Новинки ×
  • Кроссовер Geely Monjaro наконец-то добрался до России: объявлены цены

Кроссовер Geely Monjaro наконец-то добрался до России: объявлены цены

15.03.2023 601 0 0

Пятиместный паркетник доступен в трех комплектациях, с одним мотором и только полным приводом.

Этот кроссовер Geely был обещан России еще в прошлом году, но, видимо, из-за начала всем известных событий на рынок он выходит только сейчас. Напомним, на родине модель известна под именем Xingyue L, у нас же, как и на остальных экспортных рынках, паркетник зовется Monjaro. В РФ машины поставляют напрямую из Китая, производство в соседней Беларуси пока не планируется.

В основе кросса лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture), созданная Geely вместе с Volvo (шведская марка, в свою очередь, принадлежит «поднебесному» автогиганту). К слову, на той же «тележке» построен и купеобразный паркетник Geely Tugella (на домашнем рынке «купе» носит имя Xingyue, без приставки L). 

1 / 2
2 / 2

По размерам Geely Monjaro близок к актуальному Hyundai Santa Fe: длина «китайца» равна 4770 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм, колесная база – 2845 мм. При этом SUV Джили исключительно пятиместный. Для сравнения, габариты родственного «купе» Tugella (в российской спецификации): 4605/1878/1643 мм, расстояние между осями – 2700 мм. Паспортный дорожный просвет Monjaro – 210 мм против 204 мм у Тугеллы. Объем багажника «традиционного» кроссовера – 562 литра под шторкой, со сложенным вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 1532 литров.

1 / 2
2 / 2

Как и купеобразный паркетник, Geely Monjaro предложен в РФ с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 (238 л.с., 350 Нм), классическим восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Для обеих моделей рекомендован бензин АИ-95. С места до «сотни» Monjaro разгоняется за 7,7 секунды, максимальная скорость – 215 км/ч (показатели Geely Tugella – 6,9 секунды и 210 км/ч).

Кроссовер доступен в трех богатых комплектациях. В базовой Luxury за 4 499 990 рублей (здесь и далее – без учета акций) есть 19-дюймовые колеса, светодиодная оптика, система старт-стоп, панорамный люк в крыше, кожаный салон, обогрев лобового стекла, подогрев руля и всех сидений (водительское кресло – с вентиляцией), трехзонный климат-контроль, виртуальная приборка и мультимедиа-система (каждый экран диагональю 12,3 дюйма), шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

«Средняя» версия Flagship за 4 699 990 рублей – это 20-дюймовые колеса, тонировка задних стекол, салонное зеркало с функцией автозатемнения, улучшенная шумоизоляция, вентиляция пассажирского кресла, проекционный дисплей, отдельный тачскрин мультимедиа для переднего пассажира, расширенный «круиз», системы мониторинга «слепых» зон и помощи при выезде задним ходом, автопарковщик. Ну а у топового Geely Monjaro Exclusive за 4 799 990 рублей диски оригинального дизайна (тоже 20-дюймовые), отделка интерьера зеленой замшей и чуть иной декор.

Обновленное «купе» Geely Tugella дешевле – от 3 999 990 до 4 329 990 рублей (по прайсу, 2023 модельный год). Конкуренты среди «китайцев» также оказались доступнее: в частности, полноприводный Chery Tiggo 8 Pro Max стоит от 3 890 900 рублей, Haval F7 с двухлитровым мотором и 4WD – от 2 699 000 рублей (2023 г.в.).

Сейчас дилеры Geely принимают заказы на Monjaro, старт «живых» продаж ожидается в апреле.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки Geely Geely Monjaro

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом BMW X5 II E70 с пробегом: золотая подвеска с масленками, моторные страсти и надежда на подержанные запчасти В первой части материала об Х5 в кузове Е70 мы рассказали о слабых местах кузова, салона и проблемах в электрике. Пришло время разобраться с самым интересным: подвесками, моторами и коробка... 110 0 0 15.03.2023
Статьи / Авто и технологии Корейские моторные масла MICKING с расширенной гарантией от производителя Смазочные материалы MICKING поступили в российские автомагазины осенью 2022 г. Новый бренд, безусловно, привлекает внимание и вызывает интерес. Обратимся к истории и продуктам, предлагаемым... 1028 0 4 14.03.2023
Статьи / Популярные вопросы Я сбил дикое животное: что мне грозит и можно ли получить компенсацию по ОСАГО Недавно мы разбирались в том, что делать при ДТП с сельскохозяйственным животным и выяснили, что сценариев развития событий может быть несколько: виновным в ДТП могут признать как водителя,... 687 0 1 13.03.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 12974 21 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 11550 3 2 11.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 11404 5 3 08.11.2022
Change privacy settings