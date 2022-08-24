Chery показала салон кроссовера Omoda C5 для России и рассказала об оснащении

Как и ожидалось, внутри наш паркетник отличается от версии, представленной на домашнем рынке. В РФ кросс на первом этапе будет доступен в трех комплектациях и с одним двигателем.

Местный офис материнской компании Chery продолжает делиться подробностями о первенце нового суббренда Omoda – кроссовере C5 длиной 4400 мм. Так, в начале августа была опубликована порция фото с экстерьером, тогда же нам рассказали о технике версии для РФ. А теперь полностью рассекречен салон, вдобавок озвучен список доступного оборудования. Напомним, в родном Китае эта модель стартовала совсем недавно, там она известна как Chery Omoda 5. В России же продажи обещают начать грядущей осенью.

Omoda C5 для России 1 / 4 Omoda C5 для России 2 / 4 Omoda C5 для России 3 / 4 Omoda C5 для России 4 / 4

Внешне Omoda C5 отличается от предназначенной для КНР модели лишь эмблемами да шильдиками, а вот интерьер российского кросса, как и предполагал Kolesa.ru, оформлен иначе. Нет, табло никуда не делось (оно состоит из виртуальной «приборки» и тачскрина мультимедиа-системы, каждый диагональю 10,25 дюйма, при этом на родине еще бывают экраны на 12,3 дюйма каждый), узкую сенсорную полоску, отвечающую за управление «климатом», тоже оставили. Но вот «выступ», на котором расположена та самая полоска, другой, не такой, как у Chery Omoda 5 для Китая. Еще заменили карты дверей и ручки, дефлекторы обдува сделали в виде единой линии.



Omoda C5 для России 1 / 2 Omoda C5 для России 2 / 2

Кроме того, иным стал тоннель: он приподнят к центральной консоли, на месте их «стыка» расположены две площадки, одна из которых (та, что ближе к водителю) выполняет роль беспроводной зарядки для смартфона, вторая предназначена для мелочевки; подстаканники находятся за новым же селектором трансмиссии, по-другому оформлен и блок кнопок вокруг селектора. В Китае у Chery Omoda 5 в «стыке» между тоннелем и консолью есть бокс с крышкой, в нем спрятаны подстаканники и зарядка для телефона.



Omoda C5 для России 1 / 4 Omoda C5 для России 2 / 4 Omoda C5 для России 3 / 4 Omoda C5 для России 4 / 4

В России кроссовер поначалу предложат в трех комплектациях, но подробнее о базовой и средней версиях расскажут позже. Пока же есть список оборудования топового Omoda C5, в него входят: электрорегулировки передних сидений (водительского – в шести направлениях, пассажирского – в четырех), двухзонный климат-контроль, обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателей, наружных зеркал и руля, подогрев сидений, фоновая подсветка салона, камеры кругового обзора, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора. Также самый дорогой кроссовер имеет адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, помощи в пробках, удержания в полосе движения, автоматического переключения света фар и предупреждения о заднем перекрестном столкновении.



На российском рынке Omoda C5 будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5, знакомой по другим моделям Chery. На нашем «це-пятом» мотор выдает 147 л.с. и 210 Нм, он сочетается с вариатором. Двигатель может «питаться» АИ-92. Полный привод модели пока не положен – только передний.

Chery Omoda 5 для Китая 1 / 5 Chery Omoda 5 для Китая 2 / 5 Chery Omoda 5 для Китая 3 / 5 Chery Omoda 5 для Китая 4 / 5 Chery Omoda 5 для Китая 5 / 5

Напомним, для нового суббренда Omoda в РФ создают отдельную дилерскую сеть. Следом за C5 в продажу поступят еще один кроссовер и седан – они пока не названы, эти модели ожидаются до лета 2023-го. Между тем накануне Chery сообщила о том, что рассматривает возможность появления в России «четырехдверки» Arrizo 5 Plus, причем в компании не исключают, что привезут седан под одним из своих суббрендов. То есть, возможно, именно Плюс перевоплотится в модель Omoda.

