Кроссовер Exeed ET5 на базе Exeed TXL стартует в двух версиях

На родине новый паркетник Exeed предложен в виде гибрида, у которого ДВС работает исключительно в режиме генератора. Впоследствии модель, как ожидается, отправят на экспорт, причем на некоторых рынках будет «традиционная» версия.

На сертификационных снимках новый подзаряжаемый гибридный кроссовер марки Exeed (принадлежит Chery) засветился в июле, после чего сам производитель показал модель на фирменных картинках. Тогда паркетник был обозначен как Exeed Sterra E05. Sterra – это, напомним, электрифицированное семейство для Китая, а в РФ модели этой линейки продают под брендом Exlantix. Публичную премьеру новинки провели в конце августа на автосалоне в Чэнду, в рамках которой выяснилось, что на домашний рынок паркетник поступит под именем Exeed ET5. Так вот теперь в Поднебесной раскрыли комплектации и предварительные цены, местные дилеры начали принимать заказы.

За основу для Exeed ET5 взяли знакомый россиянам чисто бензиновый Exeed TXL. При этом у гибрида свой дизайн. Кроссовер получил гладкий «нос», двухэтажную головную оптику, другие бамперы и багажную дверь. Задние фонари сделали в виде единой плашки.

Габариты такие же, как у исходного TXL, разве что ET5 чуть ниже. Длина гибрида составляет 4780 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1720 мм, колесная база – 2800 мм. Exeed ET5 по умолчанию имеет 19-дюймовые диски, за доплату можно заказать 20-дюймовые.

Интерьер полностью оригинальный. Тут новые передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей. Кроме того, если исходный Exeed TXL имеет «парящее» табло, то ET5 достались раздельные экраны приборки и мультимедийной системы: первый дисплей (10,25 дюйма) встроен в панель, второй (15,6 дюйма) – «прилеплен» к ней. Собственный тачскрин (12,3 дюйма) есть и у переднего пассажира. Мультимедиа имеет искусственный интеллект. Отдельного блока управления «климатом» в салоне Exeed ET5 нет – настройки встроены в центральный планшет. На тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки, ряд кнопок и пара неприкрытых подстаканников. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Силовая установка Exeed ET5 включает бензиновую турбочетверку 1.5 (156 л.с.), которая работает исключительно в режиме генератора для батареи емкостью 33,66 кВт*ч. В движение кроссовер приводит расположенный на задней оси электромотор мощностью 265 л.с. (324 Нм). Только на электротяге ET5 проедет 210 км по китайскому циклу CLTC, совокупная дальнобойность – 1310 км. С места до «сотни» паркетник разгоняется за 7,6 секунды, максимальная скорость – 200 км/ч.

На данный момент Exeed ET5 предложен в двух версиях. В списке оборудования базовой значатся: панорамный люк, электропривод багажной двери, упомянутые выше три дисплея, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, штатный видеорегистратор, адаптивный круиз-контроль, система автоторможения и комплекс Falcon 200 (четыре наружные камеры и четыре ультразвуковых радара).

Второе исполнение – это подогрев, вентиляция и массажер передних кресел (пассажирское – еще и с откидной подставкой для ног), встроенный в подголовник водительского сиденья динамик, подогрев руля и система распознавания лиц. А еще топовый Exeed ET5 имеет более продвинутый автопилот Falcon 700, работающий под управлением мощного чипа Horizon Robotics Journey 6P: в этот набор входят лидар над лобовым стеклом, девять наружных камер, двенадцать ультразвуковых радаров и три радара миллиметрового диапазона.

Сейчас за базовый Exeed ET5 просят 159 900 юаней (около 1,8 млн рублей по текущему курсу), топ-версию предварительно оценили в 174 900 юаней (2 млн рублей). После запуска «живых» продаж реальные цены, вероятно, будут ниже. Впоследствии кроссовер должны отправить на экспорт – не исключено, что под другим именем. Кроме того, в некоторых странах, как ожидается, предложат и чисто бензиновую версию с иначе оформленной передней частью.