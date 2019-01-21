Не прошло и года: у кроссовера Chery Tiggo 8 изменился дизайн и появился новый турбомотор

Семиместный паркетник китайской марки вышел на домашний рынок менее года назад, но Chery уже готовится представить обновленную модель.

Первая презентация кроссовера Chery Tiggo 8 прошла в Поднебесной в феврале 2018-го, тогда модель показали только журналистам. Публичную премьеру новинки провели в апреле в рамках Пекинского автосалона, ее полноценные продажи стартовали на родине в июне. Стартовал Tiggo 8 неубедительно – в первый летний месяц было реализовано 5220 таких машин. Затем продажи начали расти, и с августа по ноябрь модель расходилась тиражом где-то по 7000 экземпляров ежемесячно, с сентября она является бестселлером бренда на родине, а в декабре кросс наконец-то смог пробить отметку в 10 000 единиц. Однако Chery эти результаты, видимо, не удовлетворили, поэтому в 2019-м в Китае стартуют продажи обновленного паркетника, его фото внесли в базу местного министерства промышленности.

1 / 2 Обновленный Chery Tiggo 8 2 / 2 Обновленный Chery Tiggo 8

Tiggo 8 получил другую радиаторную решетку, на ней появились горизонтальные «штрихи». Еще модель обзавелась «четырехточечными» светодиодными дневными ходовыми огнями, как у кроссоверов Jetour – это суббренд Chery, его компания представила в прошлом году. Кстати, первенец этой марки – паркетник Jetour X70 – создан на базе «восьмерки». Также для Tiggo 8 предусмотрена новая головная оптика – с вертикальными блоками.

Фотографий интерьера сертификационный орган Китая не публикует, но ранее вездесущие папарацци смогли заглянуть в салон посвежевшего кросса Chery: внутри поменяли мультимедийную систему, ее тачскрин теперь возвышается над передней панелью, а центральные дефлекторы обдува перенесли под экран.

Chery Tiggo 8 предложат с новой бензиновой «турбочетверкой» 1.6 (заводской индекс SQRF4J16) мощностью 197 л.с., которая, по предварительным данным, сочетается с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Судя по всему, этот мотор достался «восьмерке» от паркетника Exeed TXL. Напомним, Exeed – это еще одна дочерняя марка Chery, ее также представили в 2018-м. Полный привод Tiggo 8 по-прежнему не положен, впрочем, версий 4WD нет ни у моделей Jetour, ни у Exeed TXL.

Дореформенная «восьмерка» оснащается четырехцилиндровым 147-сильным турбодвигателем 1.5 (SQRE4T15B), работающим в паре с 5МКП или той же роботизированной коробкой. Цена – от 98 800 юаней, что эквивалентно примерно 968 000 рублей по актуальному курсу.

Точная дата премьеры посвежевшей «восьмерки» также неизвестна. Не исключено, что SUV представят в рамках Шанхайского автосалона, который откроется в апреле этого года. Вполне возможно, что при появлении рестайлингового Tiggo 8 прежний кросс останется в строю – «восьмерку» с другим дизайном и 197-сильным мотором могут позиционировать в качестве топ-версии модели.

1 / 3 Дореформенный Chery Tiggo 8 2 / 3 Дореформенный Chery Tiggo 8 3 / 3 Дореформенный Chery Tiggo 8

За пределами Китая Chery Tiggo 8 пока не продают. Как ранее сообщили Kolesa.ru в российском офисе марки, возможность выхода паркетника на наш рынок рассматривается, но даже примерных сроков еще нет. Ну а в этом году Chery привезет в РФ два других новых кроссовера – Tiggo 4 (в Китае модель известна как Tiggo 5x, ее, кстати, тоже досрочно обновили) и Tiggo 7.

Между тем ранее Kolesa рассказали о том, как в целом обстоят дела с продажами Chery – и на домашнем рынке, и за рубежом.