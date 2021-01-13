Настоящий «Фольксваген»: бюджетный электромобиль Sono Sion даст бой VW ID.3

На выставке потребительской электроники CES, которая в этом году из-за пандемии COVID-19 проходит в виртуальном формате, состоялась мировая премьера электрического компактвэна Sion от германского стартапа Sono Motors. Кузов Sion покрыт солнечными панелями, они обеспечивают до 35 км пробега ежедневного пробега без подключения к розетке. Производство начнётся в следующем году на бывшем заводе Saab в шведском Тролльхеттане. Цена — от 21 429 евро без налогов.

Наши постоянные читатели уже знакомы с молодой немецкой компанией Sono Motors GmbH, последний раз мы рассказывали о ней год назад, когда ей удалось с помощью краудфандинга собрать необходимую сумму для разработки и подготовки к производству своего электрического компактвэна Sion. Сейчас проект финансируют в том числе инвестфонды Swedbank и DNCA, но именно народные деньги вдохнули в Sono Sion жизнь — идея недорого, но полнофункционального и вместительного электромобиля на солнечных батареях вдохновила многих, на данный момент на Sion собрано около 13 тысяч заказов.

Разработка машины ведётся аж с 2016 года, изначально её планировалось запустить в производство в 2019 году, но из-за проблем с финансированием сроки сдвинулись. Год назад датой запуска в производство значилась осень 2021 года, но затем на мир напал коронавирус и всё опять пришлось откладывать — теперь сборку Sono Sion планируется начать в 2022 году, она будет налажена на контрактной основе на бывшем заводе Saab в Тролльхеттане, которым теперь владеет компания NEVS (формально шведская, но, по сути, китайская). Сейчас завод простаивает, и контракт с Sono Motors представляется единственной возможностью вернуть его к жизни.



Sono Sion можно отнести к 5-местным компактвэнам или высоким хэтчбекам: колёсная база — 2770 мм, габаритная длина — 4290 мм, ширина — 1830 мм, высота — 1670 мм, дорожный просвет — 165 мм. Ёмкость багажника до полки — 650 л, со сложенными спинками заднего сиденья — 1250 л. Сами разработчики классифицируют Sion как SEV, то есть Solar Electric Vehicle (солнечный электромобиль).



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В основе кузова лежит пространственный каркас из экструдированных алюминиевых профилей, наружные панели с вживлёнными в них солнечными панелями изготовлены из окрашенного в массе чёрным цветом пластика. Вариантов цвета не будет, равно как и вариантов комплектаций — всё сделано по принципу «одна машина, одна цена». Такой подход вкупе с максимально широким использованием готовых комплектующих позволяет удешевить производство, обойтись без цехов штамповки и окраски, хотя такие в Тролльхеттане, конечно же, есть.



Подвеска простенькая: спереди стойки МакФерсона, сзади — полузависимая конструкция с поперечной торсионной балкой. Единственный электромотор, который поставляет фирма Continental, установлен на передней оси, он выдаёт максимальные 120 кВт (163 л.с.) и 270 Нм. До 100 км/ч Sion разгоняется менее чем за 9 с, максимальная скорость — 140 км/ч. Снаряженная масса — 1400 кг.

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В пол кузова вмонтирована литий-ионная АКБ ёмкостью 35 кВт·ч, которая обеспечивает 255 км пробега на одной зарядке по циклу WLTP. Солнечные панели дают до 35 км дополнительного пробега в сутки, если, конечно, ездить днём, а не ночью. Максимальная мощность зарядки от розетки — 50 кВт. Живущим в городах европейцам, которые проезжают в день в среднем 17 км, зарядка от розетки может вообще не понадобиться даже при пасмурной погоде — главное, оставлять машину на свету и очищать поверхности кузова от снега, если он вдруг выпадет.



Единая комплектация за 21 429 евро без налогов (25 500 евро с налогами) подразумевает ESP, четыре подушки безопасности, тканевый салон серого цвета, однозонный климат-контроль с фильтром воздуха из натурального мха (им украшена передняя панель), подогрев передних сидений, круиз-контроль, доступ к электромобилю через смартфон, мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном, два порта USB-C, четыре громкоговорителя аудиосистемы, светодиодную оптику, стальные 16-дюймовые колёса, ремкомплект вместо запаски.



А как же современные электронные ассистенты водителя, без которых сегодня нельзя получить высокий рейтинг Euro NCAP? Они, увы, для Sono Sion не заявлены, но с ним цена была бы намного выше.

Sono Motors по примеру компании Tesla сама продаёт свои машины, дилерской сети не будет, а вот обслуживание и ремонт отдадут подрядчику — некоей крупной независимой сети автомастерских. Впрочем, простейшие операции, вроде замены колодок, владельцы Sion могут делать сами — специалисты Sono Motors напишут/отснимут для них инструкции. Гарантия — два года или 100 000 км пробега, причём гарантия на батарею такая же.



Среди полнофункциональных электромобилей у Sono Sion на европейском рынке аналогов пока нет — все сопоставимые по размерам конкуренты сильно дороже, в том числе китайские. Volkswagen ID.3, который считается потенциальным хитом и чуть ли не «новым Жуком» стоит сейчас в Германии от 34 995 евро (145 л.с., 426 км на одной зарядке). В Германии благодаря правительственным субсидиями при покупке электромобиля можно сэкономить до 9000 евро, то есть владельцем Sono Sion реально стать за 16 500 евро — такую «электричку» смогут позволить себе многие.



В будущем Sono Motors не исключает поставок своих машин за пределы Европы, но пока об этом говорить рано. То есть дебют на выставке CES (она, напомним, живьём проходила в предыдущие годы в Лас-Вегасе) — это не демонстрация видов на Америку. Да и форм-фактор для США у Sono Sion не очень удачный — здесь нужен не компактвэн, а кроссовер, то есть не SEV, а SUV.

