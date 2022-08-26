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  • Флагманский седан Chery Arrizo 8, который ждут в России, оказался намного дешевле Camry

Флагманский седан Chery Arrizo 8, который ждут в России, оказался намного дешевле Camry

26.08.2022 295 0 0

На данный момент «четырехдверка» предложена на родине только с одним двигателем, позже гамму расширят. А ранее в компании заявили о том, что рассмотрят возможность появление модели в РФ.

 

Дизайн своего нового седана Arrizo 8 марка Chery раскрыла еще весной, в июле машину представили китайским профильным медиа. Теперь же состоялась публичная премьера, ее провели в рамках открывшегося сегодня автосалона в Чэнду, «живые» фото с выставки опубликовало издание Autohome. Вдобавок в Поднебесной озвучили предварительные цены, дилеры открыли прием заказов.

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Седан Chery Arrizo 8 является самой престижной легковушкой в линейке бренда, среди ее конкурентов называют Toyota Camry и Nissan Altima (бывшая Теана). Впрочем, китайская модель все же компактнее: длина равна 4780 мм, ширина – 1843 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2790 мм. Для сравнения, длина предназначенной для КНР базовой Camry – 4885 мм, расстояние между осями – 2825 мм, показатели местной рестайлинговой Nissan Altima– 4906 и те же 2825 мм. 

На родине у «восьмерки» два варианта дизайна. Стандартный седан имеет радиаторную решетку с «ячейками», как у паркетника Chery Omoda 5 (в РФ кросс будет представлен под новым суббрендом Omoda), и трапециевидные патрубки выпускной системы. «Оспортивленной» модели достались решетка с паутинообразной сеткой и сдвоенные круглые патрубки. Из общего для обеих версий – пронизывающая фары массивная вставка, сделанные в виде единой плашки задние фонари и дополнительные окошки в задних стойках.

Внутри – уже ставшее привычным табло, то есть объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедиа-системы. Управление настройками кресел вынесли на двери, как у Мерседесов. Кроме того, седан получил усеченное рулевое колесо, а под центральными дефлекторами обдува расположена узкая полоска с сенсорными кнопками, отвечающими за «климат».

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Пока к заказу доступен седан с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 TGDI, которая выдает 197 л.с. и сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Следом у модели появится младший турбомотор 1.5 TCI мощностью 156 л.с. А позже седану, возможно, достанутся двухлитровый турбодвигатель и гибридный вариант. Привод исключительно передний – по крайней мере, у «традиционных» машин.

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В списке оборудования самого дешевого Chery Arrizo 8 значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, «кожаный» салон, то самое табло (каждый экран диагональю 10,25 дюйма), двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида и система выбора режима движения (Eco, Sport, Normal). У топового седана имеются дисплеи по 12,3 дюйма каждый, камеры кругового обзора, вентиляция передних кресел, система распознавания лиц и слежения за состоянием водителя (в стойку лобового стекла встроена камера), адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.

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Chery Arrizo 8 с турбомотором 1.6 сейчас стоит 114 000 – 135 000 юаней, что эквивалентно примерно 996 000 – 1 180 000 рублей по актуальному курсу. Прайс-лист, напомним, предварительный, а это значит, что в действительности «восьмерка» может оказаться даже чуть дешевле. Ну а за Toyota Camry в Китае сегодня просят минимум 179 800 юаней (около 1 570 000 рублей). Полноценные продажи «восьмерки» стартуют в Поднебесной под конец сентября.

Между тем Arrizo 8 может добраться и до российского рынка. Как ранее рассказали Kolesa.ru в местном офисе Chery, компания планирует «рассмотреть данную модель для представления в России в следующем году».

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