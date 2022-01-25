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  • Обещанный и России кроссовер Chery Omoda 5: фирменные фото и новые подробности

Обещанный и России кроссовер Chery Omoda 5: фирменные фото и новые подробности

25.01.2022 2145 0 4

Свежий SUV будет глобальной моделью, но дебютным рынком, конечно, станет родной Китай. Там новинку предложат с турбомотором 1.6, а по цене кросс, возможно, превзойдет более крупный Tiggo 8 без приставки.

 

Этот купеобразный паркетник Chery представили в ноябре прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу: модель назвали Omoda 5, и она стала первенцем новой серии – той самой Omoda. Прежде, напомним, у китайской компании было две линейки – кроссоверная Tiggo и легковая Arrizo, в которую входят только седаны. Omoda же позиционируется, как молодежная, правда, пока неизвестно, планируются ли в ее гамме обычные легковушки. В Поднебесной старт продаж кросса намечен на второй квартал 2022-го, ну а пока Chery решила подогреть интерес к «пятерке»: выпущены новые фирменные изображения. Одновременно местные СМИ выяснили, в какую сумму может обойтись SUV, но об этом чуть позже.

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О платформе Omoda 5 производитель пока так и не рассказал. При этом у кроссовера на ранних тизерах была табличка с надписью T19C, а модели Tiggo 5x (в России это Tiggo 4) присвоен заводской индекс T19, так что некоторые китайские профильные медиа решили, будто именно этот Тигго и является ближайшим родственником «купе» (в основе 5x лежит платформа T1X). Длина Omoda 5 равна 4400 мм, что на 42 мм больше, чем у актуального для КНР Chery Tiggo 5x. Колесная база у машин совпадает – 2630 мм.

Omoda 5 – это также первая модель с обликом, выполненном в новом фирменном стиле Chery. Его «фишки» — безрамочная радиаторная решетка и двухъярусная диодная головная оптика (сверху расположены Т-образные ходовые огни, ниже идут блоки основных фар). Еще предусмотрены яркие цветные вставки. Внутри установили табло (объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы) и сенсорный блок управления «климатом» (полоска под центральными дефлекторами обдува).

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В Китае кроссовер сначала предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 TGDI (197 л.с.) новой серии Kunpeng. Позже появятся гибридная и полностью электрическая версии. Привод же, скорее всего, только передний.

Ну а теперь про цены. По данным Autohome, Omoda 5 обойдется где-то в 110 000 – 150 000 юаней, что эквивалентно примерно 1 344 000 – 1 833 000 рублей по актуальному курсу. Если информация издания подтвердится, то кросс окажется дороже не только Tiggo 5x (от 69 900 юаней или 854 000 рублей), но и Tiggo 7 (от 86 900 юаней или 1 062 000 рублей), и даже Tiggo 8 без приставки (от 88 800 юаней или 1 085 000 рублей; в КНР еще продают Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Plus, они заметно дороже).

Ранее в Chery официально объявили о том, что Omoda 5 будет глобальной моделью. Появится кросс и в России, причем уже в этом году. Но на экспортных рынках у новинки может оказаться иной мотор, да и имя, возможно, поменяют.

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