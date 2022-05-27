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  • Кроссовер Chery Omoda 5 готовится к старту продаж в РФ: у нашей версии будут свои особенности

Кроссовер Chery Omoda 5 готовится к старту продаж в РФ: у нашей версии будут свои особенности

27.05.2022 68 0 0

Речь о салоне – у экспортного паркетника он оформлен чуть иначе, чем у модели, предназначенной для домашнего рынка. На родине SUV стартует с «турбочетверкой» 1.6, а вот о технике нашего кросса информации еще нет.

 

В конце прошлого года российский офис Chery объявил о том, что собирается вывести на наш рынок новый компактный кроссовер Omoda 5. От своих планов компания не отказывается, несмотря на происходящие сегодня события: паркетник должен добраться до местных дилеров до конца текущего года. Отметим, дебютировавший в ноябре 2021-го кросс не продают пока даже в родном Китае – там заказы начнут принимать в июне. Тем временем, российское подразделение Chery уже приступило к продвижению модели в нашей стране. Так, у кроссовера появились свои страницы в соцсетях, плюс он обзавелся амбассадором (это Анна Щербакова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию). К слову, Omoda 5 будет «мировой» моделью, и теперь выяснилось, что у экспортного варианта имеются свои особенности.

Итак, предназначенный для внешних рынков паркетник отличился оформлением интерьера: официальное изображение опубликовал глобальный офис компании, вдобавок снимок с похожим салоном выложило в соцсетях и российское подразделение Chery. Гигантское табло никуда не делось, узкую сенсорную полоску, на которую, видимо, выведено управление «климатом», тоже оставили. Но вот «выступ», на котором расположена та самая полоска, другой, не такой, как у Omoda 5 для Китая. Еще заменили карты дверей и ручки, а дефлекторы обдува сделали в виде единой линии.

Официальное изображение салона Chery Omoda 5 от глобального офиса марки и фото из соцсетей российского подразделения
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Официальное изображение салона Chery Omoda 5 от глобального офиса марки и фото из соцсетей российского подразделения
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Наконец, иным стал тоннель: он приподнят к центральной консоли, на месте их «стыка» — две площадки для смартфонов (одна из них, та, что ближе к водителю, точно выполняет роль беспроводной зарядки, насчет второй полной уверенности пока нет), подстаканники находятся за селектором трансмиссии, по-другому оформлен и блок кнопок вокруг селектора. В Китае у Chery Omoda 5 в «стыке» между тоннелем и консолью есть бокс с крышкой, в нем спрятаны подстаканники и, опять же, зарядка для телефона.

Интерьер Chery Omoda 5 для Китая (селектор, как у экспортной версии, у кросса в КНР тоже будет)
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Интерьер Chery Omoda 5 для Китая (селектор, как у экспортной версии, у кросса в КНР тоже будет)
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Интерьер Chery Omoda 5 для Китая (селектор, как у экспортной версии, у кросса в КНР тоже будет)
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Что же касается внешности, то она, судя по всему, едина для всех стран. У кроссовера безрамочная радиаторная решетка, двухъярусная головная оптика (сверху расположены Т-образные ходовые огни, ниже идут блоки основных фар) и зеркала на отдельных ножках. Длина Chery Omoda 5 равна 4400 мм, колесная база – те же 2630 мм, что и у паркетника Chery Tiggo 5x (в РФ это Tiggo 4).

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О технике российской версии данных пока нет. В Китае же Omoda 5 на первом этапе предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 TGDI (197 л.с.) новой серии Kunpeng. Позже появятся гибридная и полностью электрическая версии. Привод, скорее всего, только передний

Кстати, ранее в российском подразделении Chery не были уверены в том, что на нашем рынке новый кроссовер сохранит имя Omoda 5. Однако в соцсетях паркетник продвигают именно под этим названием.

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