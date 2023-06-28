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  • Обновлённый Exeed TXL выходит на рынок: кроссовер отличился не только салоном

Обновлённый Exeed TXL выходит на рынок: кроссовер отличился не только салоном

28.06.2023 244 0 0

На родине базовый турбодвигатель 1.6 TGDI стал чуть мощнее, а двухлитровый мотор теперь сочетается с новым автоматом.

Фирменные изображения модернизированного паркетника Exeed TXL (на домашнем рынке модель зовется Lingyun) принадлежащий компании Chery бренд распространил на прошлой неделе. А сегодня в Китае объявили цены и открыли прием заказов. Одновременно выяснилось, что SUV доработан серьезнее, нежели считалось ранее.

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Так, в Exeed заявили, что платформа M3X была усовершенствована, хотя в случае с TXL речь, вероятно, идет лишь о внедрении улучшенных систем безопасности. Длина и колесная база прежние – 4780 и 2800 мм соответственно. Базовый двигатель сделали немного мощнее: бензиновая турбочетверка 1.6 TGDI отныне выдает 201 л.с. против 197 л.с. на дореформенном SUV, но максимальный крутящий момент не изменился (300 Нм). Этот мотор все так же сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Отдачу старшего турбодвигателя 2.0 TGDI менять не стали (261 л.с. и 400 Нм), зато вместо 7DCT ему теперь положен классический восьмиступенчатый автомат. Кроссовер с 1.6 TGDI исключительно переднеприводный, тогда как TXL с двухлитровым движком бывает с полным приводом.

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Что же касается дизайна, то внешность почти не затронута, разве что горизонтальные плашки на решетке стали тоньше, вдобавок на них отныне красуются блестящие накладки. Ну и еще палитру цветов кузова пополнил новый светло-зеленый оттенок да появились диски иного дизайна (19- или 20-дюймовые, тогда как предыдущему кроссу также были положены 18-дюймовые).

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Салон, напротив, полностью новый, причем он почти такой же, как у кроссовера Exeed RX (в Китае это Yaoguang): Exeed TXL получил аналогичные переднюю панель, рулевое колесо, центральный тоннель, табло в закругленном корпусе (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма) и блок управления «климатом» (он с тремя небольшими шайбами вместо отдельной сенсорной панели у дореформенного SUV). Мультимедиа – с процессором Qualcomm Snapdragon 8155. Клавиши электрорегулировок передних кресел вынесли на двери, сами сиденья тоже заменили. Наконец, паркетник лишился привычного селектора коробки, вместо него – подрулевой рычажок.

На данный момент обновленный Exeed TXL доступен в Поднебесной в трех исполнениях. «В базе» есть светодиодная оптика, панорамный люк в крыше, подогрев и вентиляция передних сидений, то самое табло, беспроводная зарядка для смартфона, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения. В более дорогих версиях еще имеются обогрев руля, переднее пассажирское кресло с откидной подставкой для ног, ионизатор воздуха, система активного шумоподавления.

Цена модернизированного Exeed TXL лежит в диапазоне от 20 700 до 24 800 долларов.

Дореформенный Exeed TXL
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Дореформенный Exeed TXL
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Дореформенный Exeed TXL
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В России паркетник сегодня представлен с придушенными турбомоторами: базовый 1.6 выдает 186 л.с., двухлитровый – 197 л.с., оба комплектуются 7DCT, у нас модель исключительно полноприводная. Exeed TXL с новым салоном к нам тоже, вероятно, привезут – вопрос только в том, успеют ли в этом году.

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