Читайте также
Что скрывается за победными реляциями Chery?

Что скрывается за победными реляциями Chery?

29 0 0
 

Можно ли сравнивать продажи машин бюджетных марок и люксовых в странах с развивающейся экономикой? Можно и нужно: если популярность недорого бренда ниже, чем у «премиала», а прямые конкуренты продают в несколько раз больше, это означает, что дела у «бюджетника» идут неважно. Именно эта простая мысль и приходит в голову, когда читаешь победные реляции вроде той, что на днях пришла от Chery: «Мировые продажи автомобилей Chery достигли рекордного уровня».

Давайте разбираться. В прошлом году Chery реализовала 752 759 машин, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом. Из них 126 993 пришлось на экспорт – прекрасно. Зарубежные рынки для Chery в массе своей небольшие, как скажем, российский, где компания в 2018 году продала 5611 машин. Опять же везде Chery уступает конкурентам, и отстаёт от какого-нибудь люксового бренда (часто – как раз от Mercedes-Benz). В этом смысле положение Chery в табели о рангах везде одинаково, будь то в России, в Аргентине или Китае.

На домашнем рынке в 2018 году марка реализовала 625 776 машин, из которых в свою очередь 90 537 пришлись на электромобили, которые в зачёт принимать в общем-то пока не имеет смысла: в Китае, как и везде «зелень» взращивают в рамках программ господдержки. Другое дело, что раньше китайцы давали государственные субсидии на покупку любого электромобиля, потом стали устанавливать нижнюю планку пробега на одной зарядке. Она постоянно растёт и в этом году должна достигнуть 400 км.

Прибавка по «обычным» машинам достигнута в некотором роде экстенсивным путём: Chery запустила несколько новых моделей и модификаций. Тут есть смысл вспомнить, что в Китае, рынок по традиции сегментирован на следующие «подразделы»: легковые машины, SUV 2WD, SUV 4WD, вэны и MPV. Самый малочисленный здесь – сегмент SUV 4WD хотя на эти машины и приходится более миллиона экземпляров в год, но с учётом общей ёмкости рынка – около 24,5 млн машин, доля внедорожников и полноприводных кроссоверов невелика. Так вот, лучше всего Chery чувствует себя в сегменте SUV 2WD, и не в последнюю очередь – за счёт низких цен. Знаете, сколько китайские дилеры просят «в базе» за хорошо знакомый нам Tiggo3? Всего около $9000, что даже при слабом российском рубле даёт весьма привлекательную цену в «деревянных». Но даже при этом объёмы продаж невелики. В остальных сегмента – та же история, за тем исключением, что ни одной полноприводной машины у Chery нет.

00

Итак, со своими недорогими машинами Chery никак не может догнать на домашнем рынке даже Mercedes-Benz, который вроде бы должен продаваться в ограниченных объёмах. Между тем, в 2018 году «мерсы» нашли 652 996 своих китайских покупателей (правда, вместе с крохотными smart, но он погоды не делает). То есть, больше, чем Chery, и это при том, что почти половину от этого объёма Daimler в Китай импортирует, а значит, и стоят эти машины дороже. Вкупе с отставанием от других китайских компаний, можно сделать вывод: машины Chery пока не могут угнаться за требованиями местных покупателей. Не сказать, что сегодня в Китае Chery – это маргинальная марка, но она непременно такой станет, если не будут предприняты нужные шаги.

В 2018 году Chery вывела на рынок две первые модели своего суббренда с претензией на «люкс». Марка называется Jetour и пока представлена кроссовером X70 в кузовах двух модификаций. Машины пошли в продажу под конец года, так что судить о результатах рано. Кроме того, на подходе ещё один бренд от Chery, причём подороже: видимо его позиционируют как «суперлюкс» — Exeed. Вроде бы и верное направление взяли в Chery, только уж история с суббрендами в компании неважная: Rely и Riich сошли с дистанции, а кроме того, ещё в позапрошлом году Chery избавилась от своей доли в Qoros (в 2015 году эти машины на полном серьёзе рассматривали к импорту в Россию) и Cowin – недорогого молодёжного бренда, не оправдавшего надежд. В общем, пока Chery хорошо бы воздержаться от мажорных релизов – впереди ещё много работы.

За рубежом Chery Cowin Exeed Mercedes-Benz Qoros Rely Riich китайская марка китайские автомобили
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
Обновлённый Skoda Superb: модели лишь слегка подправили дизайн. Зато будет гибрид

Опубликованы фотографии рестайлингового флагмана Шкоды без какого-либо камуфляжа. Официальная премьера модели, скорее всего, состоится в марте.

11633 0 5
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Практика
Тепло ли тебе, девица: что делать, если из печки дует холодом

Немолодой автомобиль, как хороший детектив, может радовать многими неожиданными поворотами событий и неожиданными сюрпризами. Некоторые из них носят исключительно сезонный характер. Например, зимой старая машина может…

1668 2 0
Статьи / Автотоп
Готовые к любой зиме: 5 новых внедорожников с самым большим дорожным просветом

В вашем городе выпала трехмесячная норма осадков, а снегоуборочной техники не завезли? За последние три дня вы застряли 6 раз и обтерли днищем все снежные колеи во дворе? Давайте разберемся, сколько денег нужно, чтобы…

17835 7 1
Статьи / Финвопрос
Проект Aurus: за чей счёт этот «Кортеж», куда делись арабы, и при чём здесь УАЗ?

В 2018 году, спустя пять лет после начала проектных работ по «Кортежу», нам показали седан Aurus на Московском автосалоне, а чуть раньше Путин проехал на версии «лимузин». Автомобили до сих пор не прошли сертификацию,…

27610 35 10
Выбор подержанных авто Смотреть все
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando J309 с пробегом: один хороший мотор и две плохие коробки

Желание купить недорогой семиместный автомобиль часто быстро затухает только из-за отсутствия нормального выбора: на рынке имеется либо что-то слишком дорогое, либо слишком старое. Но ведь есть Orlando! Мы уже…

2144 3 0
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando I с пробегом: зеркалами не хлопать, кондиционер не выключать

В свое время мода на минивэны обошла Россию стороной, а сейчас этот класс машин заметно утратил популярность и во всём мире. «Спасибо» стоит сказать кроссоверам, которые по мультизадачности применения обычно даже…

2957 3 0
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: помпа сломает мотор, а гидроблок — коробку

Стоит признать, что если СХ-9 любят, то любят за дело: редко встретишь большой автомобиль с просторным салоном и очень неплохой управляемостью. К тому же этот кроссовер практически не ржавеет и не мучает дорогими…

2708 0 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

36648 36 4
Тест-драйвы / Одиночные
Хороший автобус уехал без нас: тест-драйв ПАЗ-672М

Говорят, если много грешить в этой жизни, то в аду можно попасть за руль этого автобуса и возить в нём другие (менее грешные) души от котла к котлу. И каждые сто метров обязательно будет остановка, где придётся открывать…

29633 15 0
Тест-драйвы / Одиночные
Два по 0,75: тест-драйв полноприводной Оки с моторами спереди и сзади

Я ехал по М11 в Тверь из Питера в снегопад и практически ночью. Поводов для всяких мыслей было много, но в голове крутился только один вопрос: зачем? Зачем надо было строить такую Оку? В Твери этот вопрос, можно сказать,…

28584 13 5
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

31418 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

18511 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

14841 43 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

42577 15 23
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

35446 0 4
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

24843 2 8
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

57706 17 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

48164 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

45643 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?