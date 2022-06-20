Chery запускает в России новый бренд: встречаем Omoda и компактный кроссовер C5

Анонсированный для нашего рынка в конце прошлого года кроссовер Chery Omoda 5 в итоге поступит в продажу под собственным брендом — Omoda. В следующем году модельный ряд Omoda пополнят ещё один кроссовер и седан.

В 2021 году марка Chery стала одним из лидеров роста на российском рынке, сумев нарастить продажи на 224% до 37 118 автомобилей. Особняком идёт премиальный бренд Exeed, отколовшийся в прошлом году от Chery с целью повышения узнаваемости — теперь автомобили Exeed реализуются в РФ через собственную дилерскую сеть. В Китае Exeed изначально существовал отдельно от Chery, в Россию он пришёл в 2020 году как Cheryexeed, но в итоге вернулся к истокам — оказалось, что наш рынок вполне может «переварить» две родственные китайские марки.



Omoda C5 для российского рынка

Что до Omoda, то такого отдельного бренда в других странах пока нет, в том числе в родном для Chery Китае. Причина его создания для России понятна: на фоне прекращения поставок в нашу страну моделей многих немецких и японских марок (всё это следствие начавшихся 24 февраля известных геополитический событий) Chery хочет предложить им замену как на уровне моделей, так и на уровне марок. В условиях резкого сокращения ассортимента новых машин на рынке запуск нового полноценного бренда кажется разумным и своевременным решением — даже странно, что другие китайские компании до этого пока не додумались (а если и додумались, то не предприняли конкретных шагов).



Omoda C5 для российского рынка

Итак, Omoda позиционируется «в сегменте high middle» — это чисто маркетинговое понятие, им маркируют околопремиальные бренды, к числу которых в нашей стране относят, например, Volkswagen, Skoda и Toyota. Chery Omoda 5, который в России будет продаваться как Omoda C5, — это прямой конкурент VW Taos, Skoda Karoq и Nissan Qashqai. Габаритная длина китайского автомобиля — 4400 мм (здесь и далее приведены параметры Chery Omoda 5 с китайского потребительского сайта), ширина — 1830 мм, высота — 1588 мм, колёсная база — 2630 мм.



Omoda C5 для российского рынка

Премьера Chery Omoda 5 состоялась осенью прошлого года, в продажу на домашнем рынке кроссовер поступил совсем недавно — 8 июня. Сейчас Chery Omoda 5 предлагается в Китае с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор — 1,5 л (156 л.с., 230 Нм) в паре с вариатором и 1,6 л (197 л.с., 290 Нм) в паре с 7-ступенчатым «роботом» DCT (с двумя сцеплениями). Привод в обоих случаях передний, но у машин с 1,5-литровым мотором задняя подвеска полузависимая, с поперечной торсионной балкой, а у машин с 1,6-литровым мотором — независимая, многорычажная. Диапазон цен — от 92 900 юаней до 128 900 юаней (от 14 000 до 19 500 долларов США в переводе по текущему курсу).



Chery Omoda 5 для китайского рынка

Chery Omoda 5 изначально позиционировался как глобальная модель, но за пределы Китая пока не выбрался — Россия может стать первой. В мае мы узнали, что экспортные версии имеют слегка изменённый дизайн интерьера, но какие именно машины приедут в нашу страну, пока секрет. Снаружи Omoda C5 выглядит также, как Chery Omoda 5, только без эмблем Chery, а шильдики Chery, разумеется, заменены на Omoda.



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«Наш» Omoda C5 появится у дилеров в ближайшие месяцы, причём для Omoda на конкурсной основе создаётся собственная дилерская сеть — уже на первом этапе она будет включать 100 партнёров, соглашения планируется заключить до конца лета. Ещё один кроссовер и седан Omoda прибудут к свежеиспечённым дилерам до лета 2023 года. К 2025 году модельная линейка Omoda будет дополнительно обновлена и расширена.



Новые подробности о кроссовере Omoda C5 мы ожидаем получить в ближайшие недели, следите за обновлениями на нашем сайте.

