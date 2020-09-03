Chery показала салон Tiggo 8 Plus: новый мультируль и шестиместная версия

Продажи Tiggo 8 в Поднебесной начались в середине 2018-го, в следующем году линейку модели пополнила новая версия: она получила пересмотренный салон и иную «начинку» (под капотом – турбомотор TGDI объёмом 1,6 литра). Теперь в Chery подготовили флагманскую версию паркетника, который получил приставку Plus к названию. Продавать этот автомобиль планируется одновременно с «обычными» Tiggo 8. Недавно компания показала фотографии экстерьера новинки, а теперь опубликованы официальные снимки салона.



На фото: Chery Tiggo 8 Plus 1 / 3 На фото: Chery Tiggo 8 Plus 2 / 3 На фото: Chery Tiggo 8 Plus 3 / 3

Как и предполагалось ранее, у кроссовера по-прежнему останутся пяти- и семиместные версии, а кроме того, добавится вариант с салоном, рассчитанным на шестерых (посадочная формула – 2+2+2). У автомобиля новые кресла с четырёхсторонней регулировкой подголовников, отделанные кожей. Сиденье водителя снабдили обогревом, вентиляцией и настраиваемой поясничной поддержкой.



Виртуальная панель приборов и тачскрин мультимедийной системы у Tiggo 8 Plus объединены. Диагональ каждого из дисплеев равна 12,3 дюйма. Центральную консоль пересмотрели: теперь здесь располагается кнопка запуска двигателя. Джойстик КП остался прежним, но теперь он расположен в центре консоли. Выше находится сенсорный блок (диагональ – 8 дюймов) управления климатической установкой.

Кроме того, в салоне Tiggo 8 Plus новый мультируль, а в качестве декора интерьера используются вставки из кожи – их можно увидеть на передней панели и на дверях. У блока с дефлекторами обдува для пассажиров второго ряда теперь есть небольшой дисплей с сенсорными кнопками.



На днях Chery также опубликовала также официальные снимки экстерьера Tiggo 8 Plus, хотя ещё раньше внешность рассекретили на снимках, опубликованных в базе китайского минпрома. Напомним, передняя часть флагманской версии кросса получила оформление в стиле Tiggo 7 второй генерации. У «восьмёрки с плюсом» подобная радиаторная решётка и светодиодная головная оптика, которая имеет более узкую форму.

Также у Tiggo 8 Plus иные бамперы и задние фонари, которые больше не соединяются полосой через всю ширину кормы, а место для крепления автономера сзади переехало на багажную дверь. Профиль новинки отличается за счёт 19-дюймовых колёсных дисков иного дизайна. Длина флагманской версии по сравнению с «обычным» Tiggo 8 выросла на 22 мм (до 4722 мм), остальные габариты прежние: расстояние между осями – 2710 мм, ширина – 1860 мм, а высота – 1745 мм.



Как сообщалось ранее, «начинка» Chery Tiggo 8 Plus достанется от версии автомобиля образца 2019 года: это турбомотор TGDI объёмом 1,6 литра с отдачей в 197 л.с. и крутящим моментом в 290 Нм. Двигатель комплектуется семиступенчатой преселективной коробкой передач Getrag с двумя мокрыми сцеплениями. Привод по-прежнему исключительно передний. По предварительным данным, позднее в линейке появится гибридная версия с установкой, в основу которой ляжет базовый 1,5-литровый турбомотор TCI мощностью 156 л.с. (230 Нм), работающий в тандеме с 48-вольтовым электродовеском. Ранее китайские СМИ также предполагали, что в линейке может появиться полноценная гибридная модификация с возможностью подзарядки от электросети.

Отметим, в прошлом году в КНР этот автомобиль возглавил рейтинг продаж бренда – всего было реализовано 116 494 машины. В январе-июле 2020-го дилеры реализовали 51 958 машин, что на 3% меньше, чем годом ранее, причём этот скромный спад можно объяснить последствиями пандемии Covid-19.



Chery продаёт актуальный Tiggo 8 и в России: у нас его стартовый ценник составляет 1 599 900 рублей. Этот кроссовер оснащается 170-сильной 2,0-литровой «турбочетвёркой», которая работает в комплекте с CVT. Ожидается, что Chery Tiggo 8 Plus позже доберётся и до РФ.

