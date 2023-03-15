Кроссовер Geely Monjaro наконец-то добрался до России: объявлены цены

Пятиместный паркетник доступен в трех комплектациях, с одним мотором и только полным приводом.

Этот кроссовер Geely был обещан России еще в прошлом году, но, видимо, из-за начала всем известных событий на рынок он выходит только сейчас. Напомним, на родине модель известна под именем Xingyue L, у нас же, как и на остальных экспортных рынках, паркетник зовется Monjaro. В РФ машины поставляют напрямую из Китая, производство в соседней Беларуси пока не планируется.

В основе кросса лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture), созданная Geely вместе с Volvo (шведская марка, в свою очередь, принадлежит «поднебесному» автогиганту). К слову, на той же «тележке» построен и купеобразный паркетник Geely Tugella (на домашнем рынке «купе» носит имя Xingyue, без приставки L).

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По размерам Geely Monjaro близок к актуальному Hyundai Santa Fe: длина «китайца» равна 4770 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм, колесная база – 2845 мм. При этом SUV Джили исключительно пятиместный. Для сравнения, габариты родственного «купе» Tugella (в российской спецификации): 4605/1878/1643 мм, расстояние между осями – 2700 мм. Паспортный дорожный просвет Monjaro – 210 мм против 204 мм у Тугеллы. Объем багажника «традиционного» кроссовера – 562 литра под шторкой, со сложенным вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 1532 литров.



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Как и купеобразный паркетник, Geely Monjaro предложен в РФ с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 (238 л.с., 350 Нм), классическим восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Для обеих моделей рекомендован бензин АИ-95. С места до «сотни» Monjaro разгоняется за 7,7 секунды, максимальная скорость – 215 км/ч (показатели Geely Tugella – 6,9 секунды и 210 км/ч).



Кроссовер доступен в трех богатых комплектациях. В базовой Luxury за 4 499 990 рублей (здесь и далее – без учета акций) есть 19-дюймовые колеса, светодиодная оптика, система старт-стоп, панорамный люк в крыше, кожаный салон, обогрев лобового стекла, подогрев руля и всех сидений (водительское кресло – с вентиляцией), трехзонный климат-контроль, виртуальная приборка и мультимедиа-система (каждый экран диагональю 12,3 дюйма), шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения и удержания в полосе движения.



«Средняя» версия Flagship за 4 699 990 рублей – это 20-дюймовые колеса, тонировка задних стекол, салонное зеркало с функцией автозатемнения, улучшенная шумоизоляция, вентиляция пассажирского кресла, проекционный дисплей, отдельный тачскрин мультимедиа для переднего пассажира, расширенный «круиз», системы мониторинга «слепых» зон и помощи при выезде задним ходом, автопарковщик. Ну а у топового Geely Monjaro Exclusive за 4 799 990 рублей диски оригинального дизайна (тоже 20-дюймовые), отделка интерьера зеленой замшей и чуть иной декор.

Обновленное «купе» Geely Tugella дешевле – от 3 999 990 до 4 329 990 рублей (по прайсу, 2023 модельный год). Конкуренты среди «китайцев» также оказались доступнее: в частности, полноприводный Chery Tiggo 8 Pro Max стоит от 3 890 900 рублей, Haval F7 с двухлитровым мотором и 4WD – от 2 699 000 рублей (2023 г.в.).



Сейчас дилеры Geely принимают заказы на Monjaro, старт «живых» продаж ожидается в апреле.