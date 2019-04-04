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Рестайлинг принес Chery Tiggo 8 не только мощный мотор, но и полностью новый интерьер

Рестайлинг принес Chery Tiggo 8 не только мощный мотор, но и полностью новый интерьер

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Китайская марка готовится вывести на рынок обновленный трехрядный паркетник. Публичная премьера преобразившейся модели пройдет на Шанхайском автосалоне, который откроется в середине апреля.
 

Пару дней назад Chery раскрыла экстерьер посвежевшего Tiggo 8: кроссовер получил иную радиаторную решетку, в фарах заменили «начинку», поворотники сделали динамическими, плюс была расширена цветовая палитра кузова, добавлены диски нового дизайна. Сегодня же марка распространила изображения салона паркетника. Отметим, ранее в Сеть выложили шпионский снимок интерьера, но то фото неважного качества, так что разглядеть, как кросс изменился внутри, удалось только после появления официальных картинок.

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Как оказалось, салон у Tiggo 8 полностью новый: тут иные передняя панель, дефлекторы обдува, карты дверей и виртуальная «приборка», усеченное рулевое колесо вместо обычной «баранки». Тачскрин мультимедийной системы стал больше, он возвышается над панелью, а не встроен в нее, как у прежней «восьмерки». Под планшетом мультимедиа отныне красуется третий экран – на него выводятся данные климатической установки, при этом на нем имеются две шайбы. Центральный тоннель раздался вширь, рядом с новым селектором трансмиссии появилась площадка для зарядки смартфона.

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Рестайлинговый Chery Tiggo 8 оснащается новой бензиновой «турбочетверкой» 1.6 TGDI (заводской индекс SQRF4J16), которая относится к третьему поколению моторов семейства Acteco (собственная разработка компании). Двигатель выдает 197 л.с. и 290 Нм, он сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями. Средний расход топлива – 7,4 л/100 км. Полный привод паркетнику не положен в принципе.

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Обновленный Chery Tiggo 8
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Обновленный Chery Tiggo 8

Дореформенный Tiggo 8 доступен с четырехцилиндровым турбомотором 1.5 TCI (SQRE4T15B) мощностью 147 л.с. (210 Нм). Этот двигатель комплектуется 6МКП или 6DCT. С «механикой» средний расход топлива составляет 7,1 л/100 км, с роботизированной коробкой – 7,2 л/100 км. Скорее всего, «восьмерка» с мотором 1.5 останется в строю. Более того, не исключено, что новый дизайн будет лишь у модели с 1.6 TGDI.

Между тем Chery уже готовится запустить в серию новые двигатели 1.2 TGDI, 1.5 TGDI и 2.0 TGDI, однако их характеристики еще не раскрыты.

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Дореформенный Chery Tiggo 8
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Дореформенный Chery Tiggo 8
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Дореформенный Chery Tiggo 8
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Дореформенный Chery Tiggo 8

Полноценную презентацию модернизированного Tiggo 8 проведут на Шанхайском автосалоне, который откроется 16 апреля. Тогда же, вероятно, объявят и цены. Кроссовер с двигателем 1.5 TCI в Китае стоит от 98 800 юаней, что эквивалентно примерно 960 000 рублей по актуальному курсу.

В России «восьмерку» сегодня не продают, хотя это не помешало Kolesa.ru испытать модель. По предварительным данным, Tiggo 8 все же доберется до нашей страны, но точные сроки пока неизвестны.

 

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