Новинки ×
  • Новую линейку Chery Omoda откроет купеобразный кроссовер. Россия – в планах

Новую линейку Chery Omoda откроет купеобразный кроссовер. Россия – в планах

19.11.2021 436 0 0

Свежий паркетник отличился не только силуэтом, но и дизайнерскими решениями, которые нетипичны для нынешних моделей китайской компании. На рынок SUV выйдет в следующем году, причем он будет глобальным.

 

Этот купеобразный паркетник Chery «поднебесные» СМИ прежде окрестили как X-C, его называли первенцем нового фирменного стиля марки. Оказалось, что дело не только в дизайне: на открывшемся сегодня в Гуанчжоу автосалоне компания официально объявила кроссовер первой моделью новой серии, названной Omoda. Сам же SUV получил имя Omoda 5. Напомним, до сих пор у Chery было две линейки – кроссоверная Tiggo и Arrizo, в которую входят только седаны. Omoda же создана для молодежи, а вот будут ли в ее гамме обычные легковушки – пока неизвестно.

О «тележке» кросс-купе не рассказали. При этом у машины на ранних тизерах была табличка с надписью T19C, а модели Tiggo 5x (в России это Tiggo 4) присвоен заводской индекс T19, так что некоторые китайские профильные медиа решили, будто именно этот кроссовер и является ближайшим родственником «купе» (в основе 5x лежит платформа T1X). Длина Omoda 5 равна 4400 мм, что на 42 мм больше, чем у актуального для КНР Chery Tiggo 5x. Кросс-купе на 85 мм ниже потенциального родственника, ширина и колесная база у паркетников совпадают – 1830 и 2630 мм соответственно.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Что же касается того самого нового фирменного стиля, то внешне от прочих моделей Chery кроссовер Omoda 5 отличился безрамочной радиаторной решеткой, зеркалами на ножках, наличием T-образных диодных ходовых огней (блоки основных фар находятся ниже) и ярких декоративных вставок. Паркетник «стоит» на 18-дюймовых колесах.

Фото: Autohome

Внутри – уже ставшее привычным табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (но у Tiggo 5x отдельные экраны). Также кроссоверу достались усеченное рулевое колесо и сенсорный блок управления «климатом» (полоска под центральными дефлекторами обдува).

В Chery заявили, что Omoda 5 предложат с бензиновым турбомотором 1.6 TGDI новой серии Kunpeng, но мощность еще не раскрыта. Привод же, скорее всего, только передний. Позже паркетник получит гибридную и полностью электрическую версии.

На домашний рынок купеобразный кроссовер Chery Omoda 5 выйдет в первой половине следующего года, а затем его отправят на экспорт. Причем в планах есть и Россия: наша страна упомянута в пресс-релизе, вдобавок о том, что компания рассматривает возможность появления нового SUV в РФ, Колёсам ранее рассказали в местном офисе марки.

кроссовер Китай авторынок новинки Chery Chery Omoda 5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Range Rover III с пробегом: кузов, который сложно варить, и вода – источник всех бед Покупка Рейндж Ровера в возрасте старше 10 лет: казалось бы, что может быть более безумной затеей? Если про надёжность этих машин слагали анекдоты, когда им было по 2-3 года, что же будет се... 1482 0 2 17.11.2021
Статьи / Шины и диски 5 причин не покупать шины MICHELIN С каждым годом машин на наших дорогах становится всё больше, а вопросы их исправности и безопасности – все важнее. Особенно остро они звучат зимой – именно в этот период низкая температура и... 31494 6 1 17.11.2021
Статьи / Авто недели Риски дизеля и мощь бензина: стоит ли покупать Land Rover Discovery IV за 2,5 миллиона Выбор крупного рамного внедорожника для большинства обычно прост: если хватает денег, надо брать Land Cruiser 200. Если денег настолько много, что траты на бензин не считаются, можно посмот... 4409 6 3 16.11.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 31418 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 27361 6 21 24.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 16622 9 2 29.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings