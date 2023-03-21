Все новинки 2023 года в России: от известных Tank и Omoda до таинственных Kaiyi и Jetour

С официальным исходом из России европейских, азиатских и американских брендов ﻿на свободный кусок рынка немедленно положили глаз наши китайские соседи. Причем пул уже давно известных у нас брендов стремительно расширяется, а прежде закрепившиеся у нас марки из Поднебесной стали охотнее давать анонсы и намеки на скорые премьеры. В первой части материала мы собрали те имена, которые с вероятностью в 99% появятся в официальных поставках в ближайшие месяцы.

Tank 500

Марка Tank концерна Great Wall уже официально запущена на нашем рынке. Ее специализация – серьезные рамные внедорожники с интересным дизайном и шикарным оснащением. Это выгодно выделяет молодой бренд, ведь все остальные предлагают сплошь кроссоверы. Но и машины выходят недешевые. Первенец Tank 300 уже поступил в продажу и стоит от 3,7 миллиона рублей.

А 12 апреля открывается прием заказов на более крупную модель Tank 500. Цены уже объявили: 5,1 и 5,7 миллиона рублей (в гамме будет всего два уровня оснащения). В «пятисотке» 4878 мм длины, а под капотом – впервые для «китайцев» на российском рынке – стоит двигатель V6. Трехлитровый агрегат с турбиной выдает 299 л.с. и сочетается с 9-ступенчатым автоматом. Деталей о системе полного привода пока нет. Но, скорее всего, Tank 500 получит схему с автоматически подключаемыми передними колесами.

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Примечательная деталь: Tank 500 стоит столько же, сколько Exeed VX. При этом он мощнее, и это рамный внедорожник, а не кроссовер. По оснащению «пятисотка» точно не уступит премиальному паркетнику от концерна Chery. Ожидается, что Tank получит, среди прочего, блокировки обоих межколесных дифференциалов и массажеры в четырех сиденьях.

Omoda S5

До конца весны вторая модель появится в линейке марки Omoda. Это третий по счету бренд концерна Chery (после, собственно, Chery и Exeed) на нашем рынке. Компанию кросс-лифтбеку C5 составит модель в нечасто встречающемся в наши дни кузове седан. Речь о модели S5: в оригинале это Chery Arrizo, продающийся на некоторых азиатских рынках под именем 5 Plus или 6 Pro. Любопытно, что прописанные в ОТТС нашей модели габариты отличаются от китайских. По всей вероятности, для России ее несколько доработали, хотя скорее всего ограничились стилистическими штрихами. Но главное от этого не поменялось: Omoda S5 относится к сегменту С и станет заменой, например, востребованным Kia Cerato и Hyundai Elantra.



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Силовой агрегат для нас приготовили скромный. «Эска» получит атмосферник на 1,5 литра мощностью 113 сил, сопряженный с вариатором. Это отлично: машина, по идее, будет дешевле. Бензин, разумеется, допустим, 92-й, если уж его китайцы разрешают лить даже в турбомоторы. И снова плюс в счет будущей эксплуатации. Автомобиль, возможно, приглянется таксопаркам и каршерингу, ведь Omoda S5 будет точно дешевле кроссоверов.



Kaiyi E5

Марка Kaiyi прописалась на калининградском «Автоторе». Ее первый дилер открылся 16 марта в Москве. А первой моделью, вставшей на конвейер (речь пока идет о крупноузловой сборке ), стал седан гольф-класса с лаконичным индексом Е5. И тут снова корни уходят к материнской компании Chery. «Пятерка» – это перелицованный Arrizo 7, который вышел аж десять лет назад, им даже успели поторговать в России, правда, без особого успеха.



Цены объявили пока лишь на одну из топовых комплектаций Kaiyi E5 – 1 959 000 рублей. Этому есть объяснение: двигатель у E5 c турбонаддувом, мощностью 147 сил, в богатых версиях – в сочетании с вариатором. Впрочем, «Автотор» обещает гибко подходить к комплектациям, предлагая с завода варианты для частных и корпоративных клиентов, так что мы увидим машины и подешевле, в том числе на механике.

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Получается, что на рынке весной появятся два седана-одноклассника от одного концерна. И это неплохо. Во-первых, при засилье кроссоверов появление четырехдверок добавляет разнообразия. Во-вторых, седаны отчасти компенсируют исчезающий «народный класс» в лице мирно сосуществовавших близнецов Volkswagen Polo и Skoda Rapid и уже упомянутых выше Kia Cerato и Hyundai Elantra.



Вообще, планов у Kaiyi громадье. На днях компания анонсировала запуск еще нескольких моделей на нашем рынке – в ближайшие месяцы дебютируют кроссоверы Х3 и Х3 Pro, которые при ближайшем рассмотрении оказываются техническими клонами Chery Tiggo 4. А под занавес 2023 года ожидается старт продаж большого кроссовера Х7 Kunlun, который копирует по механической части Chery Tiggo 8 и будет оснащен 2-литровым 249-сильным турбомотором.

Chery Arrizo 8

Бюджетным сегментом экспансия седанов не ограничивается. Легковой флагман Chery по имени Arrizo 8 уже мелькал в камуфляже на наших дорогах. Так что дебют нового игрока, который подвинет в некогда любимом в России классе D звездные Kia K5, Skoda Octavia и Toyota Camry, не за горами. Конечно, культовую Camry продолжат «параллельно» завозить, и покупатель на нее всегда найдется, но при цене около 5 миллионов спрос на «японку» явно будет в разы скромнее.

Chery Arrizo 8 несколько короче японской модели (4780 мм), однако по ширине ей почти не уступает. О дизайне вы можете судить сами, хотя объективно упрекнуть китайскую машину можно разве что в излишней визуальной экспрессивности, но никак не в отсутствии стиля. Оборудование в оригинальных китайских исполнениях тоже на высоте: здесь пара экранов диагональю 12,3 дюйма на передней панели, проекционный дисплей с дополненной реальностью, панорамная крыша, несколько вариантов отделки с различными цветовыми оттенками, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе и контроля усталости водителя.

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В движение седан приводит хорошо знакомый по линейке кроссоверов Chery турбомотор объемом 1,5 л мощностью 156 л.с., а момент в 230 Нм передает на передние колеса вариатор с девятью фиксированными передачами. Есть и версия погорячее: с наддувным агрегатом 1,6, развивающим 197 л.с. и 290 «ньютонов», и семиступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями. Не исключено, что у нас появится и гибридная версия Chery Arrizo 8.

О цене говорить пока рано, но очевидно: базовую цену на родине (в районе 1,2 миллиона в пересчете на рубли) нашим покупателям придется умножить как минимум на два.

Geely Monjaro

В апреле после почти года постоянных переносов в России наконец-то официально стартует Geely Monjaro. Он претендует на роль нового флагмана Geely на нашем рынке. Сейчас этот титул закреплен за кросс-купе Tugella, которое можно купить минимум за 4 миллиона рублей. Monjaro будет стоить плюс-минус столько же. В техническом плане обе модели идентичны: турбомотор 2,0 мощностью 238 сил, 8-ступенчатый автомат, полный привод.

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Фишка Monjaro – в персональном дисплее диагональю 12,3 дюйма для правого переднего пассажира. Такой опцией из некогда официально представленных в России моделей мог похвастать только Porsche Taycan. Уже сейчас Monjaro ввозят неофициалы и просят за кроссовер от 3,2-3,4 миллиона рублей. У «белой» поставки будет как минимум два преимущества – гарантия производителя и полный набор обогревов, которые на автомобили для внутреннего китайского рынка не ставят. Но и заплатить, вероятно, придется заметно больше.

Jetour Dashing

Еще одна новая марка, готовящаяся к запуску в нашей стране – Jetour. И снова за ней стоит Chery. Похоже, бренд всерьез намерен закрепиться в качестве лидера среди иномарок в России. Уже работает фирменный сайт, на котором анонсированы две модели. Как водится, это кроссоверы. Но вот что странно: перевод текста на сайте местами очень смахивает на машинный. Такое, мягко говоря, халатное отношение к потенциальным клиентам, тем более на первых, таких важных для становления имиджа шагах, видеть странно. Хочется верить, что русификация на самой машине пойдет по другому пути.



Первая модель носит имя Dashing. Это стильный переднеприводный паркетник с намеком на купе длиной 4590 мм, что относит его к С-классу. Дизайн очень нетривиальный, и дело даже не в необычно больших для такого класса колесах диаметром 20 дюймов. Чего стоят только выдвижные дверные ручки. Причем в промо-ролике внимание акцентировано на том, что зимой они смогут пробить образовавшуюся сверху наледь. Проверим!

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Но самое интересное – это широкая моторная гамма. Базовым будет сочетание турбомотора 1,5 с механической коробкой. Этот же двигатель с роботом предложат в трех уровнях оснащения. На вершине – исполнение с двигателем 1,6 турбо. Еще одна примечательная деталь: моторы у Jetour Dashing «полносильные», мощностью 156 и 197 сил соответственно. На кроссоверах Chery, Exeed и Omoda они же дефорсированы до 147 и 186 «лошадей».

Jetour X90 Plus

Вторая будущая новинка бренда крупнее, длиной 4858 мм. «Девяностый» кроссовер предложат с наддувными двигателями 1,6 и 2,0. И снова это недефорсированные версии. В случае с первым мотором это 197 л.с., что не очень страшно. А вот двухлитровый выдает 254 силы, что обрекает владельца на заметно увеличенный транспортный налог. Тот же агрегат на Exeed VX придушен до 249 «лошадей». В зависимости от комплектации салон будет пяти- или семиместным. Цены предположить пока сложно. Скорее всего, Jetour оценят дороже одноклассников от Chery, но доступнее моделей Exeed.

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С высокой долей вероятности на этом парад новых моделей на российском рынке в нынешнем году не прекратится. В ближайшие дни во второй части материала мы попробуем набросать список имен будущих премьер ближайших месяцев как среди известных брендов, так и среди пока «широко известных в узких кругах». По нашим прикидкам, потенциальных новинок – еще как минимум полтора десятка.