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  • Старт российских продаж FAW Bestune T77 снова перенесли: кроссовер появится под конец года

Старт российских продаж FAW Bestune T77 снова перенесли: кроссовер появится под конец года

13.08.2021 61 0 0

На нашем рынке китайский паркетник будет доступен с безальтернативным турбомотором 1.5, полный привод не предусмотрен в принципе. В российской гамме FAW модель займет нишу между X40 и X80.

 

Кроссовер Bestune T77 к нам обещали привезти еще в прошлом году, затем был объявлен другой срок: лето 2021-го. Причем в предыдущем релизе местное подразделение концерна FAW сообщало о том, что «китайский автопроизводитель заканчивает сертификацию» этой модели для российского рынка. И вот новые вводные: сертификация должна завершиться осенью, после чего паркетник появится у официальных дилеров. Как бы то ни было, но продажи все же обещают начать до конца текущего года.

Напомним, в Китае кросс доступен с 2018-го, совсем недавно он там пережил микрообновление: на бамперах появились серебристые накладки. Впрочем, судя по фото, которые сопровождают сообщения российского офиса FAW, у нашей версии такого декора не будет. По своим габаритам T77 близок к VW Tiguan, длина «китайца» равна 4525 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1615 мм, колесная база – 2700 мм.

FAW Bestune T77 образца 2018 года
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FAW Bestune T77 образца 2018 года
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Состав комплектаций паркетника для РФ раскроют позже. На родине у модели имеются светодиодная оптика, объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы, подогрев передних сидений, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, панорамная крыша и автопарковщик. Также в Китае для кроссовера предусмотрен голографический помощник («выскакивает» над приборной панелью, понимает голосовые команды, то есть таким образом можно управлять мультимедиа или «климатом»), но вот он-то нам вряд ли достанется.

FAW Bestune T77 образца 2018 года

В России FAW Bestune T77 будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5. В сегодняшнем релизе указана мощность 160 л.с., однако не исключено, что это просто опечатка, ведь в предыдущем было 169 л.с., да и в Китае мотор именно 169-сильный. Двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полный привод кроссоверу не положен в принципе – только передний. Между тем в Поднебесной у модели еще был 143-сильный турбомотор 1.2, но его отправили в отставку.

Нынешний FAW Bestune T77 для Китая
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Нынешний FAW Bestune T77 для Китая
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Цены объявят ближе к началу продаж. Как заявили в FAW, в российской гамме T77 окажется между кроссоверами Besturn X40 и Besturn X80 (в Китае суббренд Besturn переименован в Bestune в 2018-м, а вот на экспортных рынках прежнее название еще используется, но T77 у нас будут продавать именно как Bestune). Паркетник с индексом X40 сегодня стоит 1 242 000 – 1 361 000 рублей (2021 года выпуска, без учета акций), а за X80 просят 1 308 000 – 1 529 000 рублей (2020 года выпуска, «свежих» машин, судя по прайс-листу, нет).

Всего с января по июль текущего года дилеры FAW реализовали в России 1755 кроссоверов Х-серии (лидирует младшая модель – 908 единиц), что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

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