Кроссовер Chery Tiggo 8: другой дизайн и новейший турбомотор

Кроссовер Chery Tiggo 8: другой дизайн и новейший турбомотор

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Флагманский паркетник китайской марки начали оснащать двигателем нового поколения из серии Acteco. Кроме того, у модели изменился дизайн экстерьера и интерьера.
 

Трёхрядный кросс Chery Tiggo 8 дебютировал в начале прошлого года, полноценные продажи SUV стартовали на домашнем рынке в июне. С октября «восьмёрка» является самой популярной моделью марки, всего же в 2018-м в Китае было реализовано 50 553 таких автомобиля (4-е место в рейтинге бренда). Тем не менее, Chery решила обновить паркетник. Первые фотографии посвежевшего Tiggo 8 без какого-либо камуфляжа появились в январе 2019-го, их внесли в базу министерства промышленности КНР. Сегодня же производитель распространил официальные изображения.

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Обновленный Chery Tiggo 8
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Обновленный Chery Tiggo 8

У радиаторной решетки Chery Tiggo 8 теперь другой рисунок, фары сохранили прежнюю форму, но «начинку» в них заменили, поворотники сделали динамическими. Дневные ходовые огни выполнены в виде четырех «точек» вместо полосок, еще над ними красуются L-образные хромированные вставки. Кроме того, слегка подретуширован задний бампер, расширены палитра цветов кузова и ассортимент колёсных дисков.

Интерьер рестайлинговой «восьмёрки» Chery пока не показала, впрочем, вездесущим китайским фотошпионам ранее удалось заглянуть в салон. Внутри поменяли мультимедийную систему, сенсорный экран отныне возвышается над передней панелью, а не встроен в нее, центральные дефлекторы обдува перенесли под дисплей.

Обновленный Chery Tiggo 8

Обновленный Chery Tiggo 8

Главная же обновка – под капотом: Chery Tiggo 8 обзавёлся бензиновой «турбочетверкой» 1.6 TGDI (заводской индекс SQRF4J16), которая относится к третьему поколению моторов семейства Acteco (собственная разработка компании), — производство двигателя стартовало в Китае в феврале этого года. Рядный двигатель имеет два распределительных вала, 16 клапанов и двойную систему изменения фаз газораспределения (DVVT). Блок цилиндров отлит из алюминиевого сплава под давлением – это позволило уменьшить вес мотора на 30 кг. Как сообщают местные СМИ, у «восьмёрки» отдача двигателя составляет 197 л.с., максимальный крутящий момент – 290 Нм. При этом сама Chery ранее выпустила релиз, в котором указана другая мощность — 190 л.с. и 275 Нм. Двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой Getrag с двумя сцеплениями. Полный привод Tiggo 8 не положен.

Обновленный Chery Tiggo 8. Фото: autohome.com.cn

Обновленный Chery Tiggo 8. Фото: autohome.com.cn

Дореформенный кроссовер оснащен бензиновым четырехцилиндровым мотором 1.5 TCI (SQRE4T15B), выдающим 147 л.с. и 210 Нм. Этот двигатель комплектуется шестиступенчатой «механикой» или 6DCT. Скорее всего, мотор 1.5 пока останется в строю. При этом Chery уже готовится запустить в серию новые двигатели 1.2 TGDI, 1.5 TGDI и 2.0 TGDI, однако их характеристики не раскрываются.

На китайский рынок обновленный Tiggo 8 выйдет до конца текущего года, цена еще не объявлена. Прежний паркетник с полуторалитровым мотором стоит от 98 800 юаней, что эквивалентно примерно 963 000 рублей по актуальному курсу.

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Дореформенный Chery Tiggo 8
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Дореформенный Chery Tiggo 8
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Дореформенный Chery Tiggo 8

В России «восьмёрку» сегодня не продают, хотя это не помешало Kolesa.ru испытать модель. Между тем, по предварительным данным, Tiggo 8 позже доберется до нашей страны, но в каком виде – дореформенном или обновленном – пока неизвестно. Вероятно, к нам флагманский SUV будут поставлять из Китая, по крайней мере, на первом этапе. Зато другие новинки марки скоро «пропишутся» на калининградском «Автоторе»: уже получены ОТТС на паркетники Tiggo 4 и Tiggo 7, ожидается, что о старте их сборки будет объявлено в ближайшее время.

 

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