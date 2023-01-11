В свете прекращения поставок всех прежних хитов рынка Haval F7 в ушедшем году стал самым популярным среднеразмерным кроссовером в России. А есть ли достойные ему соперники на рынке или это единственно правильный выбор?

По итогам 11 месяцев 2022 года Haval занимает шестое место по продажам в России, а кроссовер F7 в модельном зачете идет на 21-м месте. Но это с учетом всех остальных мировых брендов, которые в первом полугодии еще продавались приличными объемами. Если же взять последние пару месяцев 2022-го, картина получится принципиально иная. Haval – второй по продажам после Лады, F7 – пятый, купейная версия F7x – двенадцатая.



Что берем?

Сейчас в салонах стоят рестайлинговые F7, которые появились в продаже еще весной. Машина и раньше была оснащена богато, а с обновлением появился опциональный двухзонный климат-контроль, обогрев всей поверхности лобового стекла, вентиляция водительского сиденья, новая отделка и много чего еще. Здорово? Вот только сказать, что все изменения однозначно удачные, сложно. Например, настройки обогрева и вентиляции сиденья водителя, а также температуры в салоне доступны исключительно с тачскрина, и управляться с ними на ходу неудобно. Никуда не делась и смешная русификация меню медиасистемы, и нарядная, но бликующая цифровая приборка. Он весь такой – сотканный из противоречий.

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Пожалуй, самое приятное в модернизации – перекалибровка настроек акселератора и роботизированной коробки. Теперь двухлитровый F7 со 190-сильным турбомотором GW4С20 разгоняется гораздо резвее. Но радость быстро испаряется – вместе с топливом. На шоссе кроссовер с трудом укладывается в девять литров на сотню, а в городе легко выпивает под 15 л бензина. Источник дополнительного раздражения – преселективный 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением «мокрого» типа (7DCT), страдающий задержками, нелогичностью переключений и рывками при рваной пробочной езде.

Не все гладко с управляемостью. На прямой машина стоит уверенно, колейности, будучи обутой в шиповку 225/55 R19, не боится. И это вселяет коварную уверенность – в повороте обратной связи по рулю мало, на коррекцию траектории в скоростном вираже машина реагирует с опозданием и норовит забросить корму.



Плавность хода тоже с ложечкой дегтя. С одной стороны, можно шарашить по грунтовке, не опасаясь довести подвеску до пробоя, с другой – подвеска пересчитывает всю дорожную мелочёвку. А еще кроссовер откровенно шумный. Пару раз я даже сомневался, закрыта ли до конца дверь и поднято ли стекло.

По части внедорожных талантов F7 недурён: под фетровой «защитой» картера – порядка 210 мм, что по меркам класса весьма неплохо. Предусмотрены внедорожные режимы «Экологичный», «Спорт», «Нормальный», «Снег», «Грязь», «Песок», в теории меняющие отклик на акселератор и работу коробки, но на деле радикальной разницы между ними нет.

В топовой комплектации «семерку» нашпиговали полным набором ассистентов. Но и тут не без греха. Система удержания в полосе нервно дергает за руль и теряет след на полустертой разметке. Предупреждения о поддержании безопасной дистанции возникают, даже если держишься на умеренном расстоянии до попутной машины, а ассистент, информирующий о риске наезда сзади, ложно срабатывает, реагируя на автомобили в соседнем ряду. Активный круиз-контроль тоже перестраховывается и держит чрезмерную дистанцию до машины по курсу, отчего у многих возникает соблазн влезть перед вами, а у вас – отключить электронику от греха подальше.

После весеннего взлета цен вслед за курсом рубля китайская марка несколько раз переписывала прайс-листы – на сей раз уже в сторону уменьшения. По состоянию на начало января Haval F7 стоит 2,15-2,3 млн рублей со 150-сильным мотором 1,5 и передним приводом, 2,45-2,65 млн с тем же агрегатом и полным приводом, 2,65-3,05 млн в версии 2,0 на 190 сил и всеми ведущими колесами. Кросс-купе в тех же комплектациях дороже ровно на 100 тысяч рублей (2,25-3,15 млн).

Нет, по большому счету, F7 – весьма недурной автомобиль, вполне адекватно воспринимающийся на фоне азиатских и даже европейских конкурентов. И все же: на что еще сегодня можно рассчитывать за сопоставимые деньги?

Китайские братья

Если посмотреть на конкурентов из Китая, то выяснится любопытный момент: прямых аналогов у «семерки» нет. В формате, подобном купе-кроссоверу F7x, выступают Geely Tugella или Omoda C5. Первый крупнее и мощнее (238 л.с.), но стоит от 4 млн рублей. Второй соперник оценивается сопоставимо (2,43-2,7 млн рублей), однако длины в нём всего 4,4 м против почти 4,7 м у F7. По салону и багажнику разница очень заметна.

Обычному F7 близки по цене Chery Tiggo 7 Pro / 7 Pro Max (2,65-2,98 млн рублей). За «прайс» 190-сильной версии они предлагают только 147 л.с., а длины в них 4,5 м. Geely Atlas Pro подороже (2,76-2,88 млн за передний привод, 3-3,32 млн за 4WD), меньше (4,54 м длины) и в полноприводном исполнении наверняка напугает некоторых потенциальных покупателей ненужной большинству гибридностью (на машине стоит 48-вольтовый стартер-генератор). Зато моноприводный вариант привлекает классическим автоматом, которого нет у конкурентов. Доверия к нему у большинства автомобилистов больше, чем к преселективным роботам и вариаторам.



Предельно близок к F7 и Chery Tiggo 8. При 4,7 м длины и 147-сильном моторе он обладает семиместным салоном и приятной динамикой, ускоряясь до сотни за 9,8 с. Haval со 150 силами не выезжает из 11 с. В единственной возможной комплектации Tiggo 8 стоит 2,88 млн рублей. В ней дефицит ассистентов водителя и только передний привод. «Восьмерки» с приставками Pro и Pro Max могут их предложить вместе с моторами помощнее, до 197 л.с., но за совсем другие деньги: от 3,47 до 4,19 млн рублей.

Впрочем, есть возможности купить автомобиль по цене ниже официальных прайс-листов. Все китайские бренды предлагают прямые скидки безо всяких дополнительных условий, выгоды за кредит и трейд-ин. И дилеры, как правило, их соблюдают. Поэтому непосредственное соотношение цен лучше прикидывать по итогам визитов в автосалоны, а не на бумаге. Вполне возможно, что представители Chery и Geely уступят больше, чем Haval.



Новая легковушка

Если вы поклонник легковых моделей, а не кроссоверов, то в сложившихся на нашем рынке условиях вам остается только посочувствовать. Китайские марки седаны у нас пока не продают, хотя подвижки в этом направлении есть. Например, Chery собирается представить в России четырехдверки Arrizo 6 и Arrizo 8, относящиеся к сегментам С и D соответственно.

У дилеров японских, корейских и европейских брендов есть только остатки, совсем уже немногочисленные и – дорогие. Haval F7 относится к среднеразмерным кроссоверам, и в прежние времена сопоставимых с ним денег стоил седан сегмента D. Теперь на такое соотношение не рассчитывайте: Mazda 6 и Skoda Octavia стартуют с 2,8-3 млн рублей, Toyota Camry существенно дороже.

Остается С-класс, в котором наиболее многочисленное предложение у Kia. Седан Cerato стоит аккурат столько же, сколько F7. Но в большинстве случаев за те же деньги вы получите экземпляр со 128-сильным атмосферником 1,6 и беднее оснащённый. А двухлитровые машины мощностью 150 сил стоят уже, как 190-сильные F7. При этом, например, цифровой приборки и люка на Cerato нет в принципе. А некоторые опции, доступные на F7 в средних комплектациях, появляются только в топовой версии GT Line+, которую уже не сыскать. Но главное – это седан с непрактичным багажником. Есть в линейке Kia универсал Ceed SW, но он в среднем выходит на 200 тысяч дороже, и в наличии остались практически только версии с базовым мотором 1,6 (128 л.с.).



Одним словом, погоня за легковушкой сейчас – заведомо проигрышная позиция: волей-неволей придется смотреть на кроссоверы.

«Порода» с пробегом

В отличие от сегмента новых автомобилей, вторичный рынок по-прежнему насыщен. Выбирай – не хочу. Только сейчас есть своя специфика в виде большого разброса цен. В нормальной ситуации продавцы назначали более-менее близкую стоимость. Теперь не так. Кому нужно продать побыстрее, просят меньше. А желающие навариться на нестабильном рынке выставляют умопомрачительные ценники, за которые машина заведомо не продастся. Но такие предложения тоже попадают в выборку, служат ориентиром и задирают среднюю стоимость по рынку. Вот и получается очень большая разница между «хотелками» продавцов в объявлениях и реальными суммами сделок. Способных платить много с каждым днем всё меньше: покупательская способность в России, увы, падает.

Если вы были согласны на китайский турбомотор и робот, то логично обратить внимание на прежний российский бестселлер – Skoda Kodiaq. В выборке за 2,3-3,2 млн рублей попадаются экземпляры 2017-2018 годов выпуска с пробегами за 100 000 км. Однако подавляющее большинство – машины 2019-2020 годов с 60-70 тысячами км на одометре. Причем разброс цен на них выходит за границы выбранного диапазона. За похожие автомобили сейчас могут просить суммы, отличающиеся в полтора-два раза. И далеко не факт, что это оправдано отличиями в состоянии, истории и оснащении. Поэтому поиски должны быть особенно тщательными.



«Серый» импорт

Реалии нового времени дают еще одну альтернативу – новые машины, ввезенные «по-серому». Фактически выбор сейчас ничем не ограничен: выбираете любую модель с любого рынка, и вам ее привезут под заказ. Самые большие перспективы открывает Китай, где ассортимент моделей самый богатый, а каналы поставок уже налажены. Только не обольщайтесь «дармовыми» по нашим меркам ценами в Поднебесной. Финальная цена под ключ в России окажется как минимум вдвое выше. Зато получите эксклюзив, на который все будут обращать внимание.

Из многообразия примеров есть сразу два от того же Haval. Новейший, только-только поступивший в продажу в Китае кроссовер KuGou (или Cool Dog) в максимальной комплектации со 184-сильным турбомотором, полным приводом, двухцветным кожаным салоном, аудиосистемой с динамиками в подголовниках передних сидений и кучей электронных ассистентов готовы привезти в Россию за 3,1 млн рублей (правда, во Владивосток). Это модель длиной 4,5 м чуть компактнее официально продающегося у нас Dargo. Предложение повыгоднее – Haval H6S длиной 4,73 м с гибридной силовой установкой на 243 л.с. Заявленная цена – на уровне 2,6 млн рублей.

Все подержанные и «серые» автомобили лишены официальной полноценной гарантии. В лучшем случае продавец даст год при соблюдении ряда условий и ограничений. Зато получите эксклюзив или, как вариант, машину без пробега.



В случае же с Haval F7 у вас какая-никакая официальная гарантия, придающая уверенности в первые несколько лет. Что дальше? Заявленного ресурса 2-литрового мотора в 280 тысяч км пока, вероятно, не достиг ни один «Эф седьмой» (но уже сейчас встречаются проблемы с цепью ГРМ после пробегов за 100 тысяч км). Нет информации о живучести F7 и долгосрочных прогнозов по сохранению остаточной стоимости. Так что насколько повезет владельцу F7 после окончания гарантийного периода, вопрос открытый.