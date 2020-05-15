Флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 обновился в стиле младшей «семерки» и стал гибридом

Компания Chery готовится запустить в продажу рестайлинговый трехрядный паркетник. Модели не только подправили внешность – она еще обзавелась «мягкогибридной» версией. Позже должен появиться и полноценный гибрид.

Кроссовер Chery Tiggo 8 стартовал в Китае в середине 2018-го, а в прошлом году он обрел там новую версию – с перекроенным салоном и турбомотором 1.6 TGDI. На родине паркетник пользуется неплохим спросом, по итогам 2019-го он возглавил рейтинг продаж марки: реализовано 116 494 автомобиля. Тем не менее, Chery решила еще раз обновить модель. Преобразившийся кросс уже попадался фотошпионам, но то были замаскированные тестовые образцы. Теперь же облик рестайлингового SUV полностью раскрыт, его снимки появились в базе китайского минпрома.

Дизайн передней части «восьмерки» сделали в стиле Tiggo 7 второго поколения: старший кросс получил похожую радиаторную решетку, фары стали уже, хотя выстроенные столбиками полоски дневных ходовых огней Tiggo 8 не достались. Еще заменили бамперы, задние фонари тоже новые, причем от соединяющей их красной плашки отказались. Ну и вдобавок задний номерной знак перенесли на багажную дверь. Обновленный паркетник вытянулся в длину – этот показатель теперь составляет 4722 мм, что на 22 мм больше, чем у дореформенной машины. Остальные габариты не изменились: ширина – 1860 мм, высота – 1745 мм, колесная база – 2710 мм.



Салон пока засвечен только на шпионских фото. Скорее всего, теперь все версии имеют интерьер, как у модели образца 2019 года, плюс вроде бы увеличен экран мультимедийной системы. Кроссовер все так же будет доступен с пяти- или семиместным салоном.

Слева — мягкогибридная версия, справа — обычный Tiggo 8

Моторы прежние – бензиновые «турбочетверки» 1.5 TCI (заводской индекс SQRE4T15C) и 1.6 TGDI (SQRF4J16) мощностью 156 и 197 л.с. соответственно. Коробки сертификационный орган не указывает, впрочем, их, вероятно, менять не стали: базовый двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатой же роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а второй работает в паре с 7DCT. Кроме того, у версии с 1.5 TCI появился «мягкогибридный» довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора. По предварительным данным, полный привод модели все еще не положен. Зато, как сообщают местные СМИ, в следующем году Tiggo 8 получит полноценный гибридный вариант с возможностью подзарядки от электросети (PHEV), но подробностей об установке такого SUV пока нет.



Дореформенный Chery Tiggo 8 для Китая: белая машина – образца 2018 года, синяя – 2019 года. У версии для РФ комбинированный дизайн экстерьера (вобрал в себя черты обоих китайских вариантов) и салон от Tiggo 8-2019 1 / 6 Дореформенный Chery Tiggo 8 для Китая: белая машина – образца 2018 года, синяя – 2019 года. У версии для РФ комбинированный дизайн экстерьера (вобрал в себя черты обоих китайских вариантов) и салон от Tiggo 8-2019 2 / 6 Дореформенный Chery Tiggo 8 для Китая: белая машина – образца 2018 года, синяя – 2019 года. У версии для РФ комбинированный дизайн экстерьера (вобрал в себя черты обоих китайских вариантов) и салон от Tiggo 8-2019 3 / 6 Дореформенный Chery Tiggo 8 для Китая: белая машина – образца 2018 года, синяя – 2019 года. У версии для РФ комбинированный дизайн экстерьера (вобрал в себя черты обоих китайских вариантов) и салон от Tiggo 8-2019 4 / 6 Дореформенный Chery Tiggo 8 для Китая: белая машина – образца 2018 года, синяя – 2019 года. У версии для РФ комбинированный дизайн экстерьера (вобрал в себя черты обоих китайских вариантов) и салон от Tiggo 8-2019 5 / 6 Дореформенный Chery Tiggo 8 для Китая: белая машина – образца 2018 года, синяя – 2019 года. У версии для РФ комбинированный дизайн экстерьера (вобрал в себя черты обоих китайских вариантов) и салон от Tiggo 8-2019 6 / 6

На домашний рынок «восьмерка» с новым дизайном должна выйти до конца 2020-го, не исключено, что ее будут позиционировать в качестве модели второй генерации. Нынешний Tiggo 8 в Китае стоит от 88 800 юаней, что эквивалентно примерно 925 000 рублей по актуальному курсу.



В России трехрядный кроссовер Chery тоже представлен (наш тест-драйв – здесь), у нас модель доступна со 170-сильной «турбочетверкой» 2.0 (SQRD4T20) и вариатором. В РФ паркетник стартовал в топовой комплектации и лишь недавно у него появились версии попроще, цена сегодня – от 1 599 900 рублей. Обновленная модель до нас тоже, вероятно, доберется, хотя вряд ли в ближайшем будущем.