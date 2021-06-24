Народный электрокар Sono Sion с зарядкой от солнца модернизирован до начала выпуска

В начале этого года немецкий электромобильный стартап Sono Motors провёл мировую премьеру своей первой и пока единственной модели Sion на виртуальной выставке CES и в таком видео она, по идее, должна была попасть на конвейер бывшего завода Saab в шведском Тролльхеттане. Но сегодня компания сообщила, что внесла в конструкцию Sion изменения: электромобиль, в частности, получил более ёмкую батарею на 54 кВт·ч вместо прежних 35 кВт·ч, при этом старт его производства перенесён с 2022 года на первый квартал 2023-го.

Sono Motors GmbH существует с 2016 года (штаб-квартира — в Мюнхене), первый прототип электромобиля Sion компания показала в 2017 году, производство планировалось начать в 2019 году, но, как это часто бывает у стартапов, из-за недостатка финансирования сроки «поехали» и коронавирус тоже внёс в это свой вклад. Средства на разработку Sion компания собирала в основном с помощью краудфандинга, но затем появились и традиционные инвесторы, которых заинтересовала идея стартапа.

Идея состоит в том, чтобы производить максимально доступный, но при этом современный, качественный и экологически чистый семейный электромобиль, способный подзаряжаться от солнца. В наружные пластиковые панели кузова Sion имплантированы 248 солнечных панелей, которые дают до 35 км бесплатного пробега в сутки. Если ежедневные пробеги небольшие, можно неделями не подключаться к розетке. Тем не менее в соответствии с пожеланиями своего комьюнити компания провела апгрейд батареи. Новая литий-феррум-фосфатная АКБ (кто поставщик, Sono Motors не говорит) ёмкостью 54 кВт·ч позволяет проехать 305 км на одной зарядке по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки увеличена с 50 до 75 кВт.



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Ещё Sono Motors слегка видоизменила алюминиевую платформу Sion, на которой в будущем планирует разработать и другие модели. В платформе появились дополнительные усилители, но принципиальная схема не изменилась: передняя подвеска — типа McPherson, задняя — полузависимая, с поперечной торсионной балкой. Внешний дизайн кузова, который можно классифицировать как компактвэн, остался прежним, но длина и база увеличились. Новые ключевые размеры следующие: длина — 4470 мм, ширина — 1830 мм, высота — 1660 мм, колёсная база — 2830 мм, дорожный просвет — 165 мм. Объём багажника — 650 л, со сложенным задним сиденьем — 1250 л.



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Интерьер за прошедшие после дебюта полгода тоже слегка перекроен: в нём спереди появился центральный тоннель с вещевыми нишами и подстаканниками, изменён дизайн двух дисплеев (приборного и мультимедйного), но климат-контроль с фильтром воздуха из натурального мха, которым украшена передняя панель, к счастью остался.



Силовая установка прежняя: единственный электромотор от фирмы Continental вращает передние колёса и выдаёт максимальные 120 кВт (163 л.с.) и 270 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 9 с, максимальная скорость — 140 км/ч. Снаряженная масса в связи с заменой батареи и прочими эволюциями увеличилась с 1400 до 1730 кг, допустимая полная масса теперь — 2180 кг.

Ради снижения затрат на производство Sono Sion предлагается по фиксированной цене 25 500 евро, с кузовом безальтернативного чёрного цвета (пластиковые панели окрашиваются в массе) и в фиксированной комплектации. В оснащение входят ESP, четыре подушки безопасности, климат-контроль, подогрев передних сидений, круиз-контроль, доступ к электромобилю через смартфон, мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным экраном, два порта USB-C, шесть громкоговорителей аудиосистемы, светодиодные фары, задние датчики парковки, стальные 16-дюймовые колёса на всесезонных шинах, ремкомплект вместо запаски.



Контракт с заводом в Тролльхеттане, которым сейчас владеет компания NEVS, подразумевает выпуск около 260 тысяч машин Sono в течение семи лет. Будем надеяться, что новых переносов даты начала выпуска не будет.



Sono Motors планирует продавать свои машины напрямую, как Tesla, обслуживание отдадут подрядчику — некоей крупной независимой сети автомастерских, но простейшие операции владельцы при желании смогут провести самостоятельно — компания снабдит всеми необходимыми инструкциями. Главный и пока единственный рынок сбыта — Европа, о планах выйти за её пределы Sono Motors пока не сообщала.

