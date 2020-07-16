Во второй раз обновлённый Chery Tiggo 4: с перекроенным салоном, пока без турбомотора

После серии неофициальных снимков и тизеров китайская Chery, наконец, представила обновленный кроссовер Tiggo 5x – так на родине зовется модель, которая в России известна под именем Tiggo 4. Напомним, это вторая модернизация для SUV за его недолгую карьеру: в КНР паркетник стартовал в конце 2017 года, а уже осенью 2018-го у него переделали переднюю часть. Причина – слабый спрос. Предыдущий рестайлинг к головокружительному успеху так и не привел, но минувший год Tiggo 5x все же закончил в «плюсе»: на домашнем рынке реализовано 60 245 единиц (+11%). Для сравнения, Baojun 510 в 2019-м обрел более 158 000 владельцев.
На этот раз внешне Tiggo 5x изменился не столь кардинально. Кроссовер получил новую радиаторную решетку в стиле Tiggo 7 нового поколения, от старшего SUV ему также достались двойные светодиодные полоски дневных ходовых огней. На пятой двери вместо эмблемы теперь надпись с названием марки, передний бампер – новый, а на заднем заменили хромированные декоративные накладки. Габариты прежние: длина равна 4358 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1670 мм, колесная база – 2630 мм.
А вот салон полностью перекроили, внутри Tiggo 5x отныне также копирует «семерку» (а заодно и Tiggo 8, ведь у флагмана тоже есть версия с таким оформлением): тут аналогичные передняя панель, рулевое колесо и мультимедийная система с «парящим» тачскрином диагональю 10,25 дюйма (у предшественника 9-дюймовый планшет, встроенный в панель), плюс сенсорный блок управления «климатом» с шайбами в стиле моделей Jaguar Land Rover (идет уже в «базе»). Еще заменили передние кресла. «Богатым» версиям положена виртуальная «приборка», а в самой дорогой комплектации появились камеры кругового обзора.
На данный момент обновленный Tiggo 5x доступен только с одним мотором – это прежний четырехцилиндровый «атмосферник» SQRE4G15C 1.5 мощностью 116 л.с., он все так же сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Дореформенный кроссовер в Китае еще предлагается со 156-сильной «турбочетверкой» SQRE4T15C 1.5, работающей в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В опубликованных ранее документах минпрома КНР турбомотор был заявлен и для рестайлингового Tiggo 5x, так что турбоверсия, видимо, выйдет на рынок позже. Паркетник бывает только переднеприводным.
После рестайлинга кроссовер подорожал: теперь от 69 900 до 97 900 юаней (около 708 000 – 992 000 рублей по актуальному курсу), тогда как предшественник с атмосферным мотором обойдется в 59 900 – 85 900 юаней (607 000 – 870 000 рублей). При этом первые 10 000 покупателей свежего паркетника могут получить скидку в размере 10 000 юаней (101 000 рублей). И, да, как это часто бывает в Китае, дореформенную модель с продажи пока не снимают.
В России компактный кроссовер Chery появился в 2019-м, сначала к нам завезли небольшую партию Tiggo 4 в «первозданном» виде, а в августе в РФ стартовали продажи модели после первого рестайлинга. Во второй раз обновленный SUV до РФ тоже, вероятно, доберется, но вряд ли в этом году. Нынешний Chery Tiggo 4 у нас представлен с «атмосферником» 2.0 и «турбочетверкой» 1.5 мощностью 122 и 147 л.с. соответственно. Первый мотор сочетается с 5МКП или вариатором, второй укомплектован DCT6.
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