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  • У седана Chery Arrizo 8, который ждут в России, появится более мощная версия

У седана Chery Arrizo 8, который ждут в России, появится более мощная версия

29.11.2022 217 0 0

Флагманской «четырехдверке» прочат двухлитровый турбомотор, знакомый по другим моделям китайской марки. Новое исполнение также отличится дизайном.

Полноценную премьеру седана Chery Arrizo 8 длиной 4780 мм провели под конец августа текущего года: это, напомним, самая престижная легковушка марки. В родном Китае «живые» продажи модели стартовали в сентябре. На данный момент «восьмерка» там доступна с единственной бензиновой «турбочетверкой» 1.6, которая выдает 197л.с. и 290 Нм, мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. А в следующем году, по информации местных СМИ, седану отрядят более мощный движок. Кроме того, у такого исполнения окажется свой дизайн: патентные картинки уже слили в Сеть.

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Китайцы пишут, что Arrizo 8 оснастят четырехцилиндровым турбомотором 2.0 с отдачей в 254 л.с. и 390 Нм – аналогичный двигатель положен и другим моделям компании Chery. Скорее всего, мотор все так же будет работать в паре с 7DCT.

Что же касается внешности, то, судя по изображениям, новая модификация получит иную головную оптику: фары более вытянутые, чем у седана с 1.6T, хотя их по-прежнему пронзает декоративная плашка. Вдобавок слегка подретушируют передний бампер, а на корме будут сдвоенные трапециевидные патрубки выпускной системы. Наконец, новинке достанутся оригинальные колеса.

Chery Arrizo 8 с турбомотором 1.6
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Chery Arrizo 8 с турбомотором 1.6
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Chery Arrizo 8 с турбомотором 1.6
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Chery Arrizo 8 с турбомотором 1.6
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Chery Arrizo 8 с турбомотором 1.6
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Седан с турбомотором 1.6 в Китае сегодня стоит от 15 200 долларов. Модели с двухлитровым турбодвигателем местные профильные медиа прочат стартовый ценник в 16 700 долларов.

Между тем Arrizo 8 может добраться и до нашей страны. Как ранее рассказали Kolesa.ru в российском офисе Chery, компания планирует «рассмотреть данную модель для представления в России в следующем году».

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