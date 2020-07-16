Во второй раз обновлённый Chery Tiggo 4: с перекроенным салоном, пока без турбомотора

Компания Chery выводит на домашний рынок рестайлинговый компактный паркетник. Модели подправили дизайн экстерьера, внутри более кардинальные перемены, вдобавок расширен список оборудования. Двигатель один, но, скорее всего, это временно.

После серии неофициальных снимков и тизеров китайская Chery, наконец, представила обновленный кроссовер Tiggo 5x – так на родине зовется модель, которая в России известна под именем Tiggo 4. Напомним, это вторая модернизация для SUV за его недолгую карьеру: в КНР паркетник стартовал в конце 2017 года, а уже осенью 2018-го у него переделали переднюю часть. Причина – слабый спрос. Предыдущий рестайлинг к головокружительному успеху так и не привел, но минувший год Tiggo 5x все же закончил в «плюсе»: на домашнем рынке реализовано 60 245 единиц (+11%). Для сравнения, Baojun 510 в 2019-м обрел более 158 000 владельцев.

На этот раз внешне Tiggo 5x изменился не столь кардинально. Кроссовер получил новую радиаторную решетку в стиле Tiggo 7 нового поколения, от старшего SUV ему также достались двойные светодиодные полоски дневных ходовых огней. На пятой двери вместо эмблемы теперь надпись с названием марки, передний бампер – новый, а на заднем заменили хромированные декоративные накладки. Габариты прежние: длина равна 4358 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1670 мм, колесная база – 2630 мм.

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А вот салон полностью перекроили, внутри Tiggo 5x отныне также копирует «семерку» (а заодно и Tiggo 8, ведь у флагмана тоже есть версия с таким оформлением): тут аналогичные передняя панель, рулевое колесо и мультимедийная система с «парящим» тачскрином диагональю 10,25 дюйма (у предшественника 9-дюймовый планшет, встроенный в панель), плюс сенсорный блок управления «климатом» с шайбами в стиле моделей Jaguar Land Rover (идет уже в «базе»). Еще заменили передние кресла. «Богатым» версиям положена виртуальная «приборка», а в самой дорогой комплектации появились камеры кругового обзора.



Обновленный Chery Tiggo 5x. Фото: autohome.com.cn

На данный момент обновленный Tiggo 5x доступен только с одним мотором – это прежний четырехцилиндровый «атмосферник» SQRE4G15C 1.5 мощностью 116 л.с., он все так же сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Дореформенный кроссовер в Китае еще предлагается со 156-сильной «турбочетверкой» SQRE4T15C 1.5, работающей в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В опубликованных ранее документах минпрома КНР турбомотор был заявлен и для рестайлингового Tiggo 5x, так что турбоверсия, видимо, выйдет на рынок позже. Паркетник бывает только переднеприводным.



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После рестайлинга кроссовер подорожал: теперь от 69 900 до 97 900 юаней (около 708 000 – 992 000 рублей по актуальному курсу), тогда как предшественник с атмосферным мотором обойдется в 59 900 – 85 900 юаней (607 000 – 870 000 рублей). При этом первые 10 000 покупателей свежего паркетника могут получить скидку в размере 10 000 юаней (101 000 рублей). И, да, как это часто бывает в Китае, дореформенную модель с продажи пока не снимают.



Chery Tiggo 5x после первого рестайлинга. В России сегодня продают такую версию, у нас кросс зовется Tiggo 4 1 / 3 Chery Tiggo 5x после первого рестайлинга. В России сегодня продают такую версию, у нас кросс зовется Tiggo 4 2 / 3 Chery Tiggo 5x после первого рестайлинга. В России сегодня продают такую версию, у нас кросс зовется Tiggo 4 3 / 3

В России компактный кроссовер Chery появился в 2019-м, сначала к нам завезли небольшую партию Tiggo 4 в «первозданном» виде, а в августе в РФ стартовали продажи модели после первого рестайлинга. Во второй раз обновленный SUV до РФ тоже, вероятно, доберется, но вряд ли в этом году. Нынешний Chery Tiggo 4 у нас представлен с «атмосферником» 2.0 и «турбочетверкой» 1.5 мощностью 122 и 147 л.с. соответственно. Первый мотор сочетается с 5МКП или вариатором, второй укомплектован DCT6.

