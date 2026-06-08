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  • Кроссовер Esteo MX готовится к скорому выходу на российский рынок: свежие подробности

Кроссовер Esteo MX готовится к скорому выходу на российский рынок: свежие подробности

08.06.2026 84 0 0
Кроссовер Esteo MX готовится к скорому выходу на российский рынок: свежие подробности

Среднеразмерный SUV сегмента D будет предлагаться на авторынке РФ в двух исполнениях – «Премиум» и «Флагман».

Холдинг «АГР» отвечает за реализацию нескольких автомобильных проектов в стране (в том числе в рамках партнёрства с китайской компанией Defetoo). Одним из них стал вывод на российский рынок нового «отечественного» бренда: в конце апреля 2026 года была анонсирована марка под названием Esteo. А в первой половине прошлого месяца холдинг «АГР» показал её первенца, речь идёт о среднеразмерном кроссовере, который получил имя Esteo MX.

На фото: среднеразмерный кроссовер Esteo MX

Как мы сообщали ранее, роль «донора» для первенца Esteo исполнил кроссовер Exeed MX, являющийся чисто бензиновой версией Exeed Sterra E05. Напомним, в Китае этот SUV появился в ноябре 2025 года с plug-in гибридной установкой типа range extender, то есть ДВС используется только в качестве генератора для тяговой батареи. При этом в основе этой модели лежит паркетник Exeed TXL, который на сегодняшний день представлен и в РФ.

О старте серийного производства Esteo MX стало известно во второй половине прошлого месяца. Выпуск среднеразмерного кроссовера по технологии полного цикла налажен на заводе в Шушарах. Отметим, сейчас это предприятие принадлежит холдингу «АГР», ранее им владел американский концерн General Motors, позже – корейская компания Hyundai.

Известно, что Esteo MX будет предлагаться на авторынке РФ в двух исполнениях – «Премиум» и «Флагман». Оптика кроссовера включает в себя 472 независимых светодиодных элемента. В палитру цветов кузова войдут белый «Аструм», чёрный «Сагиттариус» и серый «Фантом», а для отделки салона предусмотрено два варианта – в коричневом и чёрном цветах. Стартовой версии положены колёсные диски диаметром 19 дюймов, у топовой 20-дюймовые.

На фото: салон Esteo MX

Кресла водителя и переднего пассажира получили электрорегулировки и функцию массажа с различными режимами. Ещё модель получила передние двойные боковые стёкла и акустику Boya Melody c сабвуфером и 14 / 21 динамиком (в зависимости от исполнения). Помимо этого, кроссоверу положена штатная телематическая система, позволяющая владельцу дистанционно запускать двигатель и менять настройки климат-контроля, управлять замками дверей и стеклоподъёмниками.

Esteo MX снабдили адаптивным круиз-контролем с функцией удержания автомобиля в выбранной полосе движения, системой автоматического экстренного торможения, помощником при перестроении и, как отметили в пресс-службе бренда, «другими современными ассистентами водителя, работающими на базе сонаров, радаров и камер».

Полноприводный кроссовер Esteo MX оснастят 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 л.с., работающим в паре с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость модели равна 210 км/ч. Расход бензина в смешанном цикле – 9,2 литра на 100 км. По уточнённым данным, у готовящегося к выходу на российский рынок SUV дорожный просвет составит 200 мм. Цены и дата старта продаж будут обнародованы позже.

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