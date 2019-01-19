Что скрывается за победными реляциями Chery?

Можно ли сравнивать продажи машин бюджетных марок и люксовых в странах с развивающейся экономикой? Можно и нужно: если популярность недорого бренда ниже, чем у «премиала», а прямые конкуренты продают в несколько раз больше, это означает, что дела у «бюджетника» идут неважно. Именно эта простая мысль и приходит в голову, когда читаешь победные реляции вроде той, что на днях пришла от Chery: «Мировые продажи автомобилей Chery достигли рекордного уровня».

Давайте разбираться. В прошлом году Chery реализовала 752 759 машин, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом. Из них 126 993 пришлось на экспорт – прекрасно. Зарубежные рынки для Chery в массе своей небольшие, как скажем, российский, где компания в 2018 году продала 5611 машин. Опять же везде Chery уступает конкурентам, и отстаёт от какого-нибудь люксового бренда (часто – как раз от Mercedes-Benz). В этом смысле положение Chery в табели о рангах везде одинаково, будь то в России, в Аргентине или Китае.

На домашнем рынке в 2018 году марка реализовала 625 776 машин, из которых в свою очередь 90 537 пришлись на электромобили, которые в зачёт принимать в общем-то пока не имеет смысла: в Китае, как и везде «зелень» взращивают в рамках программ господдержки. Другое дело, что раньше китайцы давали государственные субсидии на покупку любого электромобиля, потом стали устанавливать нижнюю планку пробега на одной зарядке. Она постоянно растёт и в этом году должна достигнуть 400 км.

Прибавка по «обычным» машинам достигнута в некотором роде экстенсивным путём: Chery запустила несколько новых моделей и модификаций. Тут есть смысл вспомнить, что в Китае, рынок по традиции сегментирован на следующие «подразделы»: легковые машины, SUV 2WD, SUV 4WD, вэны и MPV. Самый малочисленный здесь – сегмент SUV 4WD хотя на эти машины и приходится более миллиона экземпляров в год, но с учётом общей ёмкости рынка – около 24,5 млн машин, доля внедорожников и полноприводных кроссоверов невелика. Так вот, лучше всего Chery чувствует себя в сегменте SUV 2WD, и не в последнюю очередь – за счёт низких цен. Знаете, сколько китайские дилеры просят «в базе» за хорошо знакомый нам Tiggo3? Всего около $9000, что даже при слабом российском рубле даёт весьма привлекательную цену в «деревянных». Но даже при этом объёмы продаж невелики. В остальных сегмента – та же история, за тем исключением, что ни одной полноприводной машины у Chery нет.

Итак, со своими недорогими машинами Chery никак не может догнать на домашнем рынке даже Mercedes-Benz, который вроде бы должен продаваться в ограниченных объёмах. Между тем, в 2018 году «мерсы» нашли 652 996 своих китайских покупателей (правда, вместе с крохотными smart, но он погоды не делает). То есть, больше, чем Chery, и это при том, что почти половину от этого объёма Daimler в Китай импортирует, а значит, и стоят эти машины дороже. Вкупе с отставанием от других китайских компаний, можно сделать вывод: машины Chery пока не могут угнаться за требованиями местных покупателей. Не сказать, что сегодня в Китае Chery – это маргинальная марка, но она непременно такой станет, если не будут предприняты нужные шаги.

В 2018 году Chery вывела на рынок две первые модели своего суббренда с претензией на «люкс». Марка называется Jetour и пока представлена кроссовером X70 в кузовах двух модификаций. Машины пошли в продажу под конец года, так что судить о результатах рано. Кроме того, на подходе ещё один бренд от Chery, причём подороже: видимо его позиционируют как «суперлюкс» — Exeed. Вроде бы и верное направление взяли в Chery, только уж история с суббрендами в компании неважная: Rely и Riich сошли с дистанции, а кроме того, ещё в позапрошлом году Chery избавилась от своей доли в Qoros (в 2015 году эти машины на полном серьёзе рассматривали к импорту в Россию) и Cowin – недорогого молодёжного бренда, не оправдавшего надежд. В общем, пока Chery хорошо бы воздержаться от мажорных релизов – впереди ещё много работы.