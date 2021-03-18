Chery Tiggo 8 Pro стартует в России: два мотора, конкурентами объявлены Sorento и Tiguan

Российский офис Chery объявил о старте продаж паркетника Tiggo 8 Pro, то есть «роскошного» варианта Tiggo 8. Напомним, в Китае дорогой SUV носит другую приставку – Plus. Внешне наша Pro-версия практически полностью повторяет брата из Поднебесной, ну а если сравнивать со стандартной «восьмеркой», то у «богатого» кросса иные радиаторные решетка, бамперы и оптика, задний номерной знак переехал на багажную дверь, вдобавок на 22 мм увеличена длина (до 4722 мм). Заявленный дорожный просвет кроссовера для РФ – 190 мм, как и у Tiggo 8 без всяких приставок. Внутри же Tiggo 8 Pro отличился от Плюса: российскому паркетнику оставили отдельный планшет мультимедийной системы, тогда как у модели в КНР экран мультимедиа объединен с «приборкой».
На нашем рынке Pro-версия предложена с двумя бензиновыми «турбочетверками» на выбор. Базовый мотор перешел с обычной «восьмерки» – это 2.0 TGDI мощностью 170 л.с. (200 Нм), он сочетается с вариатором. Также Tiggo 8 Pro можно приобрести с 1.6 TGDI нового поколения, этот двигатель выдает 186 л.с. и 275 Нм и работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями (такой мотор ставится и на Cheryexeed TXL). Полный привод Pro пока не положен – только передний. С турбомотором 1.6 TGDI кроссовер наберет первую «сотню» за 8,9 секунды, максимальная скорость – 185 км/ч. С двухлитровым двигателем Tiggo 8 Pro разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд, но «максималка» больше – 200 км/ч.
Любопытно, что на модель с 1.6 TGDI местный офис Chery установил гарантию 7 лет или 200 000 км пробега, тогда как на кросс с 2.0 TGDI – 5 лет или 150 000 км (как и у Tiggo 8 и остальных моделей марки). А еще мощная версия почему-то считается не отдельной комплектаций, а пакетом опций. Если точнее, наборов два – Speedline (200 000 рублей) и Dreamline (350 000 рублей). Ну а комплектация одна – Prestige, она стоит 1 999 900 рублей.
Цены Chery Tiggo 8 Pro
|
Комплектация
|
2.0 TGDI, 170 л.с., CVT
|
1.6 TGDI, 186 л.с., DCT7
|
Prestige
|
1 999 900 рублей
|
-
|
Prestige + Speedline
|
-
|
2 199 900 рублей
|
Prestige + Dreamline
|
-
|
2 349 900 рублей
Tiggo 8 Pro по умолчанию семиместный (у «просто» Tiggo 8 еще есть пятиместный вариант), в списке стандартного оборудования значатся: 18-дюймовые колеса, светодиодная оптика, камеры кругового обзора, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, обогрев лобового стекла и руля, подогрев кресел первого и второго рядов, круиз-контроль, «приборка» с 7-дюймовым экраном и мультимедиа-система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма (у стандартной «восьмерки» такие же дисплеи).
В пакет Speedline дополнительно входят противотуманки, атмосферная подсветка салона, беспроводная зарядка для телефона, полностью виртуальная «приборка» (12,3 дюйма) и увеличенный планшет (те же 12,3 дюйма). У Tiggo 8 Pro с пакетом Dreamline еще имеются панорамная крыша с люком, наружная подсветка под зеркалами, память настроек кресла водителя и зеркал, система мониторинга «слепых» зон, 8-дюймовый экран на центральной консоли (на него выведено управления «климатом»), система старт-стоп.
В Chery конкурентами Pro-версии считают вовсе не других «китайцев», а Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq, Mitsubishi Outlander и VW Tiguan.
«Просто» Tiggo 8 в отставку не собирается, его будут продавать параллельно с Tiggo 8 Pro. Обычная «восьмерка» с турбомотором 2.0 и салоном на пятерых сегодня стоит от 1 749 900 рублей, семиместная версия обойдется минимум в 1 829 900 рублей и ту же сумму просят за трехрядный Tiggo 8 с «турбочетверкой» 1.5 (147 л.с.) и DCT6.
Между тем, по неофициальным данным, ближе к концу года Tiggo 8 Pro получит полный привод.
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Нет слов не матерных...Полюбому лучше уж Тигуан и Соренто...Совсем уже оборзели узкоглазые с ценниками...