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Exeed RX: к лету у российских дилеров

27.03.2023 396 0 0

Мы уже сообщали о скором появлении нового кроссовера Exeed в России, и вот теперь эта информация официально подтверждена.​

Пока компания Exeed проводит фокус-группы с целью точечной доводки наполнения комплектаций под наши реалии. Однако серьезных изменений по технике модели, производство которой стартовало на днях в Китае, ждать не стоит. На нашем рынке машина будет носить до боли знакомое по одному японскому бренду имя RX. Даже если это и совпадение, то с уходом конкурентов из России Exeed действительно претендует на премиальную нишу.  

Как утверждают китайцы, при создании машины они ориентировались на эталонные европейские бренды. Вероятно, поэтому в RX есть элементы, откровенно напоминающие решения именитых оппонентов – это и стилизованные под сиденья блоки управления креслами на дверных картах или горизонтальные клавиши управления климат-контролем для задних пассажиров в духе Mercedes-Benz, и выезжающие из дверей ручки а-ля Range Rover.

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Интерьер будет представлен в трех цветовых гаммах (черный, белый и бордовый), кузов – в шести цветах. В списке оснащения двух фиксированных комплектаций фигурируют функции массажа и вентиляции (причем и для задних пассажиров), пара тачскринов высокого разрешения на передней панели, камеры кругового обзора, позволяющие оценить рельеф под днищем, проекционный дисплей, панорамная крыша, аудиосистема Sony с 14 динамиками и «дискотечная» подсветка, отрабатывающая в такт музыке.

С технической точки зрения машина тоже готова предложить немало. Двигатель и коробка передач безальтернативны: это двухлитровый турбомотор на 249 л.с. (385 Нм), работающий в паре с 7-ступенчатым роботом Getrag с двумя мокрыми сцеплениями, а также полный привод с муфтой подключения задней оси. В отличие от соплатформенного Exeed TXL, в RX доступны семь предустановок системы полного привода. В подвеске впервые для Exeed установят амортизаторы с изменяемой жесткостью.  

Среднеразмерный RX должен поступить в продажу к лету и пополнит плеяду китайских новинок, ожидаемых в 2023 году. Ближе к сезону будет объявлена и цена, которая наверняка будет выше, чем на Exeed TXL, оцениваемого в 4,6 миллиона за топовую комплектацию.

Китай новые авто

 

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