Новинки ×

Кроссовер Chery X-C первым примерит на себя новый стиль марки

20.05.2021 164 0 0

Новинка китайской компании получила двухъярусную головную оптику и необычную радиаторную решетку. Не исключено, что у модели будет гибридная версия.

 

В Сеть выложили несколько тизеров кроссовера Chery, объявленного первенцем нового фирменного стиля марки, разработанного в рамках так называемой «эпохи 4.0». Местные профильные медиа пишут, что паркетнику присвоено имя X-C, при этом спереди виднеется надпись T190 – скорее всего, это внутризаводской индекс. Судя по всему, перед нами либо близкий к производству концепт, либо и вовсе уже серийная модель. Как бы то ни было, полностью SUV должны раскрыть во второй половине текущего года, а в продаже его ждут в 2022-м.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Итак, Chery X-C досталась двухъярусная головная оптика: сверху расположены светодиодные «загогулины» ходовых огней, ниже – блоки с фарами, противотуманками и поворотниками. Также кроссовер отличился необычной радиаторной решеткой – у нее «мозаичный» узор. Фонари сделали в виде единой плашки, на которой вместо эмблемы красуется название марки. Наконец, SUV отличился «парящей» крышей и наличием довольного крупного спойлера.

Салон еще не засвечен, характеристики тоже не названы.

Между тем «эпоха 4.0», о которой Chery рассказала в рамках прошедшего в апреле Шанхайского автосалона, предусматривает, в том числе, гибридизацию моделей марки. Так, к концу года на домашний рынок выйдет подзаряжаемый гибрид Tiggo 8 Plus PHEV с бензиновым турбомотором 2.0 TGDI новой серии Kunpeng и отдельным электродвигателем на задней оси (то есть такая «восьмерка» имеет полный привод). Максимальная отдача двухлитрового мотора – 261 л.с. и 400 Нм (она может варьироваться в зависимости от версии, но параметры других модификаций в Chery пока не раскрыли). При этом 2.0 TGDI Kunpeng будут оснащать и негибридные Chery. Так вот не исключено, что X-C получил именно этот двигатель, ну и вдобавок новый кроссовер тоже вполне могут предложить в версии PHEV.

Как сообщают китайские СМИ, после X-C компания пообещала выпустить еще «3-4 модели» с подобным дизайном. Видимо, речь о совершенно новых машинах. Ну а Chery X-C наверняка отправят на экспорт, но, разумеется, после того, как он освоит домашний рынок.

кроссовер Китай авторынок новинки Chery

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Колёса, гусеницы и два мотора: забытые советские экспериментальные тягачи АТ Любой блогер знает, что 73 лошадиные силы для автомобиля – это маловато. Скажем, «Ниве» всё время ставят в упрёк её маломощность, хотя она выдаёт аж 83 силы. А что если вам нужно приводить в... 1510 0 3 19.05.2021
Статьи / Авто недели Немолодая, капризная, редкая, но желанная: стоит ли покупать Honda S2000 за 2 миллиона Выбор и покупка мощной и быстрой двухдверки за полтора-два миллиона – одновременно счастье и наказание. С одной стороны, выбор довольно широк: можно взять что-то относительно свежее вроде In... 3566 3 1 18.05.2021
Статьи / История Звезда скорости Пельтцера: как и почему в СССР появились специальные гоночные автомобили Уже на заре зарождения автомобиля скорость манила как энтузиастов, управлявших новым видом транспорта, так и конструкторов, занимавшихся созданием самобеглых экипажей. А раз так, то для неко... 6413 2 2 15.05.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 158261 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 134279 33 25 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2... 54462 11 17 04.02.2021
Обсуждаемое
66 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings