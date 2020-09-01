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Флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 Plus показался на официальных фото

01.09.2020 127 0 0

Китайский автопроизводитель готовится к скорому старту продаж рестайлингового паркетника. Модель появится на домашнем рынке в следующем месяце.

 

Chery начала продавать кроссовер Tiggo 8 в Китае в середине 2018 года. Годом позже появилась новая версия этой модели: у неё пересмотренный салон и иная «начинка» – под капотом расположился турбомотор TGDI объёмом 1,6 литра. В 2019-ом автомобиль возглавил рейтинг продаж марки в КНР, в общей сложности было продано 116 494 шт. В январе-июле текущего года дилеры реализовали 51 958 машин, что на 3% меньше, чем годом ранее (скромный спад можно объяснить последствиями пандемии коронавируса). Несмотря на вполне достойные результаты, в Chery всё-таки решили вывести на рынок флагманскую версию с приставкой Plus к названию. Продавать её планируют одновременно с «обычными» Tiggo 8.

На фото: Chery Tiggo 8 Plus

Ранее этот кроссовер в камуфляже уже попадался в объективы фотошпионов, затем облик Chery Tiggo 8 Plus был рассекречен на снимках, опубликованных в базе китайского минпрома. Теперь же бренд показал официальные фотографии своей новинки. Переднюю часть флагманской версии паркетника оформили в стиле Tiggo 7 второго поколения. Так, он получил подобную решётку радиатора, а его светодиодная головная оптика имеет более узкую форму. 

Кроме того, у версии с приставкой Plus другие бамперы и задние фонари (теперь они не соединены полосой через всю ширину кормы). Место для крепления номерного знака сзади перенесли выше, на багажную дверь. Также у модели 19-дюймовые колёсные диски иного дизайна. Длина Tiggo 8 Plus увеличилась (по сравнению с «обычным» Tiggo 8) на 22 мм (до 4722 мм), а остальные габариты прежние: ширина равна 1860 мм, высота – 1745 мм, а расстояние между осями – 2710 мм.

Официальных снимков салона новинки пока нет. По предварительной информации, в числе отличий в интерьере Tiggo 8 Plus может быть в том числе увеличенный тачскрин мультимедийной системы. Ожидается, что кроссовер по-прежнему будет рассчитан на пять или семь седоков, но вероятно и появление версии с шестиместным салоном.

«Начинкой» Chery Tiggo 8 Plus не удивит: кроссовер оснастят мотором от автомобиля образца 2019 года, то есть турбомотором TGDI объёмом 1,6 литра с отдачей в 197 л.с. и максимальным крутящим моментом в 290 Нм (заводской индекс – SQRF4J16). Он идёт в паре с семиступенчатой преселективной коробкой передач Getrag с двумя мокрыми сцеплениями. Привод по-прежнему исключительно передний.

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Ранее китайские коллеги также сообщали о том, что в линейке Chery Tiggo 8 в следующем году может появиться полноценная гибридная модификация с возможностью подзарядки от электросети. Правда, технических подробностей о силовой установке такого кроссовера всё ещё нет.

Актуальный Chery Tiggo 8 доступен и в России: его стартовый ценник составляет 1599 900 рублей. У нас кроссовер оснащается 170-сильной 2,0-литровой «турбочетвёркой» (заводской индекс – SQRD4T20), которая работает в комплекте с CVT. Ожидается, что Chery Tiggo 8 Plus доберётся и до российского рынка. К китайским дилерам новинка попадёт в октябре, после официальной презентации в рамках Пекинского автосалона в конце текущего месяца.

кроссовер новинки Chery Chery Tiggo 8

 

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