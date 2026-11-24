SUV местной марки предложат на российском рынке в трёх исполнениях: Актив, Комфорт и Престиж. Их цены будут обнародованы позже.

Бренд Jeland является одним из совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo, о нём стало известно в начале февраля 2026 года. Первенцем марки стал паркетник Jeland J6, вторым на рынок вышел среднеразмерный кроссовер Jeland J7, обе модели появились в продаже в июне. В конце того же месяца производитель анонсировал флагмана J-серии – Jeland J8.

На фото: Jeland J8

Габаритная длина грядущего полноразмерного кроссовера равна 4820 мм, ширина – 1930 мм, а расстояние между осями составляет 2820 мм. Под капотом у Jeland J8 находится 2,0-литровый турбомотор, максимальная мощность которого равна 249 л.с., а крутящий момент – 385 Нм (при 1750 – 4000 об/мин). Двигатель идёт в комплекте с семиступенчатой автоматической коробкой передач DCT. На разгон с места до «сотни» такому SUV требуется 8,5 секунды. Расход топлива в смешанном цикле – 8,1 литра на 100 км пути.

Jeland J8 в скором времени будет продаваться на российском рынке в трёх комплектациях – Актив, Комфорт и Престиж. Все версии получили адаптивную подвеску с регулируемой жёсткостью амортизаторов и семь режимов ездовой электроники – Эко, Комфорт, Спорт, Снег, Грязь, 4х4 и Песок. Ещё в оснащение всех исполнений J8 входят: 20-дюймовые легкосплавные колёсные диски, светодиодная оптика, панорамная крыша с люком, рейлинги на крыше (до 90 кг нагрузки), наружные зеркала с электроприводом складывания, обогревом и повторителями сигналов поворота.

Помимо этого, Jeland J8 во всех комплектациях имеет: двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, кнопку запуска двигателя, электропривод багажной двери с функцией бесконтактного доступа, многослойные передние стёкла, акустическое лобовое стекло, центральный подлокотник с нишей для хранения и функцией охлаждения, дефлекторы климатической установки для пассажиров второго ряда. На передней панели установлено табло диагональю 24,6 дюйма, которое объединяет в себе пару дисплеев по 12,3 дюйма каждый – виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы.

На фото: салон Jeland J8

Предусмотрены ещё голосовое управление, устройство для беспроводной зарядки смартфонов (50 Вт) с охлаждением и блок телематики. В списке оснащения всех версий J8 также числятся: передние и задние датчики парковки, система кругового обзора 540°, системы стабилизации, ассистенты при спуске с холма и при старте на подъёме, а также обширный комплекс различных интеллектуальных водительских ассистентов.

У Jeland J8 в стартовой комплектации Актив салон отделан экокожей, передние кресла имеют электрорегулировки, а спинки сидений второго ряда регулируются по углу наклона, а также складываются, что позволяет увеличить объём грузового пространства с 717 до 2 021 литра. Ещё этому SUV положена аудиосистема с восемью динамиками.

Средней версии – Комфорт – достался усовершенствованный полный привод с управлением вектором тяги. Ещё в списке числятся функции вентиляции передних кресел и запоминания настроек водительского, проекционный дисплей, салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения. Кроме того, мультимедиа дополнена онлайн-навигацией и иными сервисами, а акустика насчитывает 12 динамиков.

Топовый вариант Jeland J8 Престиж снабдили десятью подушками безопасности (у вариантов попроще – шесть), видеорегистратором, интегрированным в лобовое стекло, системой ароматизации воздуха, акустикой с 14 динамиками, тонированными задними стёклами, потолком из чёрной замши, сиденьями с отделкой из натуральной кожи с функцией массажа в пяти режимах. Для водительского кресла предусмотрены регулировка длины подушки сиденья и поясничный упор с электрорегулировкой в четырёх направлениях, передний пассажир получил оттоманку с выдвижным упором для ног.

В зимний пакет входят: подогрев всех сидений, рулевого колеса, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Днище и скрытые полости кузова Jeland J8 проходят обработку воском, плюс предусмотрены дополнительные слои антикоррозийных материалов, включая антигравийное покрытие и улучшенную шумоизоляцию. Дата старта продаж и цены новинки станут известны позже.