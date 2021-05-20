Кроссовер Chery X-C первым примерит на себя новый стиль марки

В Сеть выложили несколько тизеров кроссовера Chery, объявленного первенцем нового фирменного стиля марки, разработанного в рамках так называемой «эпохи 4.0». Местные профильные медиа пишут, что паркетнику присвоено имя X-C, при этом спереди виднеется надпись T190 – скорее всего, это внутризаводской индекс. Судя по всему, перед нами либо близкий к производству концепт, либо и вовсе уже серийная модель. Как бы то ни было, полностью SUV должны раскрыть во второй половине текущего года, а в продаже его ждут в 2022-м.

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Итак, Chery X-C досталась двухъярусная головная оптика: сверху расположены светодиодные «загогулины» ходовых огней, ниже – блоки с фарами, противотуманками и поворотниками. Также кроссовер отличился необычной радиаторной решеткой – у нее «мозаичный» узор. Фонари сделали в виде единой плашки, на которой вместо эмблемы красуется название марки. Наконец, SUV отличился «парящей» крышей и наличием довольного крупного спойлера.



Салон еще не засвечен, характеристики тоже не названы.

Между тем «эпоха 4.0», о которой Chery рассказала в рамках прошедшего в апреле Шанхайского автосалона, предусматривает, в том числе, гибридизацию моделей марки. Так, к концу года на домашний рынок выйдет подзаряжаемый гибрид Tiggo 8 Plus PHEV с бензиновым турбомотором 2.0 TGDI новой серии Kunpeng и отдельным электродвигателем на задней оси (то есть такая «восьмерка» имеет полный привод). Максимальная отдача двухлитрового мотора – 261 л.с. и 400 Нм (она может варьироваться в зависимости от версии, но параметры других модификаций в Chery пока не раскрыли). При этом 2.0 TGDI Kunpeng будут оснащать и негибридные Chery. Так вот не исключено, что X-C получил именно этот двигатель, ну и вдобавок новый кроссовер тоже вполне могут предложить в версии PHEV.



Как сообщают китайские СМИ, после X-C компания пообещала выпустить еще «3-4 модели» с подобным дизайном. Видимо, речь о совершенно новых машинах. Ну а Chery X-C наверняка отправят на экспорт, но, разумеется, после того, как он освоит домашний рынок.

