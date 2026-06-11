На российском рынке стартовали продажи кроссовера Jeland J6

Российский холдинг «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo создал новую «местную» марку под названием Jeland в начале февраля 2026 года. Её первенцем стал кроссовер Jeland J6, официальная премьера которого прошла в начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума, хотя его внешность и характеристики были рассекречены ранее.

На фото: Jeland J6

Напомним, выпуск Jeland J6 по технологии полного цикла, включая сварку, окраску и сборку, налажен на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург). Это предприятие сейчас принадлежит холдингу «АГР», ранее им владел американский концерн General Motors, затем – корейская компания Hyundai. Теперь пресс-служба Jeland сообщает о старте продаж кроссовера J6 на российском рынке.

Jeland J6 является близнецом китайского кроссовера Jaecoo J6 (бренд Jaecoo входит в состав корпорации Chery). Кстати, эта модель в настоящее время присутствует на российском рынке (появился в продаже в начале марта 2026 года). Кроссовер, выпускаемый в РФ под маркой Jeland, предлагается в трёх исполнениях – Актив, Комфорт и Престиж, их цены были обнародованы ещё в конце апреля, однако за пару месяцев в прайс-листе произошли изменения.

Хотя это и не коснулось стартовой версии – за Jeland J6 в исполнении Актив просят 2 290 000 рублей (такой же ценник был анонсирован весной). Такому кросоверу положены 17-дюймовые литые колёсные диски, полностью светодиодная оптика, кондиционер, 8-дюймовая виртуальная приборка, информационно-развлекательная система с 9-дюймовым тачскрином, беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Ещё модели положен пакет зимних опций, включающий в себя подогрев передних кресел, руля, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя.

На фото: салон Jeland J6

Рекомендованная розничная цена кроссовера в исполнении Комфорт равна 2 549 000 рублей (на 50 тыс. рублей дороже, чем было анонсировано в апреле). Такому Jeland J6 положены: 18-дюймовые диски, колёса шириной 235 мм, противотуманки, электропривод багажной двери, отделка салона искусственной кожей, двухзонный климат-контроль, электропривод водительского кресла, камера заднего вида, увеличенная до 13,2 дюйма диагональ мультимедийного дисплея и акустика с шестью динамиками.

У топ-версии Jeland J6 – Престиж – рекомендованная розничная стоимость равна 2 699 000 рублей (прибавка к весеннему ценнику тоже составила 50 тыс. рублей). В оснащение этой модели входят: панорамная крыша площадью 1,45 м2, многослойные передние стёкла, адаптивный круиз-контроль, система панорамного обзора 540°, подсветка в салоне, передние кресла с функцией вентиляции, подогрев сидений второго ряда, устройство для беспроводной зарядки смартфона (мощность – 50 Вт) и акустика с восемью динамиками.

У всех исполнений «начинка» может быть только одна: Jeland J6 оснащается бензиновой 1,5-литровой турбочетвёркой, максимальная мощность которой равна 147 л.с., а крутящий момент – 210 Нм. Этот двигатель работает в паре с шестиступенчатым роботом, привод – только передний. Габаритная длина кроссовера – 4509 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1650 мм, а расстояние между осями – 2610 мм. Объём багажника составляет 480 литров, со сложенным задним диваном грузовое пространство можно увеличить до 1180 литров.

Отметим, на заводе в Шушарах также налажен выпуск кроссовера ещё одной новой российской марки, которая является результатом партнёрства холдинга «АГР» и компании Defetoo – речь идёт о бренде Esteo и о паркетнике Esteo MX, который сейчас готовится к старту продаж в РФ.