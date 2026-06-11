Новинки ×

На российском рынке стартовали продажи кроссовера Jeland J6

11.06.2026 90 0 0
На российском рынке стартовали продажи кроссовера Jeland J6

Стартовая цена паркетника новой «отечественной» марки осталась прежней – 2 290 000 рублей. Стоимость средней и топовой комплектаций за пару месяцев подросла.

Российский холдинг «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo создал новую «местную» марку под названием Jeland в начале февраля 2026 года. Её первенцем стал кроссовер Jeland J6, официальная премьера которого прошла в начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума, хотя его внешность и характеристики были рассекречены ранее.

На фото: Jeland J6

Напомним, выпуск Jeland J6 по технологии полного цикла, включая сварку, окраску и сборку, налажен на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург). Это предприятие сейчас принадлежит холдингу «АГР», ранее им владел американский концерн General Motors, затем – корейская компания Hyundai. Теперь пресс-служба Jeland сообщает о старте продаж кроссовера J6 на российском рынке.

Jeland J6 является близнецом китайского кроссовера Jaecoo J6 (бренд Jaecoo входит в состав корпорации Chery). Кстати, эта модель в настоящее время присутствует на российском рынке (появился в продаже в начале марта 2026 года). Кроссовер, выпускаемый в РФ под маркой Jeland, предлагается в трёх исполнениях – Актив, Комфорт и Престиж, их цены были обнародованы ещё в конце апреля, однако за пару месяцев в прайс-листе произошли изменения.

Хотя это и не коснулось стартовой версии – за Jeland J6 в исполнении Актив просят 2 290 000 рублей (такой же ценник был анонсирован весной). Такому кросоверу положены 17-дюймовые литые колёсные диски, полностью светодиодная оптика, кондиционер, 8-дюймовая виртуальная приборка, информационно-развлекательная система с 9-дюймовым тачскрином, беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Ещё модели положен пакет зимних опций, включающий в себя подогрев передних кресел, руля, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя.

На фото: салон Jeland J6

Рекомендованная розничная цена кроссовера в исполнении Комфорт равна 2 549 000 рублей (на 50 тыс. рублей дороже, чем было анонсировано в апреле). Такому Jeland J6 положены: 18-дюймовые диски, колёса шириной 235 мм, противотуманки, электропривод багажной двери, отделка салона искусственной кожей, двухзонный климат-контроль, электропривод водительского кресла, камера заднего вида, увеличенная до 13,2 дюйма диагональ мультимедийного дисплея и акустика с шестью динамиками.

У топ-версии Jeland J6 – Престиж – рекомендованная розничная стоимость равна 2 699 000 рублей (прибавка к весеннему ценнику тоже составила 50 тыс. рублей). В оснащение этой модели входят: панорамная крыша площадью 1,45 м2, многослойные передние стёкла, адаптивный круиз-контроль, система панорамного обзора 540°, подсветка в салоне, передние кресла с функцией вентиляции, подогрев сидений второго ряда, устройство для беспроводной зарядки смартфона (мощность – 50 Вт) и акустика с восемью динамиками.

У всех исполнений «начинка» может быть только одна: Jeland J6 оснащается бензиновой 1,5-литровой турбочетвёркой, максимальная мощность которой равна 147 л.с., а крутящий момент – 210 Нм. Этот двигатель работает в паре с шестиступенчатым роботом, привод – только передний. Габаритная длина кроссовера – 4509 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1650 мм, а расстояние между осями – 2610 мм. Объём багажника составляет 480 литров, со сложенным задним диваном грузовое пространство можно увеличить до 1180 литров.

Отметим, на заводе в Шушарах также налажен выпуск кроссовера ещё одной новой российской марки, которая является результатом партнёрства холдинга «АГР» и компании Defetoo – речь идёт о бренде Esteo и о паркетнике Esteo MX, который сейчас готовится к старту продаж в РФ.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки Jeland Jeland J6 Jaecoo Jaecoo J6 Chery
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Говорят, что китайцы не пользуются китайским: что уходит на экспорт, а что остаётся себе В Интернете можно наткнуться на расхожее убеждение, что сами китайцы свою продукцию принципиально не жалуют. Якобы все автомобили из КНР, которые мы видим на своих дорогах, местному рынку ли... 2271 2 3 10.06.2026
Статьи / Колёсная база Срок годности и хранение моторного масла: надо ли выбирать канистру с поздней датой выпуска При покупке моторного масла многие водители в первую очередь обращают внимание на дату его изготовления. Распространено мнение, что чем свежее продукт, тем выше его качество. Поэтому покупат... 4583 0 1 09.06.2026
Статьи / Колёсная база Как снизить расход топлива: рабочие способы для города и трассы Стоимость бензина теперь умеет воспитывать лучше любого инструктора – сразу начинаешь смотреть на расход топлива не как на абстрактную цифру, а как на отдельную статью личного бюджета. И это... 1986 1 4 08.06.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 42495 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 12737 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 11573 12 0 01.06.2026
Обсуждаемое
16 О, декаданс: почему мы живём в эпоху самых странных автомобилей в исто...
6 Представительский седан Senat 900 стал первой моделью нового российско...
4 Рассекречен Audi Q7 третьего поколения с салоном как у грядущего Q9 и...
Новые комментарии
Change privacy settings