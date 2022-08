Chery может привезти в Россию конкурента Kia Cerato, причём под новым брендом

Российский офис Chery сегодня разослал пресс-релиз, посвященный тому, что две модели компании вошли в список лучших авто по результатам проведенного в Китае исследования агентства J.D. Power (опрашивали местных автовладельцев). Если вкратце, то седан Chery Arrizo 5 Plus, он же Arrizo 6 Pro в Южной Америке, занял первое место среди доступных среднеразмерных машин (на второй строчке – Changan Eado Plus, третье место у Hyundai Celesta), а кроссовер Chery Tiggo 8 Plus (в РФ это Tiggo 8 Pro Max) оказался на второй позиции в сегменте среднеразмерных SUV (лидером стал Dongfeng Fengshen AX7, на третьем месте – Volkswagen Tayron). Также компания отметила, что кросс оставил позади Honda CR-V, Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Но нам интересно другое заявление.

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max, он же Tiggo 8 Plus в Китае

Так, в сегодняшнем релизе говорится, что Arrizo 5 Plus/Arrizo 6 Pro «после полученных высоких результатов в ходе исследования J.D. Power вошел в список рассматриваемых седанов для представления на российском рынке». Причем в компании не исключают того, что «четырехдверку» привезут под одним из ее суббрендов. Под каким именно – не раскрывается. Самый вероятный кандидат – только-только созданная марка Omoda, ведь давно объявлено, что в ее линейке будет некая «четырехдверка». Ну и напомним, что в РФ сегодня также присутствует премиальный бренд Exeed. Кроме того, несколько дней назад глава российского представительства Чери анонсировал появление у нас еще одной марки, хотя опять же пока не названной (скорее всего, речь идет о бренде Jetour). Но вернемся к седану.



Chery Arrizo 5 Plus 1 / 2 Chery Arrizo 5 Plus 2 / 2

В Китае Chery Arrizo 5 Plus дебютировал в 2020 году, он «вырос» из прежнего «просто» Arrizo 5. Длина Плюса равна 4680 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1490 мм, колесная база – 2670 мм. То есть по своим габаритам этот седан близок к Kia Cerato.



На родине у модели два варианта внешности. «Спокойная» версия имеет шестиугольную радиаторную решетку с горизонтальными полосками, а диодные ходовые огни заключены в хромированные уголки. Вторая модификации ближе к «спорту» — с «комбинированной» крупной решеткой и «жабрами» в переднем бампере. В списке оборудования значатся виртуальная «приборка», мультимедиа-система с тачскрином на 10,25 дюйма, климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Chery Arrizo 5 Plus

Китайцам Chery Arrizo 5 Plus предложен с бензиновыми «атмосферником» 1.5 мощностью 116 л.с. и «турбочетверкой» аналогичного объема, которая выдает 156 л.с. Оба двигателя сочетаются с «механикой» или вариатором. В Поднебесной модель стоит примерно 10 000 – 14 500 долларов.



Chery Arrizo 5 Plus

Между тем ранее в российском офисе Chery рассказали Kolesa.ru о том, что компания также изучает возможность появления в РФ другого седана – флагмана Arrizo 8, который пока не продают даже в Китае.