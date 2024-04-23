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  • Обновлённый кроссовер Exeed TXL с салоном, как у старшего Exeed RX: цены в России

Обновлённый кроссовер Exeed TXL с салоном, как у старшего Exeed RX: цены в России

23.04.2024 95 0 0

Как и прежде, паркетник предложен с двумя турбочетверками на выбор. При этом базовый двигатель стал мощнее, а второму теперь положен новый автомат.

На китайский рынок в очередной раз модернизированный кроссовер Exeed TXL вышел еще в прошлом году, а в марте такую пятидверку анонсировали и для нашей страны. Теперь же российское подразделение марки объявило комплектации и цены, обновленный паркетник уже доступен к покупке.

Напомним, внешне Exeed TXL мало изменился. Горизонтальные полоски на радиаторной решетке стали тоньше, плюс на них появились блестящие накладки. Интерьер, наоборот, полностью перекроили, причем он отныне почти такой же, как у старшего кроссовера Exeed RX. Внутри TXL установили аналогичные переднюю панель, руль, центральный тоннель, табло в закругленном корпусе (экраны приборки и мультимедиа-системы – диагональю 12,3 дюйма каждый) и блок управления «климатом» с тремя небольшими шайбами (у дореформенного паркетника – отдельная сенсорная панель). Под «кругляшами» есть охлаждаемая беспроводная зарядка для смартфона. Еще заменили передние кресла, вдобавок кнопки электрорегулировок перенесли на двери. А вместо традиционного селектора коробки теперь подрулевой рычажок.

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Базовая бензиновая турбочетверка 1.6 TGDI стала мощнее: 194 л.с. против 186 л.с. у дорестайлингового TXL, хотя максимальный крутящий момент не изменился – 275 Нм. Этот двигатель по-прежнему работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Старший турбомотор 2.0 TGDI все так же выдает 197 л.с. и 375 Нм, зато он теперь комплектуется классическим восьмиступенчатым автоматом (была 7DCT). Российский Exeed TXL по умолчанию имеет полный привод.

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На нашем рынке обновленный кроссовер доступен в четырех вариантах исполнения – Business, Prestige, Premium и Flagship. Первые две версии оснащаются 1.6 TGDI. В списке стандартного оборудования Exeed TXL значатся: светодиодная оптика, 19-дюймовые колеса, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей, подогрев руля и всех сидений, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, упомянутое выше табло, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон. 

Начиная с комплектации Prestige появляются беспроводная зарядка, штатный регистратор, система помощи при старте в гору. TXL Premium – это еще системы помощи в пробках и удержания в полосе движения. Наконец, топовый вариант Flagship имеет 20-дюймовые диски, красные тормозные суппорты, передние кресла с массажером (у пассажирского вдобавок есть выдвижная подставка для ног), проекционный дисплей, автопарковщик и систему активного шумоподавления.

Exeed TXL в версиях Business и Premium с 1.6 TGDI и 7DCT обойдется в 4 250 000 и 4 400 000 рублей соответственно, комплектации Premium и Flagship с 2.0 TGDI и 8АКП стоят 4 550 000 и 4 900 000 рублей. Дореформенный кроссовер сейчас представлен в версиях Flagship (1.6 TGDI) и Sport Edition (2.0 TGDI) за 4 260 000 и 4 680 000 рублей. Все цены указаны без учета акций.

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