаже, и сегодня они подтвердились. Покупателем стал стартап Aurora, занимающийся с 2017 года разработкой собственной системы автономного вождения с упором на магистральные грузовые перевозки. Стоимость сделки не разглашается, но по данным Bloomberg она составляет 4 млдр долларов. Сделка предусматривает, что Uber получит 26% акций стартапа, инвестирует в него 400 млн долларов и предоставит свои цифровые сервисы для внедрения беспилотной системы, как только она будет готова. Стоимость Aurora в результате сделки оценивается в 10 млрд долларов.

В отличие от разработок ATG система автономного вождения Aurora в первую очередь ориентирована на грузовики.

Компании Uber сделка по продаже ATG поможет закончить этот провальный из-за коронавируса год с прибылью, а вот в чём интерес Aurora, честно говоря, не очень понятно. Команда ATG не продемонстрировала каких-либо заметных подвижек в разработке беспилотников и помимо сбитого пешехода запомнилась скандалом с кражей технологий у Waymo (беспилотное подразделение Google).



Между тем глава Tesla Илон Маск уже в следующем году обещает предложить «полный автопилот» всем желающим, сейчас в США бета-версию тестируют на дорогах общего пользования обычные владельцы электромобилей Tesla.

