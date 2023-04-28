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Новый кроссовер Exeed RX готов к старту продаж в России

28.04.2023 168 0 0

Ожидается, что на наш рынок свежий SUV премиального суббренда компании Chery выйдет летом текущего года.

Свой новый кроссовер марка Exeed официально анонсировала для России в марте, а теперь местное подразделение компании объявило о том, что испытания нашей версии завершены. Вдобавок опубликованы первые фирменные фотографии SUV, предназначенного для РФ. Напомним, на родине кросс зовется Yaoguang, там он стартовал в начале текущего года. Экспортный же вариант получил другое имя – Exeed RX.

В сообщении российского офиса бренда отмечается, что в рамках испытаний особое внимание было уделено настройкам новой подвески с регулируемой жесткостью амортизаторов, а также эксплуатации кроссовера в сложных зимних условиях.

Exeed RX для России

Судя по снимкам, внешне наш Exeed RX ничем не отличается от модели, представленной на домашнем рынке. Особенности дизайна – купеобразный силуэт, узкая головная оптика с «клыками» ходовых огней, выдвижные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Длина версии для Китая равна 4781 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1671 мм, колесная база – 2815 мм.

Exeed Yaoguang для Китая
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Exeed Yaoguang для Китая
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Exeed Yaoguang для Китая
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Интерьер российского Exeed RX еще не показали, впрочем, внутри он, скорее всего, тоже повторит Exeed Yaoguang. В салоне последнего установлено табло, то есть объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы (мультимедиа – с Qualcomm Snapdragon 8155, поддержкой 5G и функцией обновления «по воздуху»). Традиционного рычага коробки нет, как и шайбы: за переключение передач отвечает подрулевой рычажок. Управление настройками кресел вынесли на двери. В Китае переднее пассажирское сиденье может иметь выдвижную подножку для ног, а у топ-версии есть дополнительная откидывающаяся подножка – вместо бардачка.

Exeed Yaoguang для Китая
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Exeed Yaoguang для Китая
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Exeed Yaoguang для Китая
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На родине кроссовер сегодня доступен с бензиновым турбомотором 2.0 TGDI мощностью 261 л.с., но в России двигатель, как ожидается, будет выдавать 249 л.с. Мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В КНР модель предложена с передним или полным приводом, в РФ же Exeed RX будет полноприводным по умолчанию.

Exeed Yaoguang для Китая

Скоро Exeed расскажет о комплектациях российской версии, а также объявит точную дату старта продаж. Ранее сообщалось, что на наш рынок новый кроссовер выйдет летом.

Между тем суббренд Chery готовит для РФ еще несколько премьер, среди них – электрические седан и SUV новой серии Exlantix.

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