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Стали известны подробности о российской версии кроссовера Exeed RX

08.06.2023 36 0 0

Новинка китайской марки выйдет на авторынок РФ летом текущего года. Кросс-купе оснастили 249-сильным 2,0-литровым двигателем, который работает в паре с семиступенчатым «автоматом».

В Китае кроссовер под названием Yaoguang появился в начале текущего года, однако для экспортной версии было выбрано иное имя – Exeed RX. Для российского рынка эта новинка была анонсирована в конце марта, а месяцем позже местный офис компании рассказал о завершении цикла испытаний версии SUV, подготовленной для РФ. Теперь появились подробности об Exeed RX, который скоро пополнит российскую линейку марки.

На фото: кроссовер Exeed RX для российского рынка

В основе этого купеобразного кроссовера лежит новая платформа T2X (создана на базе архитектуры M3X), на которой также базируется ближайший «родственник» новинки – большой кроссовер Chery Tiggo 9. Exeed RX получил новую подвеску CDC c регулируемой жёсткостью амортизаторов: кстати, настройкам было уделено немало внимания в рамках недавних дорожных тестов.

На фото: Exeed Yaoguang

В компании пояснили, что кросс-купе сохраняет управляемость при маневрировании за счёт независимого управления усилием демпфирования на всех колёсах: нивелируются крены в поворотах, минимизируется продольная раскачка при ускорении и торможении, а также уменьшаются вибрации кузова при проезде дорожных неровностей.

В российской спецификации установленный под капотом 2,0-литровый двигатель TGDI выдаёт 249 л.с. (у китайской версии мощность составляет 261 л.с.). Этот двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. На разгон с места до «сотни» этому кроссоверу требуется 7,9 секунды. В смешанном цикле расход топлива составит 7,6 литра на 100 км (по циклу WLTP). У «местного» SUV может быть только полный привод, хотя в Поднебесной есть и переднеприводные модификации.

На фото: салон Exeed Yaoguang

Коэффициент аэродинамического сопротивления у модели составляет 0,326. Габариты в российском офисе пока не назвали, скорее всего, они окажутся такими же, как у китайской версии. Так, длина составляет 4781 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1671 мм, а расстояние между осями равно 2815 мм.

Экстерьер российской версии Exeed RX за исключением шильдиков, не отличается от автомобиля, предлагаемого на домашнем рынке. В списке особенностей дизайна числятся купеобразный кузов с покатой крышей, узкая форма головной оптики с «клыками» дневных ходовых огней, задние фонари, оформленные в виде единой плашки, а также выдвижные дверные ручки.

Салон кроссовера, очевидно, тоже будет мало чем отличаться от варианта из КНР. У того на передней панели расположен большой дисплей, объединяющий виртуальную «приборку» и тачскрин информационно-развлекательной системы (имеет поддержку 5G и функцию обновления «по воздуху»). Переключать передачи предлагается с помощью подрулевого рычажка, а управление настройками кресел разработчики вынесли на внутреннюю часть дверей.

В российском офисе пояснили, что технологии безопасности Exeed RX включают в себя свыше 20 систем ADAS, в список входят адаптивный круиз-контроль, технология предотвращения столкновений, ассистент при движении в пробках, функция удержания в полосе, помощь при смене полосы движения и т.д.

Ранее стало известно о том, что Exeed на этом останавливаться не намерен: суббренд Chery готовит для РФ ещё несколько премьер, в их числе электрические седан и SUV новой серии Exlantix, подробнее о них Kolesa.ru рассказывал ранее.

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