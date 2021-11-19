Новую линейку Chery Omoda откроет купеобразный кроссовер. Россия – в планах

Свежий паркетник отличился не только силуэтом, но и дизайнерскими решениями, которые нетипичны для нынешних моделей китайской компании. На рынок SUV выйдет в следующем году, причем он будет глобальным.

Этот купеобразный паркетник Chery «поднебесные» СМИ прежде окрестили как X-C, его называли первенцем нового фирменного стиля марки. Оказалось, что дело не только в дизайне: на открывшемся сегодня в Гуанчжоу автосалоне компания официально объявила кроссовер первой моделью новой серии, названной Omoda. Сам же SUV получил имя Omoda 5. Напомним, до сих пор у Chery было две линейки – кроссоверная Tiggo и Arrizo, в которую входят только седаны. Omoda же создана для молодежи, а вот будут ли в ее гамме обычные легковушки – пока неизвестно.

О «тележке» кросс-купе не рассказали. При этом у машины на ранних тизерах была табличка с надписью T19C, а модели Tiggo 5x (в России это Tiggo 4) присвоен заводской индекс T19, так что некоторые китайские профильные медиа решили, будто именно этот кроссовер и является ближайшим родственником «купе» (в основе 5x лежит платформа T1X). Длина Omoda 5 равна 4400 мм, что на 42 мм больше, чем у актуального для КНР Chery Tiggo 5x. Кросс-купе на 85 мм ниже потенциального родственника, ширина и колесная база у паркетников совпадают – 1830 и 2630 мм соответственно.



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Что же касается того самого нового фирменного стиля, то внешне от прочих моделей Chery кроссовер Omoda 5 отличился безрамочной радиаторной решеткой, зеркалами на ножках, наличием T-образных диодных ходовых огней (блоки основных фар находятся ниже) и ярких декоративных вставок. Паркетник «стоит» на 18-дюймовых колесах.



Внутри – уже ставшее привычным табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (но у Tiggo 5x отдельные экраны). Также кроссоверу достались усеченное рулевое колесо и сенсорный блок управления «климатом» (полоска под центральными дефлекторами обдува).



В Chery заявили, что Omoda 5 предложат с бензиновым турбомотором 1.6 TGDI новой серии Kunpeng, но мощность еще не раскрыта. Привод же, скорее всего, только передний. Позже паркетник получит гибридную и полностью электрическую версии.

На домашний рынок купеобразный кроссовер Chery Omoda 5 выйдет в первой половине следующего года, а затем его отправят на экспорт. Причем в планах есть и Россия: наша страна упомянута в пресс-релизе, вдобавок о том, что компания рассматривает возможность появления нового SUV в РФ, Колёсам ранее рассказали в местном офисе марки.