Новые кроссоверы Chery для России: Omoda 5, ещё один «премиум», Tiggo 4 Pro и другие

Китайская марка существенно обновит свою модельную линейку в РФ в следующем году. Среди грядущих премьер есть и электрический паркетник, правда, какой именно – пока неизвестно.

Нынешний год для Chery на российском рынке оказался суперуспешным, несмотря на ковид и всеобщий кризис с поставками полупроводников. Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по ноябрь в нашей стране реализовано 32 883 автомобиля – в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Напомним, сегодня в местную гамму Чери входят кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro («восьмерка» с приставкой, по сути, представляет собой роскошную версию «просто» Tiggo 8, но их результаты считаются отдельно). А ведь есть еще премиальный суббренд Exeed (бывший Cheryexeed), который всего с одной моделью TXL по продажам обогнал некоторые более именитые марки (за 11 месяцев продано 3122 паркетника).

И вот на этом фоне российский офис Chery анонсировал новинки на следующий год. При этом в компании уточнили, что график премьер включает «основные позиции», а вообще еще будут обновления и расширение комплектаций текущих моделей Chery и Exeed.

Exeed LX 1 / 4 Exeed LX 2 / 4 Exeed LX 3 / 4 Exeed LX 4 / 4

Итак, в феврале-апреле в РФ наконец-то появится третий премиальный паркетник – Exeed LX, самый компактный и доступный в линейке суббренда. Он присоединится к упомянутому выше TXL и флагманскому кроссоверу VX (трехрядный SUV стартовал на прошлой неделе, так что в отчете АЕБ его нет). Наконец-то – потому что младший кросс был обещан нам в этом году. А на родине Exeed LX продают с 2019-го, там она предложена с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 TCI и 1.6 TGDI мощностью 156 и 197 л.с. соответственно (230 и 290 Нм). Привод только передний, тогда как TXL и VX в России представлены исключительно с 4WD.



В мае-июле 2022-го в Россию привезут Chery Tiggo 4 Pro, то есть рестайлинговую версию «четверки» (в Китае кросс зовется Tiggo 5x). У паркетника новые передний бампер и радиаторная решетка (с двумя вариантами рисунка), плюс ему достались двойные светодиодные полоски ходовых огней. На домашнем рынке модель доступна с «атмосферником» 1.5 (116 л.с.) и турбомотором аналогичного объема (156 л.с.). У нас нынешний кроссовер представлен с атмосферными двигателями 1.5 (113 л.с.) и 2.0 (122 л.с.), а также с полуторалитровой «турбочетверкой» (147 л.с.).

Обновленный Chery Tiggo 5x для Китая. Так же, скорее всего, будет выглядеть наш Tiggo 4 Pro 1 / 4 Обновленный Chery Tiggo 5x для Китая. Так же, скорее всего, будет выглядеть наш Tiggo 4 Pro 2 / 4 Обновленный Chery Tiggo 5x для Китая. Так же, скорее всего, будет выглядеть наш Tiggo 4 Pro 3 / 4 Обновленный Chery Tiggo 5x для Китая. Так же, скорее всего, будет выглядеть наш Tiggo 4 Pro 4 / 4

На август-октябрь запланирована российская премьера паркетника новейшей серии Chery Omoda: в Китае этот SUV дебютировал менее месяца назад (он же на заглавном фото), там он зовется Omoda 5, но для нашей страны имя могут изменить (не исключено, что кросс превратится в еще один Tiggo). Облик выполнен в новом стиле, особенности – купеобразный кузов, безрамочная решетка, Т-образные диодные ДХО и яркие декоративные вставки. В Поднебесной модель будет оснащаться бензиновым турбомотором 1.6 TGDI, его мощность официально еще не объявлена. Также на домашнем рынке появятся гибридная и полностью электрическая версия.



Chery Omoda 5. Для России имя могут изменить 1 / 2 Chery Omoda 5. Для России имя могут изменить 2 / 2

Электрокроссовер Chery предложат и россиянам, однако пока неизвестно – какой именно: в местном подразделении компании отметили, что «модель в стадии согласования». «Зеленый» паркетник до нас доберется под конец следующего года, но вряд ли это будет электроверсия Omoda 5 (последняя еще не представлена и в самом Китае).



Между тем ранее в РФ застукали Chery Tiggo e, сделанный на базе Tiggo 4/Tiggo 5x: вполне возможно, что именно этот электрокар и пополнит российскую линейку марки. Кстати, в 2020-м «зеленый» Tiggo обновился, повторив в плане дизайна рестайлинговый же бензиновый паркетник. Единственное внешнее отличие – шильдик с буквой «е» на корме. В Поднебесной Chery Tiggo e доступен со 129-сильным электромотором и батареей емкостью 53,6 кВт*ч. Запас хода – 401 км, правда, он рассчитан по устаревшему циклу NEDC.

Электрокроссовер Chery eQ5 1 / 3 Электрокроссовер Chery eQ5 2 / 3 Электрокроссовер Chery eQ5 3 / 3

Другой перспективный кандидат среди «электричек» Chery – кроссовер eQ5. Это уже самостоятельная модель, бензиновых родственников у нее нет. Базовый паркетник имеет электромотор мощностью 177 л.с., он установлен на задней оси, топ-версия – с 204 электродвигателем. Chery eQ5 укомплектован батареей на 70,1 кВт*ч, заявленная дальнобойность – 510 км (все так же по циклу NEDC).



Остальные китайские марки тоже готовят новинки для России, хотя и не в таком количестве. В частности, FAW и Changan вот-вот запустят в продажу кроссоверы Bestune T77 и Uni-K соответственно, а Geely в следующем году обещала привезти паркетник Xingyue L с начинкой Volvo (имя флагмана Джили для РФ наверняка изменят).